Probamos los juegos que se vienen en la Switch 2: Pokopia, Resident Evil Requiem y Mario Tennis Fever

Durante un nuevo Nintendo Showcase pudimos probar varios de los juegos que se vienen para la consola Switch 2, incluido el próximo “cozy” game de Pokémon Pokopia, junto al Resident Evil Requiem y el Mario Tennis Fever.

Si hablamos de videojuegos, es imposible no hablar del éxito de la segunda generación de la consola híbrida de Nintendo. La Switch 2 alcanzó más de 17 millones de unidades vendidas a tan solo seis meses desde su lanzamiento, un número que se compara con las consolas más exitosas de todos los tiempos, a la par de la PlayStation 2 o la Switch original.

Y si bien esta nueva consola viene explotando en ventas, aún faltan muchos juegos por anunciar. Aun sin un “Mario plataformero” exclusivo o un “Zelda”, la Switch 2 tuvo grandes éxitos en su corta vida, como el Donkey Kong Bananza, el Pokémon Legends Z-A o el Mario Kart World. Pero durante este evento pudimos probar lo que se viene en el corto plazo, como el nuevo Mario Tennis Fever, los juegos de Capcom Pragmata y Resident Evil Requiem y uno de los más intrigantes y esperados, el Pokémon Pokopia.

Pokemon Pokopia: un nuevo conocido

Durante nuestra prueba del Pokémon Pokopia el tiempo pasó volando. Pero no por el estrés o la velocidad del juego, sino por todo lo contrario. Pokopia es un “Cozy Game”, algo como… que da paz y te divierte a la vez. En él vamos a encargar a un Ditto, un Pokémon que se puede convertir en otros personajes y absorber sus poderes. Acá vamos a ver el juego de manera tridimensional con un mapa que por momentos se asemeja a Minecraft, por otros a Animal Crossing y por otros a Stardew Valley. Vamos a tener que ir ayudando a revivir el terreno para devolverle la vida mientras rescatamos y ayudamos a otros pokémones que nos van a enseñar sus poderes y van a ayudar a formar un nuevo hábitat compartido entre todos.

Esto hace que el juego crezca constantemente, pero sin correr, sin stress, todo… a tu ritmo. Una vez que ya conocés varios poderes, vas a ir desbloqueando lugares, distintos terrenos, más personajes y estructuras… pero no queremos spoilearte más porque la historia tiene algunos misterios que contar.

En el rato que lo jugamos, disfrutamos muchísimo de la libertad que se siente dentro del juego, sin muchas ataduras y con montones de poderes para aprender. Se siente muy adecuado para el formato portátil para jugar un rato estés donde estés. También tiene un modo multijugador donde vas a tener que comunicarte con amigos para poder expandir las islas con objetivos en común, pero en nuestra experiencia, lo mejor fue refugiarnos en nuestro mundo y recolectar, construir y recorrer sin ataduras.

Pokémon Pokopia llegará en exclusiva a Switch 2 el 5 de marzo.

Resident Evil Requiem: el terror y el suspenso por fin llegan a la Switch

De golpe, te despertás en una camilla. Estás boca abajo, desconcertado. No sabés dónde estás ni por qué estás ahí. Con un reflejo de astucia, te soltás de las ataduras y caés al piso, para darte cuenta que estás encerrado en un pasillo de un hospital psiquiátrico… donde las luces titilan y el silencio asusta más que cualquier grito.

Así se siente el próximo Resident Evil, que ahora llegará a la híbrida de Nintendo y que nos permitió jugar la misma demo que probamos a mitad de año y que se vió en los streams, pero con una muy buena calidad visual y performance en la Switch 2.

El juego, que llegará el 27 de febrero también a PlayStation, Xbox y PC, nos lleva nuevamente a este mundo donde un virus desató el caos en la Tierra. Esta saga, que maneja perfecto los momentos de tensión, los sobresaltos y la estrategia de cómo sobrevivir con pocos recursos, suma la novedad de cambiar entre primera y tercera persona… aunque sus devs recomiendan jugarlo en primera para… más miedito.

Pragmata: una interesante manera de cambiar el gameplay

Pragmata tiene una premisa que lo diferencia de todos. No solo es un shooter futurista espacial en tercera persona, sino que mientras apuntás y disparás con los gatillos y los joysticks, tenés que usar los botones para resolver un puzzle que debilita el escudo de los enemigos. Sí, y es tan divertido como suena.

Vamos a encarnar a Hugh, un contratista de seguridad, quien se encuentra con una pequeña niña (o androide), Dina… que tiene el poder de hackear a todo lo que se le pone delante. Con este equipo formado vamos a combatir contra una IA maligna en escenarios tridimensionales y de multinivel.

Lo bueno es que, si bien parecía un juego bastante pesado en cuanto a gráficas, al igual que el Resident Evil, se veía bastante bien y corría de manera satisfactoria en el modo TV de la Switch 2. Sin tirones, sin problemas ni texturas confusas.

Pragmata llegará a las consolas y PC, incluida la Switch 2, el 24 de abril de 2026.

Mario Tennis Fever: ideal para reuniones de amigos

Mario hace de todo. Sí, quizás será un plomero, pero se maneja muy bien en el karting, combatiendo monstruos y hasta como estrella de Grand Slam. El nuevo Mario Tennis Fever llega con partidas de hasta cuatro jugadores (dobles), decenas de personajes y escenarios extraños, y con una decena de raquetas con poderes especiales que van a hacer que, una vez que llenes tu medidor, tengas una gran ventaja en tu partida que ni eran posibles en los sueños más locos del Mago Coria o de Nalbandian.

Acá vas a poder crear un doble para ocupar más espacios, hacer que la cancha del rival se llene de barro, o golpes que congelan o prenden fuego el área del rival.

Sin dudas, no es realista, ni busca serlo, sino que está pensado como un divertido party game para jugar dobles en familia, y sacar una que otra risa, ahora con gráficos de nueva generación y con más movimientos y golpes que en el Mario Tennis Aces de la Switch 1.

Se lanzará en exclusiva para Switch 2 este 12 de febrero.

Mario Wonder y Encuentro en el parque Belabel

El Mario Wonder fue uno de los juegos mejor recibidos por la crítica para la Switch 1. Este plataformero lateral, a lo Mario clásico, había sorprendido por sus niveles y su creatividad. Ahora llega una expansión con mejoras para la Switch 2, Encuentro en el parque Belabel, que te va a dejar jugar en multijugador, tanto cooperativo como competitivo. En lo que pudimos probar, jugamos de a cuatro, donde entre todos teníamos que competir llevando una bomba que había que pasársela por turnos mientras los enemigos nos atacaban. Pero quizás lo más divertido de lo que probamos fue otro modo en el que dos jugadores tenían que correr por el mapa mientras los otros dos, con el Joy-Con en modo mouse, tenían que ir creando el piso a lo Mario Maker en tiempo real.

Otro de los juegos de Switch que sin dudas están apuntados para toda la familia llegará con las mejoras a Switch 2 y el nuevo DLC el 26 de marzo. Si lo tenés en Switch 1 el update costará 20 dólares, o 28.999 pesos argentinos.

El Virtual Boy: vuelve con los mismos juegos pero nueva tecnología

También durante la presentación tuvimos la chance, corta pero concreta, de probar por primera vez el nuevo Virtual Boy. El original, que había nacido como una revolucionaria tecnología en 1995, fue la primera consola que permitía ver en 3D los elementos del juego (más que nada en capas 3D, no figuras tridimensionales).

El nuevo Virtual Boy para la Nintendo Switch

Sus juegos, que se veían en un rojo fuerte sobre fondo negro, eran el Virtual Boy Wario Land, Pinball o 3D Tetris, entre varios otros, que ahora también llegan con la nueva versión. Esta reversión que pudimos probar mantiene los mismos juegos (el catálogo era de 22), sumará nuevos, y será compatible con la Switch 1 y la Switch 2 a partir del 17 de febrero. Pero ahora, en vez de ser una consola completa, este equipo, que tiene el mismo diseño rojo que la anterior, permite poner dentro la Switch para, con sus lentes, emular el mismo espacio tridimensional que la original, pero obvio, con mayor resolución y calidad de imagen. Algo así como esos anteojos 3D de cartón para celulares que fueron furor hace unos años.

Quizás más para coleccionistas y puristas de Nintendo que para los fanáticos de los videojuegos, este nuevo accesorio para Switch llegará a los EE.UU. con un costo de 99 dólares.