Meta renovó sus anteojos inteligentes con una versión más liviana, y un modelo sin cámara

Meta ha presentado sus nuevos anteojos inteligentes Ray-Ban Meta Audio, que se desmarcan de sus habituales gafas al no integrar cámaras y estar enfocadas en una experiencia de audio de alta calidad combinado con su asistente de inteligencia artificial (IA), además de dar a conocer sus nuevas Ray-Ban Meta (Gen 3).

La compañía ha dado todas las novedades de sus anteojos inteligentes Ray-Ban Meta en el marco de su evento anual de presentación Meta Connect 2026, en el que también ha dado a conocer más avances sobre su IA Muse y un nuevo dispositivo de realidad virtual Meta VR Glasses.

Concretamente, Meta ha introducido una nueva categoría de gafas inteligentes a su catálogo, con las nuevas Ray-Ban Meta Audio, que son sus primeras gafas diseñadas para ofrecer un sonido de alta calidad “sin aislar” a los usuarios del entorno.

Estos anteojos combinan la potencia de los auriculares con la IA de la compañía liderada por Mark Zuckerberg y lo integran en el modelo de gafas más ligero (solo pesan 43 gramos) y delgado de la tecnológica hasta la fecha, manteniendo el estilo Ray-Ban.

Mark Zuckerberg presenta los nuevos anteojos de la compañía enla conferencia Meta Connect 2026 Jeff Chiu

Con ello, la compañía se ha centrado específicamente en la comodidad y pretende que los usuarios puedan utilizar las gafas durante todo el día, con patillas ajustables, almohadillas nasales ajustables y bisagras de sobreextensión.

En cuanto a sus opciones de uso, Meta ha señalado la posibilidad de utilizarlas durante cualquier tarea del día a día para escuchar música y pódcast con las manos libres, responder llamadas con una captura de voz más nítida que los auriculares y hablar con el asistente de IA de Meta en cualquier momento.

En lo relativo a su autonomía, cuentan con una batería que alcanza las 12 horas de uso con una sola carga, además de hasta 48 horas adicionales con el estuche de carga.

Estos nuevos Ray-Ban Meta Audio están disponibles en 23 combinaciones de colores, son compatibles con una amplia gama de graduaciones ópticas y se ofrecen en dos nuevos modelos: el Clubmaster con silueta de inspiración retro y el Burbank más clásico rectangular atemporal.

Meta ha afirmado que los anteojos estarán disponibles a partir del 13 de octubre a partir de 349 dólares.

Nuevas Ray-ban Meta Gen 3

Mark Zuckerberg en la presentación de los anteojos Ray-ban Meta de tercera generación, más livianos y con mayor autonomía que los anteriores Jeff Chiu - AP

Continuando con las novedades, la compañía ha anunciado la nueva generación de gafas con IA Ray-Ban Meta (Gen 3), que llegan con un diseño más delgado y cómodo, así como con mayor duración de la batería y un nuevo botón de acción personalizable para acceder instantáneamente a Meta AI.

En cuanto a sus características, cuentan con una cámara de 12 MP y vídeo 3K Ultra HD para hacer fotos y videos con manos libres, con una nueva función de fotos dinámicas. Como en las anteriores generaciones, incluyen una luz LED para dar a conocer a las personas de alrededor cuando se están utilizando las cámaras.

Cómo es la interacción por voz de los Ray-ban Meta con el asistente Meta AI

Asimismo, los Ray-Ban Meta actualizados ahora cuentan con hasta nueve horas de autonomía, lo que aumenta en una hora la batería que ofrecía la segunda generación. También incluyen un nuevo sistema de seis micrófonos que elimina más del 90 por ciento del ruido ambiental.

Siguiendo esta línea, a finales de año, serán los primeros anteojos de la compañía en permitir grabar y disfrutar de videos en Dolby Atmos.

Esta nueva generación mantiene la tecnología avanzada de las versiones anteriores y está disponible en 27 combinaciones de colores y lentes. Asimismo, Meta ha añadido dos nuevos modelos a la colección, el Zena y Aviator, que se unen a las conocidas Wayfarer. Igualmente, se han incluido patillas ajustables para una mayor adaptación.

Con todo, estarán disponibles desde este jueves a partir de 449 dólares. También llegan con una versión especial para celebrar el 90 aniversario de las Ray-Ban Aviator en color beige por 579 dólares.

Unos anteojos Meta Capri Lisa en la Meta Connect 2026 Jeff Chiu - AP

La tecnológica también ha presentado nuevos estilos de sus anteojos, como una versión en color marfil de las Meta Glasses diseñadas por Kylie Jenner y su primera colaboración con la artista LISA. Además, incorpora dos nuevas formas de montura, Meta Capri y Meta Nova, al igual que un modelo de bajo coste, Meta Adventurer, y la edición limitada Meta Fury, que, en su lanzamiento, solo estará disponible en las tiendas Meta Lab.

Meta no se olvida de la versión con pantalla integrada

En primer lugar, las gafas de Meta Ray-ban Display contarán con una navegación mejorada gracias a las instrucciones paso a paso para rutas en bicicleta y los horarios de transporte público en tiempo real, que se integran directamente en el campo de visión del usuario para una experiencia ideal para dirigirse a cualquier ubicación. Esta novedad llegará a finales de este mes tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Además, la navegación será más “inteligente”, ya que Meta Ray-Ban Display utilizará lo que tenga delante el usuario en vez de los nombres de las calles en las indicaciones paso a paso. Es decir, que recomendará al usuario que gire a la izquierda en la casa amarilla en vez de indicarle “gira a la izquierda en la calle Goya”.

Asimismo, la pantalla de los anteojos de Meta podrá mostrar un avatar holográfico en tiempo real durante las videollamadas, basado en una versión digital e hiperrealista del rostro del usuario, que este crea con un breve escaneo facial en la app Meta AI.

El holograma se mueve y se expresa en tiempo real analizando la voz, el tono y el mensaje del usuario. Esta novedad se desplegará primero en acceso anticipado en WhatsApp para los usuarios de Meta Ray-Ban Display en Estados Unidos este otoño.

Además de la presentación de Explore, una nueva app en los anteojos y en la app Meta AI para descubrir aplicaciones web hechas por desarrolladores y por la comunidad, las gafas incorporarán la grabación de video con sonido espacial Dolby Atmos de forma nativa. Según la tecnológica, son el primer dispositivo de consumo que ofrece esta función.

También llega en acceso anticipado a Estados Unidos y Canadá la edición de fotos desde la propia pantalla de las gafas. En lo que respecta a la productividad, el calendario incorpora varias mejoras, como ver a los asistentes de una reunión, aceptar o rechazar invitaciones y unirse a reuniones, disponible en inglés en Estados Unidos.

Por último, llegarán próximamente las notificaciones del móvil replicadas en la pantalla de los anteojos, y Threads con Community Feeds, para seguir y compartir publicaciones de la red social desde los anteojos.