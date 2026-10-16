Fiebre por el iPhone Duo: la preventa se agotó en minutos y los envíos ya se pasan a 2027

El iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de Apple, inició oficialmente su periodo de reservas este viernes 16 de octubre. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada festiva para los fanáticos de la marca se convirtió rápidamente en un dolor de cabeza. En cuestión de minutos las unidades iniciales destinadas al lanzamiento oficial del 23 de octubre volaron por completo de la plataforma digital, y los plazos de entrega comenzaron a extenderse, primero a noviembre, luego a diciembre y más tarde para fines de enero de 2027.

El iPhone Duo tiene un precio internacional de 1999 dólares para el modelo de 256 GB

Problemas para comprar y reventa por las nubes

La experiencia de compra no estuvo exenta de complicaciones. Pese a que Apple había habilitado la opción de preseleccionar la configuración días antes, miles de usuarios se encontraron con fallas en la tienda online al momento de concretar la compra y demoras en el procesamiento de sus órdenes.

A esto se le suma una barrera económica de peso: el dispositivo llega al mercado con precios que arrancan en los 1999 dólares para la versión base de 256 GB, escalando hasta los 3199 dólares en su opción tope de gama de 2 TB de almacenamiento.

Ante el colapso del inventario disponible, el mercado secundario no tardó en reaccionar: en plataformas como eBay, los revendedores ya están ofreciendo el iPhone Duo por cifras que superan los 4000 dólares.

El iPhone Duo tiene una pantalla interna plegable de 7,6 pulgadas KARL MONDON - AFP

Quienes no lograron concretar la compra en la primera tanda vieron cómo los tiempos de entrega comenzaban a alargarse. Según múltiples reportes en poco tiempo la fecha estimada pasó de mediados de noviembre a diciembre, fijándose finalmente en la última semana de enero de 2027 (con entregas estimadas entre el 22, 25 y 29 de enero según el territorio). De esta forma, salvo para unos pocos queda descartada la posibilidad de recibir el equipo antes de Navidad.

Una oferta inicial limitada

Detrás de esta escasez se combinan una alta demanda inicial y severos escollos en la cadena de producción. Tratar con un formato plegable implica desafíos de ingeniería inéditos para Apple, como la integración de una pantalla interior de 7,6 pulgadas, un panel exterior de 5,4 pulgadas, una arquitectura de doble batería y una compleja bisagra de más de 100 piezas.

Las características principales del iPhone Duo

Informes del sector señalan que el rendimiento del ensamblado final en las plantas de Foxconn en Henan rondaba un 60% a mediados de septiembre, según Nikkei Asia, lo que significa que cuatro de cada diez unidades no superaban el control de calidad. Asimismo, se reportó que la producción inicial rondaba apenas unos pocos cientos de unidades diarias, lo que llevó al analista Jeff Pu a recortar su estimación de despachos para 2026 de 7 a 6 millones de unidades debido a las dificultades con la bisagra, como reporta 9to5mac. Analistas como Mark Gurman también habían anticipado que estos problemas mantendrían una oferta muy restringida en el inicio de las ventas del primer smartphone de Apple con pantalla plegable.