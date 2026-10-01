Voto en el exterior: ¿cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026?
Los residentes en el país deben seguir una serie de pasos para participar en los comicios generales; cómo se posiciona cada candidato para el domingo
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Las elecciones presidenciales en Brasil de este domingo 4 de octubre permiten a los brasileños residentes en la Argentina seguir ciertos pasos para votar en el exterior en las elecciones generales 2026.
Quienes desearan participar de los comicios, debían anotarse en un registro de empadronamiento y descargar el título de elector, que es el paso más importante para poder votar el domingo. Había tiempo para hacerlo hasta el 7 de mayo. Esto implica que quienes no hayan realizado este trámite, no podrán votar.
Las elecciones generales, que se celebran el próximo domingo 4 de octubre, definirán al mandatario que comandará los destinos del país por los próximos cuatro años.
¿Cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026?
Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.
El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.
Pasos para votar desde la Argentina en las elecciones de Brasil 2026
Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación, en este link.
En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.
La normativa brasilera señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.
El análisis y la validación de estas solicitudes correrán a cargo del Registro Electoral en el Distrito Federal.
Los votantes que necesiten demostrar su conformidad con el Tribunal Electoral pueden obtener un certificado de autorización electoral en línea.
Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado:
- Elecciones generales: domingo 4 de octubre de 8 a 17 horas.
- Segunda vuelta: domingo 25 de octubre de 8 a 17 horas.
- Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
|Candidato
|Partido
Luiz Inácio Lula da Silva
Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro
Partido Liberal (PL)
Augusto Cury
Adelante
Ronaldo Caiado
Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema
Partido Novo
Renan Santos
Movimiento Missão
Hertz Dias
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa
Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao
Democracia Cristiana
Leonardo Avalanche
Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta
Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi
Demócrata
Samara Martins
Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.
Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones presidenciales
La más reciente encuesta de Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, ubica a Lula da Silva, con 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, de las proyecciones del electorado. La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.
Debido a que ninguno de los candidatos obtendría un triunfo en primera vuelta, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.
En un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.