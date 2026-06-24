Anthropic presenta Claude Tag, un mismo agente de IA para toda la empresa, con memorias compartidas

Anthropic ha lanzado un nuevo servicio llamado Claude Tag, que comenzará a integrarse en la plataforma de mensajería usada principalmente por organizaciones y compañías, Slack, para participar en los chats como un asistente de inteligencia artificial (IA) con ciertas funciones como la memoria compartida e IA proactiva para planificar tareas en el futuro.

La compañía especializada en IA ha detallado cómo este nuevo servicio está pensado para convertirse en un miembro más del equipo, ya que cualquier persona podrá etiquetarlo con ‘@Claude’ en el chat para llamarlo y hacer que se encargue de determinadas tareas, mientras el resto del equipo se centra en otras.

Así lo ha dado a conocer Anthropic en un comunicado en su web, donde ha señalado que Claude Tag es “el comienzo de una evolución de lo que es Claude Code”, ya que hace que el modelo “sea más proactivo y funcione de mejor forma con un equipo completo”.

De hecho, la propia tecnológica ya lo ha probado, y ha indicado que el 65 por ciento del código que genera el equipo de producto de Anthropic está siendo creado por una versión interna de Claude Tag.

Inicialmente, esta nueva experiencia de Claude Tag se ha comenzado a introducir en Slack de cara a impulsar el entorno empresarial y productivo, más allá de las herramientas conocidas como Claude Code. Además, se puede perfilar para adaptarse a las necesidades de cada canal de Slack.

Concretamente, como ha explicado la compañía, Claude es multiusuario, ya que actúa como un único usuario para todo el equipo en el canal y permite que cualquiera vea en qué está trabajando, así como continuar la conversación donde la dejó la última persona.

Además, Claude se basa en el aprendizaje continuo gracias a sus capacidades de memoria persistente y contexto acumulado. Esto significa que los usuarios no necesitan explicarle las cosas desde cero. También es capaz de aprender de otros canales si se le concede permiso.

Siguiendo esta línea, el tercer pilar en el que se basa el funcionamiento de Claude Tag es su capacidad para tomar iniciativa propia. Esto significa que si observa algo interesante que deba compartir con el usuario en Slack, lo hará sin dilaciones.

Finalmente, Claude Tag también integra la capacidad de programar tareas por sí mismo durante horas o días, lo que le permite desarrollar un proyecto largo de forma autónoma.

Otra de sus vertientes de uso se encuentra en los mensajes directos, ya que responderá de forma privada al usar las herramientas personales y conectores que el usuario ha configurado previamente.

Claude Tag para Slack está bajo el control total por parte de los administradores de la organización para que se configure desde el acceso a datos sensibles hasta herramientas para tareas específicas. De hecho, los mismos pueden poner límites a los tokens gastados (para la organización y canales individuales) y pueden ver un historial de todo lo que Claude ha hecho.

Claude Tag está disponible en fase beta para los clientes de Claude Enterprise o Team, y sustituye a la app Claude en Slack desde este miércoles.