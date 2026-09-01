El negocio publicitario de OpenAI alcanza un ritmo de ingresos anualizado de US$1000 millones

OpenAI informó este lunes que ChatGPT Ads, el negocio publicitario de la compañía, alcanzó un ritmo de ingresos anualizado de US$1000 millones, a medida que aumenta su adopción y avanza su expansión a nivel global.

La compañía comenzó a probar los anuncios en ChatGPT en Estados Unidos a principios de este año y desde entonces amplió progresivamente la cantidad de anunciantes y su presencia en nuevos mercados, mientras apuesta por la publicidad para impulsar el crecimiento de sus ingresos totales de cara a una posible salida a bolsa.

Para OpenAI, competir en la industria publicitaria implica desafiar el dominio de Google, perteneciente a Alphabet, y Meta, la empresa matriz de Facebook, compañías que generan cientos de miles de millones de dólares anuales en ingresos por publicidad.

Bajo esa línea, desde este lunes los anunciantes de India, Europa, Medio Oriente y África del Norte pueden comprar anuncios en ChatGPT directamente a través de Ads Manager de OpenAI, una herramienta que la compañía ya había lanzado en Estados Unidos.

OpenAI apuesta por la publicidad para impulsar el crecimiento de sus ingresos totales de cara a una posible salida a bolsa Shutterstock - Shutterstock

Según OpenAI, Ads Manager ha ayudado a atraer a pequeñas y medianas empresas (pymes) para que se anuncien en ChatGPT. La compañía agregó que las pymes ya representan una “porción significativa” de su negocio publicitario. A su vez, la firma señaló que los anunciantes de fuera de Estados Unidos representan una proporción cada vez mayor de sus ingresos, aunque no brindó más detalles.

Ahora bien, ¿cómo funciona ChatGPT Ads? OpenAI muestra anuncios a los usuarios de ChatGPT que utilizan el nivel gratuito y el plan Go, de menor precio. En abril, la compañía había informado que su programa piloto de publicidad en Estados Unidos había superado los US$100 millones de ingresos anualizados apenas seis semanas después de su lanzamiento.

Sin embargo, Nate Elliott, analista de inteligencia artificial de Emarketer, calificó el anuncio de “increíblemente impresionante y terriblemente decepcionante”, ya que el ritmo de ingresos anualizado de US$1000 millones sugiere que OpenAI se encuentra muy por debajo de su objetivo de alcanzar US$2500 millones en ingresos publicitarios en 2026.

Salida a la Bolsa

Por otro lado, OpenAI presentó de manera confidencial una solicitud para realizar una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos a principios de este año. Según trascendió, se espera que la compañía salga a bolsa en 2027 o incluso antes.

“Todavía no hemos fijado un calendario (...) podría llevar cierto tiempo, ya que algunas cosas que queremos hacer sin duda serán más fáciles de realizar como empresa no cotizada”, indicó la compañía de San Francisco en junio.

“Una salida a bolsa es un hito, no es un destino, es simplemente otro medio de captar fondos”, declaró recientemente Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, en el podcast All-In.

Se espera que la compañía salga a bolsa en 2027 o incluso antes Shutterstock - Shutterstock

A pesar de su crecimiento exponencial y de la adopción masiva de ChatGPT (casi 1000 millones de usuarios semanales), OpenAI ha visto cómo Anthropic, fundada por antiguos empleados, superaba su valoración.

El creador de Claude ha superado a su rival con productos para usos profesionales más lucrativos que los de OpenAI, enfocados al público en general.

Para alcanzar la rentabilidad, los creadores de ChatGPT han puesto en marcha una profunda reestructuración. Cerraron su aplicación de videos cortos de entretenimiento (Sora), suspendieron su proyecto de chatbot erótico y recentraron sus esfuerzos en las herramientas profesionales.

Fruto de estos esfuerzos, su herramienta de código, Codex, cuenta ahora con 5 millones de usuarios semanales, frente a los 3 millones de principios de abril.

Con información de Reuters y AFP