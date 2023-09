escuchar

El FIFA es indiscutiblemente el juego rey sobre el deporte rey. Años han pasado cuando este trono era discutido con el ya legendario Pro Evolution Soccer de Konami (hoy devenido en un juego gratuito llamado eFootball). Actualmente, “el FIFA” es sinónimo de fútbol en Playstation, PC Xbox o Switch, pero también es el equivalente a juntarse con amigos, de lo posible en una casa con un asado o pizzas de por medio o, de no existir esa posibilidad, de forma online. El FIFA es el fútbol para los que nunca fuimos buenos en el fútbol. Por cierto, por un tema de licencias y desacuerdos entre empresas e instituciones, “el FIFA” ya no lo es. Después de 30 años es el EA Sports FC, y hoy sale a la venta su primera versión: se llama EA Sports FC 24, aunque la mayoría de los usuarios le dirá “FIFA 24″ al menos por un tiempo (a propósito, la FIFA está, al parecer, desarrollando su propio juego).

Y tiene, como corresponde a un juego sobre fútbol, mucha impronta argentina: Adrián Novell, nacido en Munro y hoy afincado en Vancouver, donde EA tiene uno de sus centros de desarrollo. Sigue los pasos de Sebastián Enrique, otro compatriota que ha sido clave en el desarrollo del FIFA en los últimos 18 años.

Yo soy jugador leal de FIFA hace 10 años y estoy contento por la llegada de esta nueva versión, pero tenía algunas dudas sobre el cambio que podía traer más allá del nombre, así que hablé con Adrián para conocer más sobre el juego, y el trabajo que hay detrás.

Así es el trailer oficial del EA Sports FC 24

¿Cuál fue tu primer contacto con los videojuegos? ¿Y con los juegos de fútbol?

Mi primer contacto con los videojuegos fue de chiquito, y gracias a mi hermano mayor. Él siempre compró consolas de todo tipo, pero mis primeros recuerdos fueron con un Game Boy Pocket que él ya no usaba. Después recuerdo jugar muchísimo Winning Eleven con un amigo que tenía una PS1. Me bailaba mal, pero yo me divertía igual. El primer FIFA que recuerdo jugar fuerte fue el 98. Con mi hermano, en la PC. Después el siguiente al que le entré con dedicación fue uno de PS Vita, creo que el 12, y después ya del 17 para adelante.

¿En qué momento comenzaste con el desarrollo de videojuegos? ¿Qué fue lo que te atrajo a entrar en ese mundo?

Empecé a los 18, cuando terminé el secundario; estaba trabajando en un ciber, y buscando qué hacer de mi vida. Y descubrí que se podía vivir de diseñar juegos. Y me di cuenta de que siempre, de chico, había diseñado juegos. Por ejemplo: cuando jugaba con muñequitos, no los movía con las manos y hacía que se peguen, sino que recuerdo darle puntos de movimiento y de fuerza, y moverlos por turnos, con reglas en sus interacciones. Ver que se podía vivir de diseñar juegos fue un momento bisagra, ya que después de eso empecé a averiguar cómo hacer para meterme en ese mundo y arrancó una aventura que ya lleva casi 16 años.

Desde que entraste a trabajar a EA, ¿qué estuviste haciendo?

Y desde que entre a trabajar en EA (en octubre del 2020, en plena pandemia) hice un poco de todo. Mis primeros meses propuse, diseñé e implementé el Competitive Master Switch, después de mi etapa de aprendizaje ya me dieron otras áreas más grandes y los highlights serían que rediseñé el sistema de tiros libres, hice un nuevo tipo de disparo (el power shot) y ahora en el FC 24 hice tres mecánicas nuevas en dribbling (controlled sprint, effort touches, orbit dribbling) y en disparos al arco rearmé todo lo que es semi asistido, ahora se llama tiro de precisión (precision shooting) y tiene mucha más onda, y un beneficio para los pro players que quieran usarlo.

El EA Sports FC 24 ya está disponible: se terminó la era FIFA

¿Cómo es tu día a día trabajando sobre FIFA/FC 24? ¿Cómo es la vida en Canadá?

La vida en Canadá está buena, es mucho más seguro, Vancouver en particular tiene un clima bastante amigable (hace calor en verano y no hace tanto frío en invierno). Pero también hay que decir que hay una inflación que se siente bastante: los alquileres, por ejemplo, aumentaron en un 50% en el lapso de dos años, y sinceramente se sintió mucho. La gente y la cultura es amigable, pero muy superficial, y se extraña mucho a la familia. Algo bueno: la carne acá es excelente. Es buena buena, no me hizo extrañar nada a la carne argentina.

Yo juego bastante FIFA, y una cosa que siempre agradezco es que los cambios en los últimos años desde 2018 o 2019, han sido sutiles, y es como que no importa qué versión uses, enseguida estás cómodo. ¿Es algo planeado?

Sí, el juego tiene ciertas estructuras que se mantienen a propósito, sí, para que el que lo compra año a año tenga la cantidad necesaria de cambios para que se sienta fresco, pero no tanto como para que se sienta que no está jugando EA FC. Es un balance difícil, pero se habla mucho internamente.

Sobre el gameplay, siento que FIFA 23 está tan pulido que premió a quienes intentan jugar al fútbol cómo lo hacen los equipos de fútbol, armando un circuito por toda la cancha. Pareciera que está realmente armado para eso.

No sé, realmente, cuánto se puede contar al respecto. Primero que nada me alegro que te guste... ¡yo soy de jugar así también! Lo que sí puedo decir es que cuando hacemos EA FC tenemos que dejar contenta a mucha gente, con gustos y aspiraciones muy variados, Pero hay algo que siempre discutimos, y es que hay que hacer que el Football IQ sea importante. Es decir, buscamos que al jugar tengas una pequeña ventaja si entendés bien el futbol.

Temas Videojuegos