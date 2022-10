A examen. Probamos el Moto g82, un celular con diseño genérico y buenas noticias para la gama media

escuchar

Una de las claves para dar en la tecla a la hora de elegir un nuevo celular es revisar la relación entre el precio de venta y las especificaciones del dispositivo. El Moto g82 sale airoso en ese examen. Recientemente presentado en nuestro país, se ofrece a una cifra que navega en la medianía del mercado móvil (69.999 pesos) y con prestaciones que hace no mucho correspondían a los modelos de alta gama.

Por eso, en este caso, la primera impresión no es lo que cuenta. El g82 se siente demasiado liviano en la mano; con sus 173 gramos, podría parecer poco robusto. Como parámetro, el iPhone 14 Pro Max de Apple, que tiene dimensiones similares, pesa 240 gramos. Cabe notar que para algunos usuarios la liviandad es una virtud y que el equipo de Motorola llega desde fábrica con una funda elegante que lo protege.

Por otra parte, el diseño es genérico, sin sorpresas ni grandes encantos. Sí se destaca la elección del fabricante para la cámara trasera, con una estética agradable. Apenas sobresale (en especial cuando se usa la funda), con tres lentes y el flash bellamente ubicados en un módulo ovalado que es coherente con las curvaturas en las esquinas del teléfono. El trío para fotografía, con un buen desempeño que no llega al sobresaliente, se compone de un sensor principal de 50MP, uno ultra ancho de 8MP y un macro de 2MP. Al frente hay una cámara de 16MP, una cifra destacable para las selfies y las videollamadas.

La amistad con este producto se genera durante la experiencia de uso y eso habla bien de él. Su pantalla es de 6,6 pulgadas con resolución de 2400x1800 píxeles. Además tiene una tasa de actualización de 120Hz, una capacidad más fácil de encontrar en la gama alta (de hecho, el display es igual al del modelo Edge 30, que es más caro), y que en la práctica ofrece beneficios en la visualización de videos o al usar jueguitos. Respecto a la pantalla, no hay puntos flacos.

Diseño redondeado; el equipo, de costado GENTILEZA

La condición de gama media de este teléfono se evidencia en el siguiente combo: procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB de RAM (los celulares de lujo duplican esta cifra, pero 6 GB son más que suficientes para todo) y 128GB para almacenamiento, que pueden expandirse con una tarjeta microSD. Con esta ficha técnica no hay fisuras para los usos más corrientes e incluso algunos exigentes, aunque naturalmente no es el ejemplar más potente del mercado.

Algunos detalles que se aprecian es la certificación IP52 que lo protege de salpicaduras y equivalentes, aunque no de una caída en la pileta; la batería de 5,000mAh que en nuestra experiencia ofreció más de 24 horas de autonomía; y un sensor de huella digital ubicado en el botón de encendido. En cuanto al diseño, que no hemos alabado, sí es linda la matriz de puntos en la espalda del equipo aunque quedará eclipsada cuando se lo use con la funda.

El Moto g82 5G –tal es su denominación completa y oficial– no se llevará premios en los principales eventos de la industria, pero se postula para ser un caballito de batalla de este fabricante, especialmente en un sector con precios elevadísimos y teléfonos de alta gama por los que se piden cifras estratosféricas. Para muestra basta un botón: a los 69.999 pesos de este equipo se contraponen los 189.999 que hay que pagar por los avances del Moto Edge 30 Pro, del mismo fabricante.