Voto en el exterior: ¿cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026?

Las elecciones presidenciales en Brasil de este domingo 4 de octubre permiten a los brasileños residentes en la Argentina seguir ciertos pasos para votar en el exterior en las elecciones generales 2026.

Los brasileros votan para presidente el 4 de octubre

Quienes desearan participar de los comicios, debían anotarse en un registro de empadronamiento y descargar el título de elector, que es el paso más importante para poder votar el domingo. Había tiempo para hacerlo hasta el 7 de mayo. Esto implica que quienes no hayan realizado este trámite, no podrán votar.

Las elecciones generales, que se celebran el próximo domingo 4 de octubre, definirán al mandatario que comandará los destinos del país por los próximos cuatro años.

¿Cómo votan los brasileños residentes en la Argentina en las elecciones de 2026?

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Pasos para votar desde la Argentina en las elecciones de Brasil 2026

Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación, en este link.

En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.

La normativa brasilera señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.

El análisis y la validación de estas solicitudes correrán a cargo del Registro Electoral en el Distrito Federal.

Los votantes que necesiten demostrar su conformidad con el Tribunal Electoral pueden obtener un certificado de autorización electoral en línea.

Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado:

Elecciones generales: domingo 4 de octubre de 8 a 17 horas.

Segunda vuelta: domingo 25 de octubre de 8 a 17 horas.

Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Leonardo Avalanche Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.

Los políticos con mayor intención de voto en Brasil ANDRE BORGES - AFP

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones presidenciales

La más reciente encuesta de Quaest, que corresponde al lunes 28 de septiembre, ubica a Lula da Silva, con 39%, y Flavio Bolsonaro, con 34%, de las proyecciones del electorado. La encuesta indica que ahora la diferencia entre ambos postulantes es de cinco puntos, cuando en la semanas previas se llevaban apenas tres.

Debido a que ninguno de los candidatos obtendría un triunfo en primera vuelta, se espera que la presidencia se defina en la instancia de balotaje o segunda vuelta, el 25 de octubre.

En un escenario de balotaje, Quaest puntualiza que Da Silva y Bolsonaro obtendrían un 42% cada uno, marcando una paridad reñida entre ambos candidatos a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo.