Vuelven a habilitar la ruta de los Siete Lagos después del desprendimiento de rocas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, reabrirá hoy a las 17 luego de las tareas de remoción del material desprendido por el derrumbe de rocas de gran porte ocurrido ayer. Vialidad Nacional emitió un comunicado de transitabilidad con el cronograma de habilitación para la zona del kilómetro 2208,7, entre San Martín de los Andes y Catritre.

El corte total se había producido durante la madrugada del jueves como consecuencia de un deslizamiento provocado por las intensas nevadas y lluvias que afectan a la región cordillerana. El derrumbe, ubicado a solo tres kilómetros del centro de San Martín de los Andes, requirió un operativo conjunto de equipos municipales, provinciales y nacionales para despejar la calzada.

Según el último reporte oficial difundido esta tarde, el tránsito quedará habilitado hoy entre las 17 y las 22, con asistencia permanente de personal policial.

En tanto, durante el sábado y el domingo la ruta permanecerá transitable entre las 8 y las 22.

Por un derrumbe se encuentra cerrada la ruta 40 a la altura del Camino de los Siete Lagos Vialidad Nacional

Pese a la reapertura, las autoridades advirtieron que personal de Vialidad y de las fuerzas de seguridad continuará monitoreando el sector ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, ya que persisten las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona.

En ese sentido, recordaron que sigue vigente la portación obligatoria de cadenas físicas y solicitaron circular con extrema precaución. También recomendaron respetar las indicaciones del personal vial, las velocidades máximas permitidas y verificar el estado de las rutas antes de viajar a través de los canales oficiales, como el sitio web de Vialidad Nacional o los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Por su parte, Vialidad Neuquén pidió extremar las medidas de precaución ante el ingreso de un frente húmedo que provocará lluvias, nevadas y bajas temperaturas durante los próximos días.

Restablecen la circulación en la ruta nacional 40 en Siete Lagos.

De acuerdo con un informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), hoy ingresó un sistema frontal sobre la Zona de los Lagos que genera precipitaciones en forma de lluvias y nevadas de variada intensidad. Las condiciones se mantendrán durante el fin de semana y, hacia el lunes, se espera una intensificación con lluvias y nevadas persistentes. Para el martes se prevé una mejora temporaria.

Desde Vialidad Neuquén señalaron que las condiciones de transitabilidad pueden modificarse a lo largo de cada jornada de acuerdo con la evolución del clima. Por eso recomendaron viajar durante el día, portar cadenas y verificar el estado actualizado de los caminos antes de salir. Asimismo, recordaron la importancia de respetar las indicaciones del personal vial y circular con todos los elementos de seguridad exigidos.