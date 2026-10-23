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LA NACION

Amazon cambia el nombre de Kindle Unlimited a Kindle+ e incluye audiolibros sin costo adicional

La compañía renovó su propuesta unos días después de que Spotify amplió el alcance de sus audiolibros a más países

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Amazon cambió su plan Kindle Unlimited, que ahora se llama Kindle+ y suma audiolibros a la oferta de ebooks para leer
Amazon cambió su plan Kindle Unlimited, que ahora se llama Kindle+ y suma audiolibros a la oferta de ebooks para leerKoshiro K

Amazon ha anunciado el cambio de nombre de Kindle Unlimited a Kindle+ con el objetivo de reflejar mejor todo lo que la suscripción abarca, con un catálogo más diverso compuesto por libros electrónicos, revistas y cómics, y que ahora amplía con los audiolibros.

Los suscriptores del renombrado Kindle+ tienen acceso desde este jueves a audiolibros sin coste adicional, lo que incluye los audiolibros del programa KDP (Kindle Direct Publishing), como ha informado Amazon en su web.

En concreto, la suscripción incluye que forman parte de KDP Select, tanto KDP con voces virtuales generadas por inteligencia artificial (IA) como los narrados por personas a través de ACX (Audiobook Creation Exchange).

KDP Select es un programa opcional y gratuito de Amazon para autores independientes donde publican sus libros digitales. Además, ahora los autores que autopublican tienen la opción de subir sus audiolibros de ACX en Kindle+, siempre que los inscriban en KDP Select.

Por lo que respecta a Kindle+, el servicio sigue intacto con el historial de lecturas, marcadores, notas y títulos guardados para que la experiencia sea igual a la de Kindle Unlimited. Su precio (US$11,99 al mes) tampoco se ha modificado en esta renovación de la suscripción, que se ha vinculado siempre al uso de los lectores de libros electrónicos Kindle y la app.

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