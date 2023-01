Yésica Samoiloff, la joven marplatense accidentada en México, reconoció a su hermana

escuchar

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que desde hace una semana está en terapia intensiva “estable y con respirador” tras ser embestida por un auto en la ciudad mexicana de Cancún, “reconoció a su hermana” Karen y los médicos “le bajaron la dosis de sedación, dijo cuñado, Alejandro Roble.

“Mi señora Karen me contó que a Yésica le bajaron la dosis de sedación y pudo reconocerla. A través de uno o dos apretones de mano pudo comunicarse con su hermana y los médicos vieron que está ubicada en tiempo y espacio, así que por ese lado estamos muy contentos.”, cuenta Roble esperanzado, aunque señala que el estado de salud de Yésica sigue siendo delicado.

Victoria, la mejor amiga de Yésica cuenta que en el día de hoy trataron de desentubarla dos veces, “pero a los pocos segundos comienza con problemas respiratorios por lo que la vuelven a intubar, lo que no significa que mañana o en los próximos días no pueda hacerlo por sus propios medios.” Además, sigue con la pierna atada con sábanas ya que hasta que no se estabilice la cabeza no pueden operarla, aunque se le está complicando cada vez más.

Yésica Samoiloff, víctima de un accidente en México

La mujer de 33 años tiene fracturada la tibia, peroné, la cabeza de fémur y tiene aplastamiento de pelvis.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se comunicó con la familia en el marco de la Red de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, para ofrecerles asistencia psicológica y eventualmente, cuando Yésica esté fuera de peligro, la repatriación en un avión comercial.

El accidente ocurrió el 28 de diciembre cerca de las 23 cuando circulaba en moto con su amigo Jesús y, al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada. A las pocas horas, la adolescente quedó en libertad.

Como Samoiloff no tiene cobertura médica la familia inició una campaña para juntar fondos para poder pagar la internación. A continuación los datos para realizar donaciones:

Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff

Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles. En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).

