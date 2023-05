11 servicios de streaming para ver series y películas gratis en tu televisor

escuchar

Ver películas, series o documentales es una gran opción para distenderse o divertirse un domingo a la tarde o como relax de un día de semana a la noche desde el sillón, con un té caliente o disfrutando una copa de vino y un chocolate amargo. Planazo. Desde que se empezaron a multiplicar las distintas plataformas de contenido multimedia, las opciones de programación parecen ser infinitas. Claro, para quien puede pagarlas.

Por los vaivenes de la coyuntura económica argentina, tener una o varias plataformas pagas empezó a ser algo oneroso. Sin duda, es una de las primeras víctimas del recorte presupuestario familiar a la hora de abaratar costos fijos. Además, algunas decisiones como la de no permitir el compartimiento gratuito de cuentas no terminan de volverlas más populares, por lo que mucha gente empezó a optar por alternativas más económicas o, directamente, gratuitas.

Existen varias páginas web y apps para dispositivos móviles con mucha oferta de contenido gratuito para disfrutar más allá de las plataformas más conocidas, que ofrecen producciones de todo tipo y variedad. Algunas requieren suscripción, otras muestran publicidades, unas cuantas tienen una opción premium para acceder a determinado contenido (mejor calidad de imagen o el poder ver clásicos o estrenos recientes).

Y no siempre hace falta tener un Smart TV para ver contenido digital en pantalla grande. Con un dispositivo como Google Chromecast, que se conecta vía HDMI a la tele, es posible reproducir contenido de la PC, tablet o smartphone. También existen opciones como Amazon Fire TV o Xiaomi Mi TV Stick, entre otros, que tienen un hardware similar, pero utilizan Android TV.

Canales, series y películas gratis

Por su parte Roku va más allá. También se conecta a la TV vía HDMI, pero utiliza un sistema operativo propio y ofrece acceso a una gran cantidad de opciones multimedia específicas y acceso a otros servicios, varios gratuitos y otros por suscripción, que están disponibles como “canales” en su plataforma, y funcionan sin problemas en la Argentina.

Pero no es la única: hay varias opciones más, como por ejemplo Google TV. A principios de abril último, Google anunció que su servicio gratuito, disponible en televisores con este sistema operativo integrado o en los Chromecast con Google TV, incorporaría más de 800 canales. Integra emisiones de varias plataformas (Pluto TV, HaystackNews y Tubi), pero con una ventaja: no hace falta descargar ninguna de esas aplicaciones por separado. A través de este servicio se pueden ver películas, series, documentales, noticieros, dibujos, concursos televisivos y realities, entre otras cosas. Por ahora el acceso a todos estos canales gratuitos está disponible solo en los Estados Unidos, pero con la idea de expandirse a otros países. En la Argentina por ahora funciona solo con el sistema de alquiler de películas.

Quienes tengan o adquieran un televisor inteligente o Smart TV de la empresa LG pueden acceder a cientos de canales de televisión a través de LG Channels, servicio de TV gratuito por Internet. Además de ofrecer los canales tradicionales de noticias, entretenimiento y deportes, este servicio tiene los servicios de búsqueda y de recomendaciones personalizadas, y cuenta con contenidos en resolución 4K y HDR. También tiene una app para Android. El servicio lo ofrecen IPTV y Pluto TV y los canales están disponibles en los modelos con Smart TV desde 2018 en adelante, que cuenten con el sistema operativo webOS 4.0 hasta webOS 6.0. Para activarlo, hay que ingresar a la configuración del menú. En caso de no tenerlo, es posible buscarlo en la tienda de apps LG Content Store, accesible desde el televisor. También tiene una app para Android.

El servicio gratuito de video de Samsung para sus Smart TV se llama Samsung TV Plus, trae anuncios y ofrece acceso instantáneo a noticias, deportes y entretenimiento, entre otros. No requiere realizar ninguna suscripción, descarga o usar dispositivos adicionales. Pero si se decide crear una Samsung Account, se podrá acceder a recordatorios, listas y canales favoritos, entre otras cosas. Al activar un Smart TV Samsung, aparece una barra de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla, desde donde es posible acceder, conexión a Internet mediante, a todos los canales de streaming sin costo. La app ya viene instalada en los Smart TV de la empresa desde 2016 y trae una oferta variada de canales, dependiendo del país. También hay una app, pero sólo funcionará con los smartphones de la marca.

Los televisores de Xiaomi también tienen un servicio de streaming de canales gratis; se llama MiTV+. Con fecha de nacimiento en 2021, el servicio al principio estaba reservado para los televisores de la empresa, pero ahora se puede utilizar en televisores que utilicen Android TV o Google TV. Eso sí, no es posible hacerlo desde un celular o tablet. Es posible hacer zapping por más de 240 canales en forma gratuita, aunque incluye publicidad. No hace falta registrarse. El servicio no tiene la opción de pausar, grabar o ver contenido bajo demanda. La mayoría de su contenido está en inglés y la calidad de imagen dependerá tanto de la emisión de origen como de la conexión a Internet que se tenga.

Pluto TV es una plataforma gratis propiedad de la productora Paramount, que se puede instalar en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Sin necesidad de registrarse es posible ver más de 100 canales gratuitos, aunque trae publicidad. La mayoría de los canales son temáticos, por lo cual es sencillo encontrar series o películas para ver bajo demanda, aunque el catálogo es limitado. El resto de sus canales son en vivo. Trae muchos canales propios y además desde septiembre de 2021 cuenta con canales con contenido en español.

Una alternativa nacional es Cont.ar. Desde la web se accede a esta opción nacional, con contenidos de los canales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, TV Pública, TecTV, entre otros. Solo se pueden ver dentro de la República Argentina. Requiere registración previa y se puede ver en cualquier dispositivo, sin límites y solo requiere conexión a Internet. Para ver los contenidos directamente en la tele, es necesario contar con algunos modelos de Smart TV de los siguientes fabricantes: Noblex, JVC, Philco, Pioneer, Sanyo y Sharp. Los contenidos (hay en vivo y también para niños) se pueden descargar para verlos después sin necesidad de conexión a Internet o consumir datos.

Por su parte, Cine.ar ofrece para cualquier tipo de dispositivo con conexión a Internet el acceso a películas, series, documentales y cortos argentinos, a demanda. Hay mucha oferta gratuita y otros para alquilar (todos a $200). El contenido está ordenado por categorías, aunque trae un buscador para indicar algún título, director o actor. Por el lado de la opción de TV, que trae más opciones, pero en horarios fijos, la programación está disponible en sus redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Rakuten TV es una aplicación con versión gratuita y con opción premium. Comparte varios canales con Pluto TV y tiene una interfaz similar. Los canales de televisión se pueden ver sin necesidad de crear una cuenta de usuario, aunque suscribiéndose se accede a varias opciones de configuración extras.

Fox lanzó su propio servicio gratuito de películas por streaming con títulos de varias productoras conocidas, llamado Tubi TV. No necesita registración, pero incluye anuncios publicitarios. Por ahora está restringida a los Estados Unidos y algunos pocos países, por lo cual es posible acceder vía VPN. Se puede filtrar la programación en base a la clasificación que brinda el sitio especializado en cine Rotten Tomatoes.

El servicio de streaming en español ViX se puede ver en cualquier dispositivo. Trae canales para ver en vivo y en streaming, brinda películas, series, documentales, realities y telenovelas (muchas) de todo el mundo, aunque con mucha programación latinoamericana. Es gratuito, pero suma una versión premium sin anuncios con más películas, series y, por supuesto, muchas más novelas.

Los usuarios de Movistar tienen un catálogo para disfrutar de más de 3500 opciones entre películas, series o eventos deportivos al que pueden acceder desde cualquier dispositivo con Movistar TV. Desde la home pueden elegir entre distintas plataformas para ver TV en vivo o programación on demand. Algunos títulos más recientes y contenido para adultos se pueden alquilar pagando una diferencia.

Quienes sean clientes de Claro acceden a contenido de Paramount+, HBO+ y MGM, entre otras productoras; o Claro Video, que tiene una gran variedad de películas, series, programas infantiles y varias opciones más.

Quienes peinamos canas tuvimos una época donde las únicas opciones para ver televisión (sería grandilocuente hablar de contenido multimedia) eran 4 o 5 canales (al menos en la Ciudad de Buenos Aires) en blanco y negro con una programación específica que, como mucho, se podía conocer de antemano a través de una revista física, la mítica TV Guía.

Las opciones actuales para ver películas, series, documentales, realities o cualquier otro tipo de contenido multimedia (ahora sí) de manera gratuita son muchas y muy variadas. Y eso que ni siquiera se mencionó a las opciones de videos existentes en YouTube, TikTok o Instagram, que son elegidos por muchos para ver videos de todo tipo. Con una buena conexión a Internet, es posible disfrutar de video digital durante horas y horas.