“Abolir la Unión Europea”: Elon Musk, furioso por la multa de US$140 millones contra X

La Comisión Europea denunció el lunes las “declaraciones completamente locas” de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que la UE debería ser “abolida”.

“Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas”, declaró a la prensa la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La Comisión Europea impuso el viernes a la red social X una multa de 120 millones de euros (unos US$140 millones) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

Esta sanción fue criticada por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump, y por Elon Musk, quien publicó y compartió este fin de semana muchos mensajes anti-UE en X.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

“La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía”, dijo el hombre más rico del mundo.

El empresario respondió “es más o menos eso” a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE a la Alemania nazi y la definía como “cuarto Reich”.

La multa de la UE es “un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros”, dijo en X el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio.

The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.



The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025

La multa a la red social busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo al reglamento europeo.

Sanciona el uso de marcas de verificación azules engañosas destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades, y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.

“El cálculo de la multa no tiene nada que ver con la estructura corporativa. Se tiene en cuenta la ilegalidad, la naturaleza de la violación (de la legislación), su duración, la recurrencia y la gravedad”, declaró el portavoz comunitario de Telecomunicaciones, Thomas Regnier.

La sanción de la UE a X se produjo tras una investigación de dos años en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) del bloque, que exige a las plataformas en que hagan más para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

La responsable de tecnología de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, dijo que la multa impuesta a X era proporcionada y se había calculado en función de la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios de la UE afectados y su duración.

“No estamos aquí para imponer las multas más elevadas. Estamos aquí para asegurarnos de que se cumple nuestra legislación digital; si cumples nuestras normas, no te cae la multa. Es tan sencillo como eso”, dijo a los periodistas.

AFP y Reuters