En los primeros años de Internet banda ancha de la Argentina, un juego de fantasía medieval se convirtió en una forma de vida para muchos. Un videojuego de rol masivo y en línea (MMORPG, por sus siglas en inglés) pero hecho en el país.

Cómo en la mayoría de los títulos del género los jugadores crean un personaje y exploran un mundo con criaturas, misiones y, por supuesto, otros jugadores que también se conectan. En este tipo de títulos es clave la colaboración con otras personas para completar misiones o intercambiar objetos. En Argentum, además, la gente podía “convivir”, virtualmente, con otra gente, primero de Argentina y posteriormente del resto de América Latina y España, donde también fue muy popular.

Otro de los ejes fundamentales era que, a diferencia de otros productos comerciales, este era gratuito, lo que potenció su masividad.

Ahora, a más de 20 años del lanzamiento del Argentum original, se viene una versión renovada, Argentum 20. Hablamos con Pablo Márquez, uno de los creadores de la primera versión del Argentum.

¿Cómo fue que te metiste en el mundo de los videojuegos?

Desde muy chico siempre tuve computadora, comencé con un Atari, luego con la Commodore 64, luego Amiga 500 y 1200, hasta que finalmente llegué a la PC. Usaba la computadora casi únicamente para jugar, pero eventualmente hice la transición hacia la programación y pude manifestar mi creatividad en Argentum Online. Desde muy chico jugaba a todos los juegos que conseguía. Recuerdo muy bien los días en los que iba sin dormir al colegio debido a que me quedaba toda la noche jugando al Civilization 1 en mi Amiga 500.

Luego de mucho jugar me surgió el interés por comenzar a programar, supongo que es natural y que a todo jugador tarde o temprano le sucede lo mismo: la necesidad de hacer sus propios juegos. Ya poseía algunos conocimientos elementales de programación, ya que de más chico, cuando tuve la Commodore 64, mi padre me había enseñado algo del lenguaje de programación BASIC, así que ya tenía una noción muy elemental de lo que era un lenguaje de programación.

Así se verá Argentum 20, la nueva versión del juego argentino que debutó a principios de siglo

¿Cuándo y cómo nació Argentum?

Mientras estudiaba Antropología en la Universidad de La Plata me compré varios libros de programación y en mi tiempo libre los leía y hacía pequeños programas, siempre con la intención de en algún momento hacer un videojuego. Al tiempo abandoné la carrera de Antropología y me inscribí en la licenciatura de Informática; desde entonces me dediqué por completo a estudiar para desarrollar videojuegos. Antes de Argentum experimenté desarrollando varios juegos simples, un clon del Space Invaders llamado Argex, hasta que a mediados del 1999 empecé a desarrollar Argentum Online solo por mi cuenta. Hice un sitio web invitando a la gente a participar en el proyecto y así fue que los primeros integrantes se sumaron al equipo. De ahí todo tomó una popularidad increíble.

¿Pensabas que podía ser algo así tan grande y tan masivo?

Argentum surgió como un proyecto personal, casi un experimento, con el único fin de adquirir experiencia en el desarrollo de videojuegos. Pero luego de que lanzamos la primera versión del juego, la gente comenzó a frecuentarlo mucho, y en el 2001, luego de haber funcionado ininterrumpidamente por un año, adquirió gran difusión. Varios de los diarios más importantes del país nos hicieron notas sobre el juego, cada vez se sumaba más gente a la comunidad, el juego había superado todas nuestras expectativas.

Argentum Online no solo fue y es el primer MMORPG de América Latina, sino que también es el único completamente gratuito y open source (de código abierto). Para tener una idea de las implicancias de esto, basta recordar que el primer MMORPG, el Ultima Online, se estrenó en USA en el año 1997 y costó 250.000 dólares.

¿Y qué pasó más adelante, que decidieron abrir el código fuente?

A mediados del 2002 decidimos liberar el código fuente del juego para que la gente pueda modificar a gusto y antojo el juego, ya que nosotros estábamos más ansiosos por comenzar a trabajar en un proyecto nuevo, un proyecto en el que queríamos volcar todo lo aprendido durante los casi tres años de desarrollo de Argentum. Y así fue: desde que liberamos el código fuente del juego, la misma comunidad lo recibió con los brazos abiertos y comenzó a modificarlo y mejorarlo, Argentum Online en la actualidad ha sido ampliamente mejorado, han aparecido varios “mods”, algunos con mayor popularidad que la versión original del juego.

La decisión de liberar el código fuente fue clave para mantener el juego vivo durante más de dos décadas.

¿Ahora están haciendo una nueva versión?

Actualmente, estamos trabajando en Argentum 20, que es un remake de Argentum Online mejorado con nuevas dinámicas de gameplay y contenido. Argentum 20 se llama así en homenaje de los 20 años de la creación del juego. Hemos publicado el juego en Steam y se puede jugar gratis.

En este proyecto hemos volcado todas nuestras expectativas y confiamos en que tendremos incluso mayor éxito que con su predecesor. En Argentum 20 estamos utilizando nuevas tecnologías y trabajando para modernizar el juego con herramientas mucho más poderosas que las que utilizamos en Argentum Online. El juego está actualmente en estado beta, el 7 de septiembre iniciamos una nueva temporada; en nuestro sitio ya hay una demo disponible.

Argentum Online se caracteriza por la libertad de acción que tienen los jugadores, en AO20 no solo vamos a enfatizar esto, sino que pensamos ir más lejos e incluir varios elementos innovadores en el género, un concepto de juego completamente diferente.

