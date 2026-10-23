Apple puso en venta este viernes una cantidad “limitada” de su smartphone plegable, el iPhone Duo

Apple dijo el miércoles que dispondrá de una cantidad “limitada” de ‌su teléfono plegable iPhone Duo ‌para ⁠los clientes que acudan a sus tiendas sin pedido previo al salir a la venta el viernes, después de ​que las ⁠unidades ⁠de la primera tanda de pedidos por internet se agotaran en minutos y ​los plazos de entrega para algunos clientes se retrasaran hasta enero.

Apple anunció ‌su primer teléfono plegable en septiembre y los ​analistas esperan que pase ​a dominar un segmento de nicho en el que competidores como Samsung y Huawei llevan años vendiendo modelos de gama alta.

Pero el iPhone Duo también es un producto más complejo que los iPhone convencionales de formato rectangular, con una bisagra ​de ajuste preciso cuya fabricación a gran escala podría requerir un período de aprendizaje para Apple, según ⁠analistas.

El iPhone Duo tiene una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas, similar a la de otros smartphones plegables, aunque con un tratamiento mate para eliminar brillos Kin Cheung - AP

“El viernes por la mañana, nuestros equipos esperan recibir a los clientes en las tiendas ‌de Apple para que conozcan de primera mano el iPhone Duo y la increíble gama de iPhone”, dijo Apple en un comunicado. “Las tiendas de Apple dispondrán de unidades limitadas del iPhone Duo para los clientes que acudan sin pedido previo, y estamos trabajando intensamente para poner este producto en manos de ‌los clientes lo antes posible”.

La disponibilidad de unidades para la compra sin pedido previo variará ⁠según el país, dijo Apple. En Estados Unidos,Australia, Canadá, México y ‌gran parte de Reino Unido y el resto de Europa ⁠será posible recoger pedidos realizados por internet y comprar ⁠un número limitado de unidades sin pedido previo.

Sin embargo, en otros mercados solo habrá unidades del iPhone Duo para los clientes que ya las hayan comprado por internet. Entre ellos figuran China continental, Francia, Hong Kong, India, Japón, Malasia, ‌Corea del Sur, Taiwán, Tailandia ​y Emiratos Árabes Unidos, dijo Apple.

Una fila en Hong Kong para hacerse de un iPhone Duo, tanto para conservarlo como para revenderlo a más del doble de su precio original Vernon Yuen - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

En Macao, territorio bajo administración china, el iPhone Duo estará disponible únicamente para la compra sin pedido previo, con existencias limitadas, señaló Apple.

El primer desafío del nuevo CEO

La acogida del Duo podría constituir una primera prueba para el nuevo director ejecutivo, John Ternus, el exresponsable de hardware que ​presentó el teléfono ⁠apenas una ⁠semana después de asumir el cargo en septiembre.

Simon Krishnan, un ingeniero de 48 años, pagó 3.899 dólares australianos (2734 dólares estadounidenses) por un Duo con 512GB de almacenamiento. “Para mí es un pequeño lujo, porque es muy caro, pero pienso: ¿sabes qué? La vida es demasiado corta”, dijo.

En China, la debilidad del consumo, sumada a unos costos de memoria que impulsan los precios al alza, ha provocado seis trimestres consecutivos de caídas en los envíos de teléfonos inteligentes. Sin embargo, la cuota de mercado de Apple se ‌ha recuperado a medida que algunos compradores han optado por dispositivos de gama alta y otros han buscado una buena relación calidad-precio ⁠en el segmento más económico, lo que presiona a las marcas de gama media.

Apple advirtió que la disponibilidad de iPhone Duo sería limitada a nivel mundial para quienes no tuvieran una reserva previa MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Liu Wei, un profesional sanitario ‌de 26 años, ya tiene un teléfono plegable de Xiaomi, pero aun así hizo fila desde las ⁠6:00 frente a una tienda de Apple en el centro de Shanghái para ⁠hacerse con el primer plegable de la compañía.

“He usado productos de Apple durante muchos años y confío en la marca, así que compré uno el día del lanzamiento para probarlo”, dijo.

En Hong Kong, May, de 38 años, quien prefirió no dar su nombre completo por motivos de privacidad, consiguió durante una preventa por internet un iPhone Duo de 256 ‌GB, cuyo precio de venta es de 17.499 dólares de ​Hong Kong (2.231,73 dólares estadounidenses), y tenía previsto revenderlo con una ganancia de unos 4000 dólares de Hong Kong: “Dinero para unas cuantas comidas”, bromeó.

Reuters