Visita de León XIV: a qué hora se inicia la vigilia para la misa del Papa en la Basílica de Luján

La visita del Papa León XIV a Luján, donde presidirá una misa masiva, tendrá en la previa una vigilia que comenzará la noche anterior, donde los fieles esperarán su llegada y disfrutarán de actividades artísticas.

La misa del Sumo Pontífice en la Basílica de Luján está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 10 h. Mientras tanto, en Plaza Belgrano, la noche anterior se podrán ver a centenares de personas aguardando la misa.

El papa León XIV visitará Luján este miércoles 11 Sebastián Hipperdinger

Desde las 18:00, habrá dos escenarios dispuestos en el lugar. Uno de ellos, en Plaza Belgrano, sobre la calle Nuestra Señora de Luján; el otro, en el Parque San Martín. Según informó Cáritas Argentina, bajo el mismo lema de la visita del Papa (“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”), habrá música en vivo, peña, testimonios de vida, oración y adoración. “Y todo lo necesario para acompañarnos: puestos de hidratación, carpas de atención y confesiones. Esperemos juntos al Papa León XIV”, apuntaron. Habrá puntos de hidratación, carpas de atención en caso de que alguien lo requiera y confesionario.

Cómo llegar a Luján

Luján está a unos 70 km al oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad de la Virgen de Luján y recibe peregrinaciones multitudinarias: el día de la misa hay que prever mucho tiempo de viaje y de espera.

Línea Sarmiento desde la estación Once hasta Moreno, y allí combinación con el servicio Moreno–Luján. El viaje completo lleva alrededor de dos horas. La estación de Luján queda a pocas cuadras de la Basílica.

desde la estación Once hasta Moreno, y allí combinación con el servicio Moreno–Luján. El viaje completo lleva alrededor de dos horas. La estación de Luján queda a pocas cuadras de la Basílica. La línea 57 (ramal Luján) sale desde Plaza Italia, Once y Liniers, entre otros puntos de la ciudad y del oeste del conurbano. También llegan micros de larga y media distancia a la terminal de Luján desde Retiro y desde otras ciudades.

(ramal Luján) sale desde Plaza Italia, Once y Liniers, entre otros puntos de la ciudad y del oeste del conurbano. También llegan micros de larga y media distancia a la terminal de Luján desde Retiro y desde otras ciudades. Por la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), salida Luján. El estacionamiento en el centro es muy limitado y el día de la misa habrá cortes alrededor de la Basílica: la organización informará los estacionamientos habilitados y los accesos peatonales.

¿Vas a Luján? Recomendaciones prácticas y detalles

Documentación

Llevá tu DNI o pasaporte. Las personas menores de edad asisten acompañadas por una persona adulta responsable. Para las misas no hace falta presentar la constancia de inscripción: el acceso es libre.

Qué llevar

Protector solar, repelente para insectos y gorro: en noviembre el sol es fuerte y los actos son al aire libre.

Agua en una botella reutilizable. Habrá puntos de hidratación, pero conviene traer la propia.

Calzado cómodo: se camina bastante y se está mucho tiempo de pie.

Batería portátil para el teléfono y, si usás medicación, lo necesario para toda la jornada.

Abrigo liviano para la mañana temprano o la noche, y algo para la lluvia.

Bolsa para tu basura: cuidamos el lugar y el medio ambiente.

Objetos no permitidos

La lista definitiva la publica la organización con el operativo de seguridad. No se permite ingresar con:

Armas y elementos peligrosos

Armas de fuego o armas blancas.

Objetos punzantes o cortantes: cuchillos, navajas, tijeras, cúteres, etc.

Elementos contundentes que puedan utilizarse como arma.

Aerosoles, gases, sprays irritantes o inflamables.

Pirotecnia o bengalas.

Sustancias inflamables, combustibles o productos químicos.

Objetos voluminosos

Valijas, bolsos grandes, mochilas de gran tamaño.

Sombrillas.

Elementos que dificulten la seguridad o la circulación

Carteles montados sobre estructuras rígidas.

Drones y otros dispositivos aéreos.

Láseres o punteros láser.

Alimentos y bebidas

Botellas de vidrio.

Bebidas alcohólicas.

Otros

Materiales que puedan generar fuego o humo.

Emergencias

Ante cualquier emergencia, acudí a los voluntarios identificados o a los puestos sanitarios del predio. En Luján: 911 (emergencias) y 107 (emergencias médicas).