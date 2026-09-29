Visita del papa León XIV: ¿cómo se aplican los feriados, según tu domicilio personal o el de tu trabajo?

El gobierno nacional oficializó el lunes los feriados previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina y creó una unidad especial temporaria para organizar el operativo, a través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires —donde encabezará una misa en Luján— y Córdoba.

En el marco de mucha expectativa en torno a la primera visita papal desde Juan Pablo II, el Ejecutivo declaró de “interés nacional” la visita oficial de León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas a su llegada. Además, producto de lo que definió como “la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”, fijó tres feriados.

La visita de León XIV se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján Andrew Medichini - AP

Cuándo son los feriados

Conforme a la agenda prevista para la gira de León XIV, el Gobierno estableció feriado en todo el país el lunes 9 de noviembre.

En cambio, en función de los pedidos de autoridades locales, el Ejecutivo decretó feriado nacional pero con alcance territorial limitado el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

El decreto también creó, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que tendrá a su cargo planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de la visita. La estructura tendrá una vigencia de hasta 12 meses, contados desde la entrada en vigencia del decreto.

Cómo se aplican estos feriados

El lunes 9 de noviembre rige sobre todo el territorio nacional, por lo que todos los ciudadanos se verán alcanzados por la medida oficial. Distinto es el caso de los feriados de alcance territorial limitado, es decir, los que rigen para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.

El 9 de noviembre será feriado nacional en ocasión de la visita oficial del Papa Leon XIV a la Argentina. Karina Milei, encabezó en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV Presidencia

Según fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION, en estos casos, los feriados se rigen según el domicilio en el que una persona cumple sus tareas laborales. Es decir, si alguien vive en la ciudad de Buenos Aires pero trabaja en el conurbano bonaerense, tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre y —a la inversa— el feriado será el martes. Además, se indicó que estará garantizado el 75% de los servicios de transporte público para facilitar el traslado de quienes deban movilizarse entre distritos alcanzados y no alcanzados por la medida.

Los operativos

La visita se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Antes, visitará el Monumento General San Martín y luego mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada concluirá con una actividad en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. También se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales, líderes de distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, además de mantener actividades con el episcopado argentino.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre Gregorio Borgia - AP

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y partirá hacia Lima, Perú.

Por el despliegue previsto, el gobierno porteño informó que habrá cortes de calles y una zona estéril alrededor del Papa, que se extenderá desde el Monumento a los Españoles hasta la avenida Udaondo. La avenida del Libertador estará cortada el lunes 9 y el martes 10, cuando se realizarán la misa central y la vigilia con jóvenes.

El cronograma de la visita

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre