Probamos el Forza Horizon 6: los autos deportivos de Xbox ya aceleran en Japón

Forza Horizon 6 ya está disponible. El lanzamiento oficial es mañana, 19 de mayo, para Xbox Series X|S, PC (tanto en Steam como en Microsoft Store, a unos 80.000 pesos) y Xbox Game Pass, mientras que la versión para Playstation 5 llegará en algún momento del año, sin fecha confirmada todavía. Los que optaron por la edición Premium o Deluxe pudieron adelantarse cuatro días y acceder desde el 15 de mayo. Para esta reseña, tuvimos la posibilidad de probar de forma anticipada la versión para Xbox Series X y realizamos algunas pruebas en PC.

Aclaremos algo desde el arranque: esto no es una entrega más de la saga. Playground Games lleva más de una década con la idea de llevar el festival a Japón, y ese dato importa porque no estamos ante un simple cambio de paisaje. El escenario no es decorativo: es el corazón de toda la propuesta. La ambientación japonesa le da forma a la campaña, al diseño del mapa, a la cultura de autos que atraviesa cada evento y, como veremos, también a un salto visual que cuesta ignorar.

Una captura del Forza Horizon 6, que en esta edición está ambientado en Japón

Forza Horizon 6 es la sexta entrega de esta subsaga (nacida como una rama más accesible con una propuesta arcade y de mundo abierto dentro del universo Forza) y acá se combinan dos novedades que no suelen ir juntas: un cambio de escenario realmente significativo y una mejora gráfica que da un paso adelante con convicción. Forza Horizon 5, ambientado en México y publicado en 2021, ya había logrado momentos que rozaban el fotorrealismo. Este lo toma como punto de partida y logra superarlo.

Los colores y la cultura japonesa marcan el ritmo

Como decía antes, Japón no es solamente el escenario elegido para esta entrega: es el argumento central de todo el diseño. Playground Games no construyó un fondo atractivo para poner autos encima. Construyó un mundo donde cada zona tiene una lógica propia, una personalidad y, sobre todo, una razón para estar ahí.

El núcleo es Tokio. La ciudad es el área urbana más grande que tuvo la franquicia: calles densas, autopistas elevadas, túneles, zonas industriales. Un espacio pensado para la conducción intensa, con capas de verticalidad que hacen que recorrerlo se sienta como una exploración permanente. Pero el mapa no se agota ahí. Cuando salís de la ciudad, el juego cambia de tono por completo: aparecen carreteras de montaña hechas para el drift, zonas rurales que invitan a bajar el ritmo y rutas costeras donde simplemente manejar ya es suficiente. Seis biomas distintos que evitan que el mundo se vuelva repetitivo.

A esto se suma un sistema climático dinámico que va más allá de lo visual. Las estaciones cambian, el ciclo día-noche avanza y todo eso tiene consecuencias reales sobre cómo se comporta cada auto. No es lo mismo encarar una curva cerrada en verano seco que hacerlo con hielo en invierno. La esencia arcade sigue siendo el ADN de la saga, pero las físicas dieron un paso adelante, especialmente en superficies mixtas y en el trazado de montaña, donde se nota una mayor exigencia al volante.

En cuanto a los modos, los clásicos están todos: Road Racing, Dirt, Cross Country. Pero la gran apuesta de esta edición es la incorporación de actividades que nacen directamente de la cultura japonesa. Los Touge Battles son el ejemplo más claro: duelos mano a mano en bajadas de montaña, un formato que tiene décadas de tradición en Japón y que acá encuentra su lugar natural dentro del festival. Las Street Races nocturnas, sin barreras ni circuitos cerrados, también funcionan muy bien y capturan ese espíritu de la escena callejera que la saga siempre supo romantizar.

El resto del menú es amplio: PR Stunts, eventos Showcase, entregas de comida, fotografía, historias, encuentros de autos. Todo suma para que el juego no dependa únicamente de competir, y para que cada tipo de jugador encuentre su propio ritmo dentro de un mundo que, en esta entrega, tiene más para ofrecer que en cualquier versión anterior.

Una captura del Forza Horizon 6, que en esta edición está ambientado en Japón

Desempeño en Xbox Series X y PC

En Xbox Series X el juego ofrece dos modos visuales bien diferenciados. El Modo Calidad apunta a 4K nativo a 30 FPS, con la máxima distancia de dibujado, texturas al tope y la mejor iluminación disponible. El Modo Rendimiento baja ligeramente la nitidez usando resolución 4K dinámica, pero mantiene los 60 FPS de manera constante. En ambos casos, la experiencia es sólida y sin sorpresas negativas.

En PC lo probé sobre un equipo con procesador AMD Ryzen 9 7950X y placa Radeon RX 7900 GRE, y la optimización es de las que dan gusto ver. El juego logra algo que no es habitual: permite correr en 4K con hardware que normalmente apunta a resoluciones FHD o QHD.

En 1440p con todo al máximo en el preset “Extreme”, la tasa de refresco supera los 100 FPS de manera estable. Recorrer Tokio a esa fluidez es una experiencia que se agradece, sin tirones ni caídas que rompan el ritmo. En 4K nativo el promedio ronda los 60 FPS con la misma configuración.

Una captura del Forza Horizon 6, que en esta edición está ambientado en Japón

El único punto donde hay que tener cuidado es con el Ray Tracing. Con trazado de rayos completo activado en 4K el rendimiento cae por debajo de los 50 FPS. No es un problema exclusivo de esta GPU, sino limitaciones propias del modelo; con una tarjeta gráfica más nueva el juego ganaría en fluidez, escalando varios fotogramas por segundo.

Mas de 500 autos disponibles, una experiencia única

La colección arranca con el auto de portada, el Toyota GR GT Prototype 2025, un vehículo de competición con carga aerodinámica de vanguardia diseñado para dominar las autopistas de Tokio. Pero el catálogo, que supera los 550 autos, va mucho más allá de la vidriera. Están los Ferrari FXX-K Evo y el nuevo F80 para los que buscan el tope del asfalto, el Aston Martin Valkyrie AMR Pro para los tramos técnicos de montaña y el Koenigsegg Gemera como uno de los agregados de pago más llamativos del Car Pass. Del lado del JDM, el juego cumple con lo que prometió: el Nissan Skyline WTAC Xtreme GTR del 93 para los amantes del time attack, el Toyota JZX100 Chaser como rey indiscutido del drift y el GR Corolla como una de las incorporaciones modernas más esperadas por la comunidad. Hay autos para cada perfil, cada tipo de evento y cada gusto, algo que la saga supo construir con los años y que acá llega a su versión más completa.

En cuanto a la experiencia de manejo, Playground Games evolucionó su fórmula SimCade sin abandonar lo que la hace accesible. Se rediseñó el comportamiento de los neumáticos sobre asfalto mojado, lo que exige más precisión al frenar en las autopistas de Tokio bajo lluvia. Las zonas de montaña tienen físicas específicas para ascensos y descensos técnicos, donde el drift premia el contravolante exacto y no perdona los errores de cálculo. Es un nivel de detalle que se siente sin necesidad de buscarlos: aparece solo cuando el mapa te pone a prueba.

Las asistencias siguen siendo modulares, así que cada jugador puede calibrar su propia experiencia. Con todas las ayudas activas (ABS, control de tracción, líneas de carrera) el juego es completamente disfrutable para quien recién se suma a la saga. Desactivándolas de a poco, la experiencia se acerca cada vez más a algo que exige concentración real. Ese rango amplio es una de las decisiones de diseño más inteligentes de la franquicia, y en esta entrega se siente más afinado que nunca.

En conclusión

Forza Horizon 6 es el mejor juego de la saga y uno de los lanzamientos más sólidos del año. Japón resultó ser el escenario que la franquicia necesitaba: un mundo que no solo se ve extraordinario, sino que justifica cada decisión de diseño, desde la densidad urbana de Tokio hasta las bajadas de montaña donde el drift cobra otro sentido. El salto gráfico es real, la optimización en PC sorprende y el catálogo de autos es el más completo que tuvo Horizon hasta ahora. Si tenés Xbox Series X|S, PC o acceso a Game Pass, no hay excusa para no jugarlo.