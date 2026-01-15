Arancel cero a los celulares importados: qué pasará con el precio del iPhone en la Argentina

Desde hoy la importación de celulares deja de pagar un arancel del 8 por ciento en la Argentina, siguiendo una reducción por un monto similar que se implementó en mayo último. En ese entonces la expectativa era que el precio de los celulares importados podría bajar entre un 30 y un 40 por ciento; en diciembre era de un 17 por ciento en promedio, a lo que habrá que sumar (es decir, restar) un 8 por ciento adicional, en el mejor de los casos.

Pero el precio del iPhone, el celular importado por antonomasia en la Argentina, no variará por este cambio impositivo. No, al menos, en las tiendas de los representantes oficiales de la compañía.

Desde MacStation señalaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

La baja de aranceles, para Alejandro Goldín, gerente general de maximstore, “es algo sumamente positivo de cara que el consumidor argentino pueda comprar tecnología en el país y por canales oficiales, como ocurre en la mayor parte del mundo. La demanda para este último lanzamiento de iPhone ha sido muy fuerte. Creo que en el consumidor individual no impacta tanto “esperar” a la baja de aranceles, sí en las empresas. Los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo. En algunas categorías nos adelantamos a las bajas (porque sabemos que el costo de reposición va a ser menor). A futuro somos muy optimistas en la categoría iPhone con la baja de aranceles."

Precios de referencia

Al día de hoy un iPhone 17 Pro de 256 GB tiene un precio local en los negocios de los revendedores oficiales de 2,8 millones de pesos, y un iPhone Air de 256 GB ronda los 2,5 millones de pesos. A un dólar que cotiza a 1470 pesos, esto equivale a 1904 o 1700 dólares, respectivamente (asumiendo que la compra se hará con dólares en cuenta, ya que la cotización del dólar tarjeta es mayor, 1911 pesos por dólar).

En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro de 256 GB tiene un precio de 1099 dólares; el iPhone Air, de 999 dólares.

En Chile, el iPhone 17 Pro de 256 GB tiene un precio de 1620 dólares al cambio actual; el iPhone Air, de 1473 dólares.

En Brasil, el iPhone 17 Pro de 256 GB tiene un precio de 2144 dólares al cambio actual; el iPhone Air, de 1958 dólares.