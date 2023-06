A examen: probamos F1 23, el videojuego oficial de la Fórmula 1, que tiene nueva versión y el regreso del modo historia

escuchar

El lanzamiento de una nueva edición del juego oficial de la Fórmula 1 es todo un hito cada año, tanto para los jugadores de consolas y PC, como también para los pilotos que compiten todos los fines de semana, ansiosos por saber qué puntaje recibirá cada uno dentro del juego. Este año, F1 23 reintroduce algunas cosas que se extrañaban del pasado, y agrega mejoras para que la sensación de velocidad y realismo sea aún mayor.

El regreso del modo historia Braking Point

Si algo supo explotar la F1 en los últimos años, fue el drama. Tanto con las históricas batallas en pista de Hamilton vs Verstappen, como la novela de Guenther Steiner (HASS) y Matía Binotto (ex Ferrari) en la docuseries de Netflix “Drive to Survive”, la Fórmula 1 tiene mucho más que pista que mostrar. Y por eso es que regresa en esta edición 2023 el modo “Braking Point”, algo así como una cruza de modo historia y novela gráfica mezclado con conducción para ponerle más picante a cada circuito.

Esta vez, vamos a seguir la historia de Aiden Jackson, con la que habíamos arrancado desde la F2 en el juego F1 2021 y que luego, en el F1 22, no tuvo presencia. Ahora, con el regreso de este modo vamos a seguir su carrera entre cinemáticas, diálogos con la prensa y toma de decisiones dentro de la ficticia escudería Konnersport Racing.

Pero hay un gran detalle, nuestro compañero de equipo será nada más y nada menos que a Devon Butler (si lo jugaste, lo vas a recordar de 2021), que ahora es ¡el hijo del dueño de la escudería!, algo así como el Lance Stroll de Aston Martin F1 Team. También en esta historia vamos a tener la aparición de una nueva estrella en crecimiento, Callie Mayer, que busca salir de su lugar de tester mientras nosotros tendremos que luchar con la adversidad de ser el rival del hijo del dueño.

Una captura del F1 23, el juego que reproduce todo el mundo de la Fórmula 1 en tu consola o PC

Las mejoras en la jugabilidad

Realmente se podía decir que el F1 22 era bastante completo. Tenía realismo, sensación de velocidad, todos los protagonistas y las pistas estaban retratadas con muchísimo realismo. Ahora en este F1 23, se agrega el “Precision Drive”, una tecnología que permite transmitir más sensaciones de manejo que otorga la suspensión, el estado de las gomas y las condiciones del circuito. Esto obviamente va a ir de la mano del nivel de dificultad que elijas, y en esto el F1 es realmente inclusivo. Podemos elegir jugarlo como un arcade hasta, con decenas de configuraciones intermedias, sentirlo lo más cercano a un simulador de F1 real posible.

Además, el juego continúa con el modo carrera donde vamos a poder crear nuestro piloto, hombre o mujer, crear nuestra escudería desde cero, y revivir el calendario completo de la F1 con todas las pistas, incluidas Qatar y Las Vegas, con todos los autos, las escuderías y el glamour de la máxima categoría, con banderas rojas, accidentes, y todo lo que un gran premio de F1 puede otorgar. Y en adición, este año vamos a tener inclusive los comentarios del periodista argentino Juan Fossaroli, quien forma parte del equipo de las transmisiones semanales en ESPN y Disney Plus.

F1 World

Reemplazando lo que era F1 Life en el 22, ahora vamos a tener F1 World, un segmento donde vamos a tener el perfil social de nuestra carrera. Allí vamos a ver modos online, multiplayer, nuestras creaciones y va a agrupar todos los desafíos semanales y de temporada que el juego va a ir otorgando a los jugadores. Cabe recordar que el F1 23 será también el juego oficial para las competencias de esports de la F1 y ahora incluirá un sistema de licencias para que el juego sea más limpio en las competencias. Quizás, si sos lo suficientemente bueno en los modos online, puedas lograr un lugar para competir por la Copa Mundial.

El F1 23 llegará este 16 de junio para consolas PlayStation, Xbox y para PC.

Temas Reseñas de videojuegos