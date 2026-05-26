Creá tu propia figurita del álbum del Mundial 2026: fácil y gratis

Después de la publicación oficial del álbum del Mundial 2026 de Panini, los fanáticos y coleccionistas dieron inicio a una de las tradiciones que enmarcan a la competencia de la FIFA. A poco del lanzamiento en la Argentina, los kioscos se quedaron sin stock rápidamente y ahora encontrar las figuritas para completar la revista parece una odisea. Por este motivo, muchas personas se volcaron al uso de la inteligencia artificial para crearlas ellos mismos, de forma fácil y gratis. Asimismo, otros se animaron a reemplazar el rostro de los jugadores por el suyo o el de otras personalidades.

El avance de esta tecnología llegó a una de las costumbres de hace 60 años y en la actualidad parece que abrió una diversión diferente además de reunirse con amigos o compañeros del trabajo para intercambiar las figuritas repetidas. Ahora también se pueden diseñar las propias con el estilo que más te guste.

Ahora con el desarrollador de imágenes de Gemini podés crear tu propia figurita del Mundial 2026, sea con un personaje famoso, tu rostro o con el de otro jugador (Fuente: Panini - Imagen creada con Gemini IA)

Cómo hacer tus propias figuritas del Mundial 2026 para completar el álbum

Gracias a la actualización reciente de Nano Banana, el desarrollador de imágenes de Gemini, es posible solicitarle que desarrolle las figuritas requeridas siempre y cuando se describan a la perfección los detalles de estas.

Animate a jugar con la IA de Gemini y probar cómo se verían diferentes personajes (Fuente: Panini - Imagen creada con Gemini IA)

Una forma sencilla es brindarle una imagen de ejemplo a la IA y pedirle que reemplace el rostro y la información técnica por todos los jugadores correspondientes a una selección de fútbol. Incluso, podés tener tu versión personalizada al colocar tu cara con la camiseta albiceleste o la de alguna figura o personalidad del espectáculo, la música o el deporte.

Paso a paso para crear tu figurita

Cargá una foto tuya, del personaje o jugador de fútbol que desees incorporar en la figurita.

Sumá otra foto de ejemplo de una figurita oficial de Panini que puede conseguirse en la web.

Escribir un comando o instrucción de cómo querés que se vea la imagen creada y solicitá que reemplace el rostro original por el tuyo o el de la personalidad que hayas seleccionado.

Añadí los datos personalizados para que aparezcan en la base de la figurita: altura, edad, nombre completo, peso y club.

Prompt sugerido para que la IA de Gemini desarrolle tu figurita

Un prompt o instrucción sugerida para que la inteligencia artificial de Gemini desarrolle tu figurita personalizada puede ser:

Hola, Gemini, necesito que desarrolles una imagen estilo figurita para completar el álbum del Mundial 2026 de Panini. La imagen debe ser realista y debés reemplazar el rostro de la imagen principal del jugador de fútbol por el rostro de (personalidad, tuyo, etc.). No modifiques ni alteres los rasgos de la cara, las facciones, tonos de piel, proporciones y color de cabello. Además, añadí en la información técnica: (nombre y apellido de la persona que reemplaza al jugador, estatura, peso, club del que es hincha y fecha de nacimiento).

Mantené idéntica la camiseta de la selección nacional, el fondo y el resto del diseño que identifica a la figurita. La calidad debe ser en la mejor definición, con una buena iluminación, sin sombras ni distorsiones.