Se buscan 40 nuevos guardaparques nacionales para trabajar en todo el país

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una convocatoria abierta como parte de su proceso de selección para cubrir 40 vacantes en la planta permanente del cuerpo de guardaparques destinados a la conservación de áreas protegidas.

La medida del organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros, oficializada mediante la Resolución 16/2026 y publicada en el Boletín Oficial, busca reforzar las tareas de fiscalización, control y asistencia en los distintos parques del territorio nacional.

Las personas interesadas en postularse deben cumplir con una serie de condiciones excluyentes antes del inicio del trámite: todo aspirante debe ser argentino nativo, por opción o naturalizado, y tener entre 18 y 34 años al momento de presentar su solicitud.

Los aspirantes deberán tener un título de una disciplina afín

Además, es requisito obligatorio poseer un título de nivel terciario o universitario de pregrado con una duración mínima de dos años en carreras vinculadas a las funciones de conservación y manejo ambiental.

En caso de ser aptos, los candidatos deben completar el formulario inicial de forma virtual y luego remitir la documentación correspondiente en un sobre cerrado a la sede central de la institución, ubicada en Rivadavia 1475, ciudad de Buenos Aires.

El cronograma de inscripción electrónica comenzará el martes 12 de mayo a las 8 y se extenderá hasta el martes 2 de junio a las 23.59. El organismo habilitó consultas presenciales de 10 a 16 o a través de correo electrónico.

Quien desee postularse deberá tener entre 18 y 34 años

El proceso de selección consta de seis instancias eliminatorias que los postulantes deben completar con éxito para acceder al cargo:

Evaluación y revisión de antecedentes de formación y laborales

Evaluación técnica

Evaluación de habilidades prácticas

Una vez atravesada esa preselección, se continúa a:

Entrevista laboral

Evaluación del perfil psicológico

Curso de habilitación (específico para la tarea a realizar)

Los nuevos agentes realizarán tareas de vigilancia, control de actividades humanas y atención a residentes o visitantes en las reservas naturales. También participarán en tareas de monitoreo ambiental y programas de educación.

Los aplicantes deberán pasar seis instancias evaluatorias para ingresar al cuerpo

Esta convocatoria se enmarca en la Ley 27.798 de Presupuesto General y busca dotar de recursos humanos a estos sitios estratégicos para la biodiversidad del país.

El organismo mencionado explicó que, en caso de dudas o consultas particulares sobre el procedimiento administrativo, los interesados pueden contactarse con su área de recursos humanos mediante el correo electrónico designado: personalrrhh@apn.gob.ar.