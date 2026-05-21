La selección argentina de fútbol reveló que usará IA durante el Mundial 2026

La inteligencia artificial sigue impregnando todos los rincones de nuestra vida y ahora llegó a una pasión que compartimos todos los argentinos: el fútbol. Así se anunció ayer -según difundió la agencia EFE- cuando las pantallas de Times Square en Nueva York dieron a conocer que la AFA usará la inteligencia artificial de Google en el Mundial 2026.

En concreto, aprovecharán las funciones de Gemini para analizar los partidos, procesar en tiempo real información para la toma de decisiones y prevenir lesiones. En palabras de Leandro Petersen, director comercial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA): “Toda esa tecnología nos va a permitir trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras cosas en tiempo real que impliquen la toma de decisiones de los cuerpos técnicos”.

La Seleccion de futbol Argentina usará la IA para analizar los partidos, procesar en tiempo real información para la toma de decisiones y prevenir lesiones Manuel Cortina

Aunque no hubo detalles en cuanto a números de inversión, Petersen explicó que se trata de “uno de los acuerdos más importantes para la historia de AFA”.

Además, agregó que la inteligencia artificial se podrá utilizar como modo de entretenimiento por los espectadores: “Los aficionados podrán usar la IA de Gemini para crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos a la hora de sacarse fotos y subirlas a la plataforma. Los fans que no van a estar en el Mundial se van a poder sentir cerca de la selección y de ídolos globales como Lionel Messi”.

En el último Mundial, ChatGPT acababa de ver la luz, ya que salió al público el 30 de noviembre de 2022, por lo que esta será la primera edición del torneo que contará con la presencia de la IA. “Va a ser completamente distinto a cualquier otro Mundial que hayamos vivido. La IA va a estar en la palma de la mano de los aficionados, los jugadores, los cuerpos técnicos... va a cambiarlo todo”, señaló Flor Sabatini, directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica.

Gemini tendrá presencia de marca exclusiva en la indumentaria de entrenamiento oficial de la Selección Argentina AFA

La compañía ya había anunciado en marzo pasado que sería main sponsor global de las selecciones nacionales de fútbol. De hecho, Gemini, la IA de Google, figurará en la indumentaria de entrenamiento oficial de la selección argentina. En un comunicado oficial, expresaron: “Para la AFA, esta incorporación representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida y reafirma el lugar que hoy ocupa la selección argentina como una plataforma de alcance mundial”.

Además, días atrás se dio a conocer que Google será patrocinador tecnológico de las dos selecciones nacionales de Irak y Marruecos, lo que consolida aún más el protagonismo del gigante tecnológico en esta edición del Mundial.