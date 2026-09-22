Alibaba lanzó un nuevo chip de IA y sus acciones subieron un 5%

La compañía Alibaba anunció el martes que está desarrollando un modelo de IA hasta cuatro veces mayor que su modelo insignia y presentó un chip de IA de próxima generación que calificó como el más potente de China. Esto provocó un aumento del 5% en sus acciones.

Los anuncios realizados en la conferencia anual Apsara de Alibaba Cloud, celebrada en la ciudad oriental de Hangzhou, ponen de relieve el impulso del gigante tecnológico chino por desarrollar cada capa de su negocio de inteligencia artificial. Estos esfuerzos abarcan desde modelos básicos y semiconductores hasta centros de datos necesarios para entrenar e implementar sistemas de IA cada vez más potentes.

El cofundador de Alibaba, Jack Ma Getty Images

“Los productos verdaderamente revolucionarios de la era de la inteligencia artificial aún no han llegado”, afirmó el director ejecutivo Eddie Wu, anunciando el comienzo de una era comparable a la Revolución Industrial. El lanzamiento se produce en un momento en que las empresas tecnológicas chinas compiten por desarrollar alternativas nacionales a las de Nvidia.

Wu también predijo que las máquinas llegarían a producir más de 1000 veces la capacidad de “pensamiento” de toda la humanidad, frente a menos del 3% actual.

Nuevo modelo planificado con parámetros de 5 a 10 TRLN

Wu afirmó que el equipo Qwen de Alibaba planea entrenar un nuevo modelo con entre 5 y 10 billones de parámetros para abordar “tareas más complejas y a largo plazo” en su búsqueda de una superinteligencia artificial, es decir, una que supere las capacidades humanas.

El producto estrella actual de Alibaba, Qwen 3.8 Max, tiene 2,4 billones de parámetros, lo que constituye una medida aproximada del tamaño y la capacidad de un modelo de IA.

Fotografía de un microprocesador para servidor Yitian 710, desarrollado por la unidad de semiconductores del gigante chino Alibaba Group, T-Head, y presentado durante la Conferencia Apsara en Hangzhou el 19 de octubre de 2021. (Chinatopix vía AP)

En un comunicado aparte, Alibaba dijo que actualmente está entrenando su modelo de próxima generación, Qwen 4, y que se espera que los futuros modelos Qwen 4.5 y Qwen 5 escalen hasta alcanzar entre 5 billones y 10 billones de parámetros.

El equipo de Qwen había logrado avances “significativos” en conseguir que los modelos mejoraran por sí mismos mediante la identificación de debilidades, la realización de experimentos y la generación de datos de entrenamiento con una intervención humana limitada, añadió.

Alibaba también presentó el Zhenwu V900, un nuevo chip de IA desarrollado por su unidad de semiconductores T-Head. Wu afirmó que el procesador ofrece un rendimiento tres veces superior al de su predecesor, el M890, y pueden conectarse en grupos de hasta 500.000 chips para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.

El chip está programado para su producción en masa y lanzamiento comercial en el primer trimestre de 2027, y Wu afirmó que la compañía prevé un “crecimiento significativo” en los envíos anuales de chips de IA. Alibaba lanzó el chip M890 de la generación anterior en mayo.

El software usado por Alibaba produce millones de palabras e imágenes. LA NACION

Las acciones se disparan hasta su nivel más alto en un mes

Las acciones de Alibaba que cotizan en la bolsa de Hong Kong subieron un 5,1% el martes. De esta forma, alcanzaron su nivel más alto en un mes.

De cara a futuro, Wu también estableció como objetivo que la capacidad global de los centros de datos de Alibaba Cloud supere los 20 gigavatios para 2032. La demanda de IA por parte de los clientes era “excepcionalmente sólida” y estaba acelerando el crecimiento de los ingresos de Alibaba Cloud, añadió, aunque las limitaciones de la cadena de suministro condicionan el ritmo de expansión.

“La demanda a medio y largo plazo del sector supera con creces nuestra capacidad de suministro”, dijo Wu, y añadió que Alibaba Cloud comenzaría a poner en marcha sus supernodos de IA a escala comercial este trimestre. Comparó la programación de IA con la bombilla de la era eléctrica: una aplicación temprana más que un producto revolucionario.