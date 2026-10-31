Video: un conductor atropelló a un hombre en silla de ruedas en La Plata

Un hombre de 43 años en silla de ruedas fue atropellado este viernes por la noche en la intersección de las calles 13 y 84, en la ciudad bonaerense de La Plata. La víctima tuvo que ser internada en un hospital de la zona por lesiones de gravedad.

Los agentes de la comisaría Octava registraron lo ocurrido alrededor de las 20.30, cuando llegaron a esa esquina tras recibir un llamado de un vecino a la línea 911.

Según reportó el medio local El Dia, al llegar a la zona, los oficiales de policía encontraron a la víctima tirada sobre el asfalto con un “leve sangrado en la boca”.

El momento del accidente - LN+

Ante esta situación, los efectivos solicitaron una ambulancia del SAME y montaron un corte preventivo de calles cercanas. Poco después, el móvil 08 de asistencia médica llevó al herido hacia el centro de salud Rossi para su atención.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°14, que caratuló el expediente como lesiones culposas. En el marco de las diligencias, la Fiscalía ordenó la presencia de peritos en la escena del choque y el secuestro del auto involucrado para esclarecer la mecánica del hecho.

Otro accidente similar

Tal como informó LA NACION, un episodio parecido ocurrió a principios de mes en la ciudad de Posadas, Misiones, cuando un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo murió luego de ser atropellado por un automóvil que escapó del lugar sin ayudar a la víctima.

Atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo: “Aceleró más y se fue”. captura de redes

El hecho tuvo lugaren el cruce de las avenidas Marconi y Mariano Moreno. Tras un alerta a la línea 911, los efectivos de la Comisaría Cuarta y el personal de emergencias llegaron hasta el lugar y comprobaron la muerte de la víctima.

Una testigo del hecho declaró que vio el momento exacto en el que la silla de ruedas salió despedida tras el impacto y que el coche aceleró a gran velocidad para fugarse inmediatamente después.

En el marco de la investigación, fuentes del caso indicaron que el vehículo involucrado tendría patente paraguaya y que habría cruzado la frontera hacia la localidad de Encarnación. Para esclarecer lo sucedido, los investigadores analizaron el material de las cámaras de seguridad del área, con la intención de reconstruir el trayecto.