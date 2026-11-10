Visita de León XIV: a qué hora se inicia la vigilia para la misa del Papa en la Basílica de Luján
El Sumo Pontífice visitará la ciudad bonaerense este miércoles 11 de noviembre; cómo llegar, qué se puede llevar y todos los detalles
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La visita del Papa León XIV a Luján, donde presidirá una misa masiva, tendrá en la previa una vigilia que comenzará la noche anterior, donde los fieles esperarán su llegada y disfrutarán de actividades artísticas.
La misa del Sumo Pontífice en la Basílica de Luján está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 10 h. Mientras tanto, en Plaza Belgrano, la noche anterior se podrán ver a centenares de personas aguardando la misa.
Desde las 18:00, habrá dos escenarios dispuestos en el lugar. Uno de ellos, en Plaza Belgrano, sobre la calle Nuestra Señora de Luján; el otro, en el Parque San Martín. Según informó Cáritas Argentina, bajo el mismo lema de la visita del Papa (“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”), habrá música en vivo, peña, testimonios de vida, oración y adoración. “Y todo lo necesario para acompañarnos: puestos de hidratación, carpas de atención y confesiones. Esperemos juntos al Papa León XIV”, apuntaron. Habrá puntos de hidratación, carpas de atención en caso de que alguien lo requiera y confesionario.
Cómo llegar a Luján
Luján está a unos 70 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad de la Virgen de Luján y recibe peregrinaciones multitudinarias: el día de la misa hay que prever mucho tiempo de viaje y de espera.
- Línea Sarmiento desde la estación Once hasta Moreno, y allí combinación con el servicio Moreno–Luján. El viaje completo lleva alrededor de dos horas. La estación de Luján queda a pocas cuadras de la Basílica.
- La línea 57 (ramal Luján) sale desde Plaza Italia, Once y Liniers, entre otros puntos de la ciudad y del oeste del conurbano. También llegan micros de larga y media distancia a la terminal de Luján desde Retiro y desde otras ciudades.
- Por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), salida Luján. El estacionamiento en el centro es muy limitado y el día de la misa habrá cortes alrededor de la Basílica: la organización informará los estacionamientos habilitados y los accesos peatonales.
¿Vas a Luján? Recomendaciones prácticas y detalles
Documentación
Llevá tu DNI o pasaporte. Las personas menores de edad asisten acompañadas por una persona adulta responsable. Para las misas no hace falta presentar la constancia de inscripción: el acceso es libre.
Qué llevar
- Protector solar, repelente para insectos y gorro: en noviembre el sol es fuerte y los actos son al aire libre.
- Agua en una botella reutilizable. Habrá puntos de hidratación, pero conviene traer la propia.
- Calzado cómodo: se camina bastante y se está mucho tiempo de pie.
- Batería portátil para el teléfono y, si usás medicación, lo necesario para toda la jornada.
- Abrigo liviano para la mañana temprano o la noche, y algo para la lluvia.
- Bolsa para tu basura: cuidamos el lugar y el medio ambiente.
Objetos no permitidos
La lista definitiva la publica la organización con el operativo de seguridad. No se permite ingresar con:
Armas y elementos peligrosos
- Armas de fuego o armas blancas.
- Objetos punzantes o cortantes: cuchillos, navajas, tijeras, cúteres, etc.
- Elementos contundentes que puedan utilizarse como arma.
- Aerosoles, gases, sprays irritantes o inflamables.
- Pirotecnia o bengalas.
- Sustancias inflamables, combustibles o productos químicos.
Objetos voluminosos
- Valijas, bolsos grandes, mochilas de gran tamaño.
- Sombrillas.
Elementos que dificulten la seguridad o la circulación
- Carteles montados sobre estructuras rígidas.
- Drones y otros dispositivos aéreos.
- Láseres o punteros láser.
Alimentos y bebidas
- Botellas de vidrio.
- Bebidas alcohólicas.
Otros
- Materiales que puedan generar fuego o humo.
Emergencias
Ante cualquier emergencia, acudí a los voluntarios identificados o a los puestos sanitarios del predio. En Luján: 911 (emergencias) y 107 (emergencias médicas).
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