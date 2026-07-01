Ya son cuatro los jóvenes que murieron en Casilda tras un accidente al salir de un boliche

Suben a cuatro los jóvenes muertos por el accidente que tuvo lugar el pasado sábado en la localidad de Casilda, Santa Fe. El grupo de seis personas (dos resultaron heridos) volvía de una fiesta cuando el conductor, que tiene 20 años y se encuentra detenido por homicidio culposo agravado, perdió el control del auto y volcó al costado de la ruta.

De acuerdo con el medio La Capital, los dos accidentados que fallecieron inmediatamente después del impacto fueron identificados como Lola Gironacchi, de 17 años y oriunda de Zavalla; y Ramiro Tripiana, de 24 y nacido en Pérez.

El accidente en Casilda resultó en cuatro víctimas fatales

Horas más tarde se conocieron los fallecimientos de Sabrina Correa, confirmado el domingo, y de Zaira Lunge, de 17 años y también de Pérez, quien murió este martes tras permanecer internada en estado crítico. La otra joven sobreviviente tiene 17 años.

Los heridos fueron asistidos inicialmente en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, de Casilda. Sin embargo, debido a la gravedad de sus cuadros, fueron trasladados de urgencia, en estado más crítico, hacia los hospitales Centenario y Plaza, de la ciudad de Rosario.

Una de las jóvenes sobrevivientes, identificada como Mora W., de 17 años, es quien continúa internada en Rosario debido a las lesiones sufridas.

A partir de las tareas de investigación desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, se logró establecer que quien conducía el vehículo al momento del hecho era Fausto G., el joven de 20 años.

El fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención en el marco de una causa por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas". El joven fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanecerá a disposición de la Justicia.

Los heridos requirieron traslados de urgencia hacia los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Cómo ocurrió el siniestro

Una vez terminada la fiesta a la que asistieron en el boliche Mona de la misma ciudad, los jóvenes se subieron a un Peugeot 208 y tomaron la ruta provincial S26, en el tramo que conecta Casilda con localidades importantes como Carcarañá.

Las primeras investigaciones indican que el conductor manejaba a alta velocidad cuando perdió el control al llegar a una curva, lo que causó que el vehículo saliera del camino y diera varios vuelcos sobre la banquina, informó el medio local Rosario3. Poco después, quedó dado vuelta en un sector de pastizales.

Cinco de los ocupantes salieron despedidos del auto debido a la velocidad con la que volcaron, y el otro quedó atrapado dentro del vehículo. Bomberos, efectivos de la Unidad Regional IV y personal médico se trasladaron a las inmediaciones, donde asistieron a los heridos.