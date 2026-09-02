Anthropic presenta Claude Fable 5.1 y Mythos 5.1, especializados en el desarrollo de código y en la IA aplicada a la ciencia

Anthropic ha anunciado Claude Fable 5.1 y Claude Mythos 5.1, sus modelos de inteligencia artificial más avanzados hasta la fecha, que ofrecen mejoras orientadas al desarrollo de software, la investigación científica y el trabajo especializado.

Claude Fable 5.1 está disponible en Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure y en la API de Claude, mientras que Claude Mythos 5.1, el mismo modelo pero con medidas de seguridad reforzadas, se distribuye a través de su programa de acceso seguro, limitado a expertos en ciberseguridad, organizaciones y científicos acreditados.

Ambos ofrecen novedades respecto de sus predecesores, además de suponer “un primer vistazo de cómo los modelos de IA contribuirán al progreso científico”, como han apuntado desde Anthropic en un comunicado, en relación a sus mejoras en programación e investigación.

Fable 5.1 evita atajos que llevan a obtener resultados de menor calidad y puede solucionar las causas raíz de los problemas de software. También sobresale en el uso de agentes para la investigación científica, la programación y en razonamiento multidisciplinario.

Ello ha permitido que, por ejemplo, Mythos 5.1 diseñara aglutinantes de proteínas con afinidades hasta diez veces superiores y una tasa de éxito de casi el 50 por ciento en experimentos de laboratorio. Fable 5.1, por su parte, entrenó una red neuronal que generó un nuevo mapa de elevación en alta resolución de Venus a partir de datos históricos de la NASA.

Estas capacidades, sin embargo, conllevan riesgos si se usan con fines maliciosos. Para reducirlos, Anthropic afirma que han mejorado en materia de alineación y seguridad, con refuerzos específicos para empresas -en privacidad de datos-, la biología y la ciberseguridad.

Más concretamente, han restringido el acceso de Mythos 5.1 a las capacidades de investigación biológica y lo han entrenado para que rechace solicitudes maliciosas de codificación de agentes e inyecciones de mensajes, demostrando tener un rendimiento mejor que su predecesor. También muestra un comportamiento más alineado con Mythos 5 y una menor probabilidad de utilizar el razonamiento motivado para justificar sus acciones.

Eso sí, Mythos 5.1 todavía intenta obtener recompensas por hacer trampas, o manipular el sistema, y aunque lo logra, lo hace con una tasa general menor que Mythos 5.

En conjunto, Anthropic afirma que las salvaguardas implementadas reducen un 60 por ciento los bloqueos por falsos positivos en ciberseguridad, permitiendo al modelo analizar y descubrir vulnerabilidades sin generar ‘exploits’.

Las mejoras también se trasladan a su coste. Según ha transmitido Anthropic, Fable 5.1 cuesta aproximadamente un 25 por ciento menos que Fable 5 en cargas de trabajo típicas gracias a la reducción en la lectura de caché. En tareas basadas en agentes autónomos, el ahorro alcanza hasta un 45 por ciento.

Es también más eficiente que su predecesor, pues la compañía asegura que logra resultados iguales o superiores a Fable 5 a una fracción de su coste, consumiendo menos tokens.