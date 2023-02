Vuelta a la escuela: las expectativas de los chicos en su primer día de clases

escuchar

Mochilas, cartucheras, carpetas y cuadernos listos, guardapolvos, uniformes planchados y algún apurón de último momento fue el común denominador de los últimos días para las familias a lo largo y a lo ancho del país, que apuntaron a tener todo listo para el comienzo de clases. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación, cerca de 10.500.000 estudiantes de todo el país regresan a las aulas durante esta semana.

Este año, para los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires que volvieron hoy al colegio, el ciclo lectivo se desarrollará en 192 días de clases presenciales, 12 días más de los que establece la ley 25.864 sancionada en 2003. En total, son 584.000 chicos y chicas de los niveles inicial, primario y secundario, de los cuales, según la información aportada por el Ministerio de Educación porteño, más de 293.000 estudiantes corresponden a escuelas de gestión estatal y más de 290.000 asisten a escuelas privadas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en CABA, unos 23.000 alumnos de primer año de instituciones de nivel secundario de gestión estatal, ya habían iniciado las clases de manera anticipada el 7 de este mes para asistir al Curso de Articulación entre Primaria y Secundaria.

En el resto del país, las provincias de Salta, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Formosa también regresaron a las aulas hoy, mientras que mañana martes, lo harán los alumnos de la provincia de Corrientes. El resto de los chicos lo hará el miércoles, a excepción de La Rioja, que será la última en volver a las aulas el jueves.

Este año, algunas provincias sumarán más horas de clase como Chaco, Río Negro, Tucumán, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, San Juan, Mendoza y Córdoba, que aceptaron la iniciativa del Poder Ejecutivo de añadir una hora en las escuelas públicas primarias con el objetivo de reforzar contenidos. Esto significará para estas provincias unos 38 días jornadas extra en el año.

Nuevos desafíos

En este nuevo comienzo, los más chicos manifiestan su alegría por el encuentro con compañeros y maestros. Ciro Galván es uno de ellos, con 11 años asiste a un colegio del barrio de Flores y junto a su mamá, Valeria, y su hermana, Lara, organizó todo durante el fin de semana para el regreso: mochila, carpetas y útiles, todo está preparado. “Estoy feliz, estoy ansioso con el comienzo de las clases, tengo muchas ganas de juntarme con mis amigos y conocer a mis nuevos profesores”, dice Ciro, que vive su paso a sexto grado con emoción.

“Espero que este año me sorprendan con temas nuevos, creo que me voy a divertir mucho ya que vamos a tener la nueva experiencia de un campamento bilingüe. Además, me gusta pasar tiempo con mis compañeros compartiendo recreos y almuerzos y conocer y aprender de mis profesores”, cuenta.

También Vera Scattini, que empieza quinto grado en el Uriarte School, ubicado en Villa Crespo, está feliz con esta vuelta. “Lo vivo con mucho entusiasmo. Voy a una escuela con doble escolaridad y, además, hago otras actividades, pero me encanta porque me gusta aprender cosas nuevas. Espero que pasemos un año muy divertido aprendiendo todos juntos, sin diferencias”, señala Vera, que con 10 años estudia canto lírico y forma parte del Coro de Niños del Teatro Colón. Además, explica que aunque pasa muchas horas en el colegio, le gusta ir porque se siente como en casa.

“Mis maestros son buenos, siempre se preocupan por enseñarnos con paciencia y amor”, agrega.

Cambios y futuro

Por su parte, para los más grandes las expectativas son mayores y transitan horas de reencuentros y emociones encontradas. En particular, los inicios son especiales para aquellos chicos que cambian de colegio, la ansiedad y nervios suelen ser el denominador común en estos casos. Así lo menciona Catalina Caló, de 12 años, que empieza séptimo grado en la escuela ORT de Almagro. “Vengo de otro colegio así que mis expectativas para este comienzo son aprender cosas nuevas y conocer a mis nuevos compañeros”, dice y aclara que, en su primer día, se siente emocionada y algo nerviosa.

“Me gustaría que sea un año interesante, pero también espero poder entender y hacer las tareas rápido para tener tiempo de divertirme con mis amigos y para seguir jugando al fútbol”, añade.

Su hermana Micaela, de 15 años, que asiste al mismo colegio y comienza cuarto año con orientación en Química, asegura que su principal objetivo para este año es aprender sobre las materias relacionadas a la profesión que quiere seguir, la neurocirugía. “Me gusta la especialización que elegí y tengo muchas ganas de llegar a los próximos años porque vamos a ver muchos temas más específicos relacionados a la medicina que es lo que me apasiona”.

Contenta por volver a ver a sus amigos, aunque algo triste también porque se terminaron las vacaciones de verano, ya se apuntó a las clases de voley del gimnasio del colegio que tanto le gustan y confía en que sea un buen inicio para su hermana.

Para este 2023, se espera que los alumnos de todo el país asistan a un promedio de 190 jornadas escolares, que son las fijadas por el Consejo Federal de Educación, en tanto que los primeros en terminar el ciclo lectivo en todo el país serán los alumnos de Jujuy, el 14 de diciembre y los últimos los de la provincia de Buenos Aires, el 26 de ese mes; mientras que los estudiantes de CABA lo harán el 22.

