Mark Zuckerberg pide a EE.UU. abrir el juego de la IA para competir mejor con China

El mes pasado, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, se pronunció firmemente a favor de los modelos de inteligencia artificial de “código abierto” que están disponibles públicamente para descargar y modificar sin necesidad de pago ni aprobación. El camino a seguir, afirmó, consiste en “la apertura y en poner el poder de la tecnología en manos de más personas, no de menos”.

El lunes, Zuckerberg reafirmó ese apoyoo. Meta lanzó una versión de código abierto de su modelo de IA más potente, Muse Spark. Denominado Muse Glimmer, es casi idéntico a Muse Spark y puede generar código, texto e imágenes. Muse Spark, que debutó en julio como un modelo de IA “cerrado” al que la gente paga para acceder, seguirá siendo cerrado.

Introducing Muse Glimmer, an open-weight 30B-parameter model optimized for local, always-on agent workflows.



Muse Glimmer delivers strong performance on key agentic use cases and benchmarks compared with leading models in its size category, and is designed to run entirely on… pic.twitter.com/mI4z91GPnE — AI at Meta (@AIatMeta) August 10, 2026

El nuevo modelo de código abierto fue acompañado por un ensayo de 14 páginas de Zuckerberg en el que expone su visión sobre la IA. Dijo que no se debe temer a la tecnología y que Estados Unidos necesita mantener su primacía sobre China en la carrera de la IA. Sin mencionar explícitamente a Anthropic ni a OpenAI, las empresas rivales de IA que han pedido un control estricto sobre esta tecnología, criticó sus enfoques, afirmando que concentrar el poder de la IA en manos de unas pocas compañías es peligroso.

“En lugar de centralizar la superinteligencia, deberíamos distribuirla”, escribió Zuckerberg, de 42 años, en el ensayo, al que tituló «El futuro es para todos». Y añadió: “Esto tiene el potencial de iniciar una nueva era de empoderamiento personal”.

Es probable que el nuevo modelo de Meta intensifique el controvertido debate en Silicon Valley sobre la dirección del desarrollo de la IA. Anthropic y OpenAI han argumentado que la IA debería restringirse porque es peligrosa y necesita desarrollarse de forma segura y contenida. Sin embargo, Meta, Nvidia, Microsoft, Google y otras empresas han respaldado el código abierto, afirmando que la tecnología debe estar disponible libremente para que las personas puedan seguir desarrollando la IA y creando nuevos negocios.

El debate se intensificó aún más el mes pasado, cuando varias empresas emergentes chinas lanzaron potentes modelos de IA de código abierto que parecían amenazar la ventaja tecnológica de las compañías estadounidenses. Los funcionarios de Washington se vieron envueltos en la discusión, con OpenAI y Anthropic manifestando su preocupación ante los reguladores respecto a los modelos chinos de IA de código abierto, mientras que Nvidia y otros se opusieron a las restricciones.

(The New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft alegando infracción de derechos de autor de artículos periodísticos. Las dos compañías han negado las acusaciones).

Meta ha apoyado desde hace tiempo la IA de código abierto y fue durante años uno de los pocos gigantes tecnológicos estadounidenses que ofrecía gratuitamente sus principales modelos de IA. Eso cambió la primavera pasada, después de que Meta se quedara atrás de Anthropic y OpenAI en la carrera de la IA. En su lugar, comenzó a desarrollar un modelo de IA cerrado.

Ese modelo, Muse Spark, se desarrolló bajo la dirección de Alexandr Wang, de 29 años, un emprendedor de IA al que Meta contrató el año pasado como su director de IA. La empresa comenzó a vender el acceso a Muse Spark por primera vez el mes pasado. La semana pasada, Meta también lanzó Muse Code, un asistente de programación independiente impulsado por Muse Spark.

Muse Spark no rinde tan bien como los modelos de IA líderes de Anthropic y OpenAI en evaluaciones de programación, razonamiento y escritura, de acuerdo con las clasificaciones que rastrean los puntos de referencia de la IA. Meta ha posicionado el modelo como una alternativa más económica frente a sus competidores.

Esa estrategia es similar a la de las empresas chinas de IA y sus modelos económicos de código abierto. Los modelos chinos se han vuelto cada vez más populares en Estados Unidos a medida que las empresas buscan reducir sus costes en IA, así como en países en desarrollo como Kenia y Uganda.

En su ensayo, Zuckerberg también profundizó en la visión de Meta sobre la superinteligencia, que incluye dotar a las personas de «agentes» personales, bots de IA que pueden “trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en tu nombre para mejorar tus relaciones, salud, carrera, finanzas, gestión del hogar, aficiones y más”.

Añadió que su hija de ocho años ha estado utilizando IA para programar y crear videos, y que él está usando IA con ella para diseñar un robot. “Pronto todo el mundo tendrá superpoderes de invención”, afirmó Zuckerberg.

China tiene ventajas en la carrera de la IA, agregó Zuckerberg, como la capacidad de construir centros de datos e instalaciones de energía nuclear rápidamente y con menos regulaciones. Pidió un nuevo proceso de supervisión gubernamental para el desarrollo de la IA y defendió la destilación, una práctica mediante la cual los laboratorios de IA utilizan modelos rivales para ayudar a entrenar los suyos propios.

En los próximos meses, Meta tiene previsto lanzar un nuevo modelo de IA de última generación, llamado internamente Watermelon, que será más potente que Muse Spark. Zuckerberg no precisó si el modelo será de código abierto o cerrado.