Crean una cápsula que potabiliza cualquier agua y solo requiere agitarla

Un equipo de investigadores de la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur, presentó un novedoso dispositivo capaz de ofrecerle a casi 2100 millones de personas lo que no tienen a diario: acceso sencillo al agua potable. Se trata de una cápsula FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection), un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que purifica agua sin necesidad de pilas, filtros desechables ni químicos.

Inducción y estática

Lo que hace que esta cápsula sea fascinante es su capacidad para generar su propia energía a partir del movimiento cotidiano. El proceso se divide en dos fases críticas.

Primero, la detección. Para activar el cerebro electrónico de la cápsula, el usuario solo debe agitarla manualmente durante unos tres segundos. Este movimiento hace que un imán interno se desplace a través de una bobina de cobre, generando electricidad mediante inducción electromagnética. Esta energía alimenta un sensor de Sólidos Disueltos Totales (TDS) y un módulo Bluetooth que envía la calidad del agua directamente al smartphone o reloj inteligente del usuario.

La segunda fase es la desinfección. Una vez que el dispositivo confirma que el nivel de TDS es apto (menos de 250 mg/l), la cápsula se deja flotando en el recipiente. Aquí entra en juego la “electrificación por contacto”: el roce del agua contra el armazón de plástico de la cápsula —impulsado por el viento, las olas o incluso el movimiento de alguien caminando con la botella— genera electricidad estática. Esta carga se concentra en unas nanovarillas de polipirrol que recubren el exterior, creando campos eléctricos tan potentes que perforan las membranas de bacterias y virus, un proceso científico llamado electroporación.

El acceso al agua potable es un problema para más de 2000 millones de personas Shutterstock - Shutterstock

Sin gusto a cloro, sin baterías

La mayor fortaleza de este desarrollo es su autonomía total. A diferencia de las pastillas de cloro, que dejan un sabor desagradable y subproductos químicos, o de los filtros que se tapan y requieren repuestos caros, esta cápsula es puramente física y eléctrica.

Además, su rendimiento es notable para su tamaño: puede esterilizar un litro de agua de río o lago en unos 30 minutos, eliminando el 99,9999% de patógenos como la E. coli y diversos virus. En recipientes más grandes, de hasta cuatro litros, el proceso tarda unos 52 minutos. Otro punto clave es su durabilidad y costo: los investigadores estiman un precio de producción menor a 25 dólares y comprobaron que mantiene su eficacia tras 120 ciclos de uso, lo que equivale a casi 500 litros de agua limpia por unidad.

No es una solución mágica

A pesar del entusiasmo, los científicos advierten que la cápsula tiene limitaciones importantes. El sensor de TDS es una herramienta de diagnóstico útil, pero funciona solo como un indicador general; no puede detectar ni eliminar contaminantes específicos como arsénico, mercurio, pesticidas o desechos industriales pesados.

“El dispositivo no pretende reemplazar el tratamiento de agua centralizado”, explicaron los autores en la revista Nature Water. El desafío reside en que los usuarios entiendan que, si bien la cápsula es imbatible matando microbios, no puede convertir agua químicamente tóxica en agua potable.

Aun así, para situaciones de emergencia, desastres naturales o comunidades rurales aisladas, este desarrollo representa un salto tecnológico impactante.