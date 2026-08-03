Usuarios en todo el mundo reportan que su cuenta de WhatsApp fue bloqueada sin previo aviso

Durante la mañana del lunes una gran cantidad de usuarios acudió a Twitter para avisar que su cuenta del mensajero WhatsApp había sido bloqueada por la compañía.

Alguien sabe a que se debe esto? De repente no pude usar más WhatsApp web y ahora me apareció esto…tremendo. Ya hice un reclamo. Cualquier consejo o ayuda estoy desesperada! pic.twitter.com/mVPNZ8UD17 — Vanessa Bell (@cremetoursBA) August 3, 2026

Aunque lo reportaban como algo aislado, gracias a los comentarios de otros usuarios pronto notaron que no eran los únicos en encontrarse con un cartel, al intentar usar el mensajero, que les indica que “Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo”, y que el estado de bloqueo está bajo revisión.

My WhatsApp account was suddenly disabled without any warning. I only use the official app, and my work depends on WhatsApp. Please help. This was so unnecessary @WhatsApp pic.twitter.com/du6EewmpPM — saloni (@saloniigavde) August 3, 2026

Se desconocen los motivos por los que esto sucede en forma masiva.

Según la propia compañía, “bloqueamos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras Condiciones del servicio; por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp.”

Esto puede ser, por ejemplo, si una persona envía mensajes con frecuencia a cuentas que no tiene agendadas. Puede ser la difusión lícita de información, pero como es a números que no son contactos, WhatsApp puede interpretar que se trata de envío de spam.

Si la persona considera inadecuada la suspensión, puede pedir una revisión del estado de su cuenta, con un botón que aparece en la propia app. Según Meta, la revisión puede tomar hasta 24 horas.

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