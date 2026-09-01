John Ternus asume como CEO de Apple, con el desafío de mantener y mejorar el legado de Tim Cook

John Ternus se convirtió el martes en el director ejecutivo de Apple, sucediendo a Tim Cook, líder de la compañía durante los últimos 15 años. Cook ha afirmado que esta transición, anticipada desde hace tiempo, será “perfectamente fluida”.

Sin embargo, el relevo generacional aún podría presentar algunos baches. Ternus tendrá que guiar a Apple a través de un volumen inusual de rotación en la cúpula directiva, contener el éxodo de talento hacia empresas como OpenAI y marcar perfil propio frente a Cook, quien seguirá en Apple como presidente ejecutivo.

Por encima de todo, Ternus deberá lograr un difícil equilibrio: mantener la predictibilidad financiera y la disciplina que caracterizaron la era Cook, al tiempo que demuestra que Apple aún puede crear productos capaces de cautivar la imaginación de los consumidores.

Ternus deberá asumir este reto mientras pilota a Apple a través de lo que probablemente sea el mayor cambio tecnológico en una generación. En su evento anual de hardware de este mes, se espera que Apple presente un iPhone plegable: la modificación más significativa en 19 años para su producto estrella. Además, la compañía está realizando un nuevo intento por integrar la inteligencia artificial en toda su gama de productos.

“Apple va a tener que enfrentarse a la pregunta de ‘¿qué viene ahora?’“, señaló Michael Gartenberg, analista de tecnología de consumo que trabajó como responsable de marketing de producto en Apple entre 2013 y 2016. La tarea de Ternus, añadió, consiste en “devolver a Apple su estatus de marca atractiva e innovadora, aun siendo una empresa multimillonaria, y demostrar que sigue teniendo capacidad para innovar”.

John Ternus asumió este martes como nuevo CEO de Apple, sucediendo a Tim Cook, que manejó la compañía los últimos 15 años

Apple, que ha dudado sobre qué tan agresivamente abrazar la IA, afrontará estas cuestiones con un equipo directivo en plena transformación. En los últimos cuatro meses, Ternus, de 51 años, ha comenzado a ubicar a sus propios ejecutivos, combinando a veteranos de Apple con nuevas incorporaciones.

“Apple es una empresa acostumbrada a contar con un núcleo duro de dirección muy estable”, indicó Jennifer Chatman, decana de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, y directora de su Centro para la Cultura e Innovación en el Lugar de Trabajo. “El desafío aquí es si están entrando suficientes ideas nuevas”.

Apple declinó hacer comentarios.

Nuevas caras para un nuevo ciclo

Este verano, Apple contrató a Nate Gatten, procedente de American Airlines, para dirigir el área de asuntos gubernamentales en sustitución de Kate Adams, quien se jubilará este año. Por su parte, Laura Legros, vicepresidenta de ingeniería de hardware y antigua mano derecha de Ternus antes de retirarse de Apple en 2022, se ha reincorporado a la compañía, según confirmaron tres personas al tanto de su contratación bajo condición de anonimato. Legros, que responde ante Ternus, podría ejercer como su asesora y emisaria en distintas áreas de la empresa, señalaron las tres fuentes.

A Gatten y Legros podrían sumarse pronto otros líderes. Casi la mitad del equipo directivo de Ternus se aproxima a la edad habitual de jubilación, aunque ninguno de sus miembros ha expresado públicamente su intención de retirarse. A la salida de Adams se unen otras bajas ejecutivas, como la de Jennifer Bailey, responsable de Apple Pay, quien se jubilará este año tras haberse incorporado a la empresa en 2003.

Varios de los cambios en la gestión afectan directamente al núcleo de la crucial división de hardware de Apple, que fue reestructurada en abril. Al nombrar a Ternus como próximo director ejecutivo, la compañía también promovió a Johny Srouji, responsable de chips, al cargo de director de hardware. Desde entonces, el equipo de ingeniería de hardware que dirigía Ternus y que desarrolla dispositivos como el iPhone se ha fusionado con el equipo de tecnologías de hardware que lideraba Srouji.

El ascenso de Srouji coincidió con varias salidas en la organización de hardware. Brian Lynch, que dirigía el hardware de productos para el hogar inteligente, se incorporó en marzo al fabricante de anillos inteligentes Oura. Paul Meade, que lideraba el hardware para los productos de realidad aumentada y virtual de Apple, fichó por OpenAI en julio.

Bloomberg ya había informado previamente sobre algunos aspectos de esta transición en Apple.

Apple también ha experimentado una ola de salidas entre los empleados de plantilla. Más de 400 de sus antiguos empleados trabajan ahora en OpenAI, según una demanda por propiedad intelectual que Apple presentó contra esta última en julio.

Muchas de esas salidas se produjeron meses después de que OpenAI adquiriera IO, un estudio de diseño cofundado por Jony Ive, el histórico exjefe de diseño de Apple. La división de hardware de OpenAI, dirigida por otro exejecutivo de Apple y cofundador de IO, ha contratado a decenas de ingenieros procedentes de Apple, según sostiene la demanda. OpenAI solicitó la desestimación del litigio en agosto.

(The New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft alegando infracción de derechos de autor sobre contenidos periodísticos relacionados con sistemas de I.A. Ambas compañías han negado dichas acusaciones).

Ternus también tendrá que definir su propia identidad como director ejecutivo, incluso con Cook ejerciendo como presidente ejecutivo. Apple ha señalado que Cook, de 65 años, “asistirá en determinados aspectos de la empresa, incluyendo la relación con responsables políticos de todo el mundo”.

En Silicon Valley es habitual que los directores ejecutivos cedan el mando pero permanezcan como presidentes del consejo, aunque este esquema ha arrojado resultados desiguales, según David Yoffie, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y autor de estudios de caso sobre Apple.

La prueba de fuego para Ternus y Cook llegará si surgen discrepancias sobre la estrategia o la visión de la empresa, añadió Yoffie. Por ejemplo, Ternus podría decidir invertir más fuertemente en IA, reactivar el proyecto del automóvil de Apple —que Cook canceló en 2024— o poner fin al desarrollo del Vision Pro, el visor de realidad mixta lanzado en 2024.

“La cuestión es: ¿se sentirá Tim cómodo con esos cambios?“, planteó Yoffie. “¿Y se sentirá John cohibido para llevarlos a cabo estando Tim aún presente?“

Por ahora, Cook y Ternus parecen ir alineados. En julio asistieron juntos a la Conferencia Sun Valley en Idaho, un encuentro que reúne a líderes del sector financiero, mediático y tecnológico. Ese mismo mes, durante el estreno de la nueva temporada de la serie Ted Lasso de Apple TV en Los Ángeles, ambos lucieron trajes azul marino casi idénticos con un pin amarillo en la solapa derecha.

“Nos fijamos el listón de lograr que esta transición fuera la mejor de la historia”, afirmó Cook en una entrevista durante el estreno. “Queremos que sea un ejemplo de libro de texto, y así exactamente es como está transcurriendo. Me siento realmente satisfecho de cómo va todo”.