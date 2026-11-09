“Queremos llevarnos los mensajes”: llegados de La Quiaca, Río Negro o Haedo, una marea humana sigue en Palermo la misa del Papa

“Todavía no empezó la misa y ya valió la pena haber venido”, dice Judith Riquelme, abogada rionegrina, de 49 años. Cuando se enteró de que el Papa venía al país, cambió las fechas de un viaje que tenía a Buenos Aires. Hoy vino sola, temprano, y, desde una vereda abarrotada, observa maravillada la marea de gente de la Avenida del Libertador, que parece no terminar.

Palermo espera la llegada de León XIV

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A su izquierda hay una madre con sus dos hijos de 10 y 13, que vinieron desde Quilmes, cada uno con un rosario en el cuello; adelante, un grupo de 13 primos porteños de entre 15 y 30 años que hacen rotar un mate. Unos pasos más lejos, se extienden dos de los tantos grupos que parecen eclipsar todo un corredor: unos 40 parroquianos que vinieron en colectivo desde La Quiaca y, a pocos metros, una comunidad de 300 alumnos y exalumnos del colegio Fray Mamerto Esquiú, de Belgrano.

Masiva convocatoria en el Monumento de los Españoles Fabián Marelli

“Que venga el Papa nos parece reimportante, no nos lo queríamos perder. También vamos a ir a la vigilia de jóvenes de mañana”, cuenta Milagros Gabrielli, de 18 años, estudiante de ese establecimiento. “A Francisco lo escuchaba mucho. A este Papa todavía no. Por eso me interesa ver qué tiene para decirnos”, suma su amiga Pilar de la Dedicación, de 17. No vinieron con una expectativa en particular, dicen. Les emociona el hecho en sí de participar de una experiencia colectiva de fe.

Palermo espera la llegada de León XIV

Algo similar, pero proviniente de una búsqueda totalmente distinta, sostiene Nicolás Aranda, de 29, que vive en Haedo. “Estoy en búsqueda. Hace poco fui a la peregrinación de Luján. Me estoy acercando cada vez más a la fe y Luján ayudó mucho. Ir a acercarse a la Virgen fue un antes y un después. Así que quise venir acá”, detalla. Lo acompaña su novia.

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Los fieles siguen llegando para la misa del papa León XIV Aníbal Greco

“Mi expectativa es vivir la fe en multitud. Lo que más me gusta es que hay familias, grupos de amigos, personas de todas las generaciones: desde gente muy mayor hasta bebés. No importa si no llego a ver el altar. Con las pantallas sí se ve, y estar con la gente es lo más”, comenta. El mensaje del Papa lo interpela: “No quiero ver la vida como si fuera un algoritmo, quiero ser una persona bien humana, y la fe ayuda mucho”.

Quienes lograron ubicarse más cerca del escenario durmieron anoche en la avenida Aníbal Greco

Mientras en el escenario –que en media hora será un altar– se presentan distintos grupos musicales, la marea de gente sobre la tradicional avenida de Palermo se vuelve cada vez más compacta y los balcones se llenan de vecinos.

“Levanten la mano quienes pasaron la noche acá”, arenga una de las presentadoras. Las manos son cientas, especialmente en la primeras filas, donde ahora muchos miran el espectáculo sentados encima de bolsas de dormir enrolladas.

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Un grupo de fieles lleva una imagen de la Virgen

A los que durmieron literalmente sobre Libertador se suman quienes ayer durmieron en casas de familiares o en oficinas. Este es el caso de la familia de María de lo Ángeles Saettone, fonoaudióloga, de 55 años, que ayer durmió en la oficina de su marido junto a él y a sus tres hijos, dos mellizos de 25 y una niña de 12 años.

“En la semana fuimos llevando colchones. Somos de fe, amamos la Iglesia. Queremos llevarnos los mensajes que el Papa nos dé para nuestra familia y para acrecentar nuestra fe”, sostiene.

La alegría de los fieles al ver llegar el Papamovil a Palermo

“Levanten las manos quienes vieron acá a San Juan Pablo II”, vuelve a escucharse desde el escenario. Ahora las manos son miles y se extienden agitando banderines por toda la avenida, entre gritos y aplausos.

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La llegada de León XIV lo revoluciona todo. Atraviesa en el papamóvil los 2,3 kilómetros desde el túnel de la Avenida del Libertador hasta la parte trasera del altar. Se repiten los cantos y los gritos.

Cuando la misa comienza, el comando unificado de las fuerzas de seguridad informa que son 2,5 millones las personas reunidas en Palermo para ser testigos de la ceremonia y de la llegada de un Papa por primera vez en 39 años.