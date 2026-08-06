Anthropic, la compañía detrás de Claude, diseñará sus propios chips de servidores para IA

Anthropic anunció el miércoles que está creando un equipo para diseñar chips a medida para sus modelos de inteligencia artificial, confirmando un reporte de Reuters del intento de la empresa por hacer frente a la escasez de semiconductores necesarios para alimentar y desarrollar sistemas más avanzados.

La empresa ha indicado que está contratando a ingenieros con experiencia en todo el espectro de hardware y software para que colaboren en el diseño de chips personalizados y modelos de IA que permitan que Claude funcione con mayor rapidez y eficiencia a la escala que demandan los clientes.

Reuters informó en abril que Anthropic estaba barajando la posibilidad de diseñar sus propios chips de IA.

En junio último, OpenAI presentó Jalapeño, el chip que diseñó junto a Broadcom y que está optimizado para la inferencia, es decir, el proceso en el que la IA recoge la indicación del usuario y aplica el conocimiento adquirido en su entrenamiento para ofrecer un resultado.

Sam Altman, CEO de OpenAI, muestra un wafer de chips Jalapeño, que su compañía desarrolló junto a Broadcom, representado por su CEO, Hock Tan

Anthropic señaló que los chips a medida constituían otro paso de su estrategia de múltiples chips y que seguiría recurriendo a hardware de varios proveedores, que incluye tecnología de Amazon Web Services, Google, Nvidia y AMD.

Anthropic no facilitó un calendario para sus planes de chips ni aclaró si tiene intención de fabricarlos por sí mismo.

El diseño de un chip avanzado de IA puede costar aproximadamente 500 millones de dólares, según fuentes del sector, ya que las empresas necesitan contratar a ingenieros cualificados y realizar inversiones para garantizar que el proceso de fabricación no presente defectos.

Reuters