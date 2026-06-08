Detuvieron a la salida de un boliche en San Telmo a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

ROSARIO.-Uno de los prófugos más buscados de Santa Fe fue detenido en la ciudad de Buenos Aires cuando salía de un boliche del barrio de San Telmo. Se trata de Andrés Acosta, conocido en la barra de Rosario Central como Plin, su apodo, y ligado a la banda narco Los Menores, cuyo líder, Matias Gazani, se encuentra prófugo.

Acosta estaba prófugo desde el año pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se incautó de cuatro fusiles M4 en un departamento temporario que alquilaba. Su detención puede ser clave en la búsqueda de Gazani, cuyo rastro se perdió hace casi dos años.

Andrés Acosta, apodado Plin, fue detenido a la salida de un boliche de San Telmo Leo Romero

Un rumor sitúa a Gazini en Bolivia, donde habría llegado en una avioneta que dejó un cargamento de cocaína en Santa Fe, según fuentes policiales. Plin se movía en la zona de Gregorio Laferrere, en el partido de La Matanza, donde una banda criminal local le daba protección.

El nombre Acosta aparece en el expediente que investiga a la banda Los Menores. En 2025 fue allanada una casa de Rodríguez al 100, que alquilaba Plin, y allí se hallaron armas de fuego de alto poder, como cuatro fusiles M4. Los investigadores señalaron que Acosta es cercano a Francisco “Fran” Riquelme, cuya banda tributa para Los Menores, y también es un hombre que ganó poder en el paravalanchas de la barra brava de Rosario Central, donde aparecía siempre cercano a Lautaro “Laucha” Ghiselli, fugaz líder de la barra detenido como parte de la organización.

En octubre del año pasado, Acosta fue incluido en la lista de los prófugos más buscados que publicó el gobierno santafesino. La Justicia había pedido la captura en junio, tras el allanamiento a su casa. En ese marco se había ofrecido una recompensa de 25.000.000 de pesos.

Este nuevo sector del narco rosarino está integrado por jóvenes que provienen de otras realidades sociales, diferentes al origen marginal de otros grupos criminales, como Los Monos, por ejemplo. Pero otra particularidad que siembra alertas, es que en torno a Los Menores se detectaron en los últimos meses un armamento sofisticado y de alto poder de fuego que hasta ahora no formaba parte de la fisonomía clásico de las bandas narco rosarinas.

Los fusiles M4 que fueron secuestrados por la PSA en la casa que alquilaba Acosta fueron una muestra de este complejo entramado, que dispara varias preguntas que aún no se pudieron responder, como: para qué este grupo criminal compró ese tipo de armas de guerra, que hasta este momento no fueron utilizadas. La otra pregunta es con quién pretenden usarlos. Si es contra otros grupos criminales o contra las fuerzas de seguridad.

En marzo pasado, los investigadores detectaron en un terreno en la localidad de Roldán, a unos 30 kilómetros de Rosario, un arsenal que estaba escondido en un pozo dentro de una propiedad ligada a Los Menores. Las tareas de inteligencia detectaron que los fusiles Colt 5.56 mm y Norinco, versión china semiautomática del AK47- eran para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, que a partir de ese momento decidió reforzar su custodia y medidas de seguridad.

Según el gobierno de Santa Fe, una de las hipótesis que se manejan es que esos fusiles podrían provenir de Bolivia, donde algunas fuentes indican que se podría refugiar Matías Gazzani, el líder del grupo narco Los Menores. Altas fuentes del gobierno de Santa Fe advirtieron a LA NACION que estas maniobras que tramaría la banda de Los Menores, que es la que hoy reemplazó en su poder territorial a Los Monos, para generar un hecho de extrema conmoción está vinculado a que en octubre de este año está previsto que se termine la construcción de la cárcel, que la administración de Pullaro rotuló como El Infierno.

Ese nuevo penal, que está ubicado en Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, tendrá capacidad para 1100 internos de alto perfil. Ahí serán trasladados los integrantes de las bandas narco, que actualmente están separados en distintos pabellones en el penal de Piñero. Aún no se sabe qué pasará con los líderes de las bandas, como Ariel “Guille” Cantero, y Esteban Alvarado, entre otros, que están alojados en Marcos Paz y en Ezeiza en un régimen de aislamiento.

Tras la detención de Acosta, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, confirmó que este hombre está vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme. “Es una persona que está siendo investigada por la Fiscalía y que aparece relacionada con la banda de Riquelme. El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4, armas de alto poder de fuego. Según la investigación, existen elementos que vinculan directamente esas armas con Acosta”, señaló.

El funcionario agregó que esa conexión con la organización criminal lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad provinciales. “Por su vinculación con Fran Riquelme, era una de las personas más buscadas dentro de la provincia de Santa Fe”, afirmó.

Angelini indicó que el sospechoso intentó evadir a los agentes al momento de ser interceptado. “Quiso escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó.

El funcionario santafesino también destacó la política de recompensas impulsada por el Gobierno provincial para localizar y capturar a personas prófugas vinculadas con organizaciones criminales. “Estas estructuras delictivas tienen puntos débiles y la información es uno de ellos. Vamos a seguir destinando todos los recursos necesarios para que cada uno de los integrantes de estas organizaciones que tanto daño han causado en Rosario y en la provincia, terminen tras las rejas”, sostuvo.