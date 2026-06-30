Funcionarios lanzaron una advertencia en relación a la IA: grupos vinculados a Rusia estarían intentando influir en las respuestas que dan los chatbots de inteligencia artificial. Esto despierta una fuerte preocupación por la información que podrían usar en un futuro los modelos, para generar respuestas.

Tal como aseguró la organización NewsGuard, en sitios web prorrusos se difundieron versiones según las cuales el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, habría intentado vender con descuento el oro de la mina Amulsar a compañías turcas. La cuestión es que la información resultó ser completamente falsa; pero lo preocupante del asunto es que, al preguntarle a chatbots de IA por la veracidad de esta información, estos respondieron que era cierta.

Grupos vinculados a Rusia estarían intentando influir en las respuestas que dan los chatbots de inteligencia artificial Sergei Bobylev - Pool Sputnik Kremlin

En palabras de Chine Labbé, editora gerente y vicepresidenta sénior de alianzas para Europa y Canadá en Newsguard: “En marzo de 2025, descubrimos que en el 33% de los casos, los principales chatbots comerciales, incluidos el chat de Mistral y ChatGPT de OpenAI, repetían estas narrativas como hechos verificados, a pesar de que se sabe que son historias falsas que sirven a los intereses geopolíticos del Kremlin“.

Casi un año después, en enero de 2026, Newsguard llevó adelante una nueva investigación y, aunque algunos chatbots parecerían haber mejorado, otros continuaban difundiendo información falsa.

¿Cómo funciona esta estrategia?

Lo curioso es que el método que estarían usando no está vinculado con el hackeo de sistemas, sino con la publicación masiva de contenido propagandístico en internet. Tal commo explica el medio France 24, los chatbots impulsados ​​por IA son herramientas probabilísticas, por lo que priorizan la información más difundida y no necesariamente la más fiable.

De esta forma, los modelos de IA podrían tomar esta información para entrenarse y para generar respuestas a los prompts. En concreto, las autoridades europeas señalan a “Pravda” como la red de propaganda prorrusa que estaría detrás de esta estrategia. La red está compuesta por varios sitios web que republican contenido alineado con el Kremlin. Investigaciones previas de NewsGuard - que citan estadísticas de la organización sin ánimo de lucro American Sunlight Project- sostienen que esta red produjo 3,6 millones de artículos durante 2024, con el objetivo de saturar internet con desinformación e influir en las respuestas que dan los modelos de IA. La organización examinó 10 de los principales chatbots de IA y descubrió que repetían narrativas falsas de desinformación rusa.

Modelos como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Grok estaban reproduciendo propaganda estatal rusa Michael Dwyer - AP

Un informe citado por el medio Wired también había alertado sobre el mismo problema, asegurando que modelos como ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Grok estaban reproduciendo propaganda estatal rusa, cuando se les consulta sobre la guerra en Ucrania. El medio citaba al Institute of Strategic Dialogue (ISD), que aseguraba que la propaganda rusa aprovechó “los vacíos de datos”, búsquedas que brindan pocos resultados, para difundir información engañosa.

Por su parte, NBC News señaló que consultó a las compañías desarrolladoras de los chatbots de inteligencia artificial y algunas respondieron que trabajan continuamente para mejorar sus sistemas, reducir las alucinaciones y evitar que reproduzcan información falsa.

La preocupación de fondo está en que el problema se agrave, dado que cada vez más asistentes de IA consultan información de internet para elaborar sus respuestas. Se trata de una inquietud que no se reduce únicamente a Rusia, sino que habla de las nuevas “fake news”, una estrategia que cualquier actor podría aprovechar para manipular las respuestas que dan los modelos de IA.