Desde la compra de Bethesda por parte de Microsoft que se viene hablando de este juego. Starfield, desde marzo de 2021, cuando Xbox pasó a ser dueño de la desarrolladora de Fallout y Skyrim, todo el mundo Xbox comenzó a desear y debatir sobre el lanzamiento de lo que iba a ser una aventura espacial repleta de historia, exploración, planetas y naves que iba a tomar lo mejor de los RPG aclamados de la empresa y llevarlo a las estrellas.

Con el tiempo, fuimos viendo detalles con cuentagotas de este proyecto que tomó varios años, pero este 31 de agosto a las 21 hs los usuarios que habían comprado la versión “premium” ya podían empezar a jugarlo si habían preinstalado los más de 100 GB necesarios en sus consolas o computadoras.

Si bien los demás deberán esperar al 5 de septiembre, este gigantesco juego estará incluido dentro de Game Pass, por lo que los que quieran probarlo, tanto en consolas, como PC o también en sus celulares vía la nube (con el plan Ultimate), lo van a poder hacer pagando el servicio de suscripción mensual de Microsoft sin tener que desembolsar un solo peso extra… y quizás por esto mismo Xbox decidió eliminar pocos días atrás los planes de prueba del servicio que podrían colapsar los servidores.

¿Qué es Starfield?

Starfield es una aventura de RPG para un solo usuario, de los mismos creadores de Fallout y Skyrim, ambos estandartes en el género. Centrado en el año 2330, vamos a tener la libertad de crear a nuestro personaje por completo y de hacer prácticamente lo que queramos dentro de este mundo abierto de ciencia-ficción con 1000 planetas (con variada interacción, civilizaciones, flora, fauna y hasta un vacío total para explorar). Además, tendrá más de 200.000 líneas de diálogos para relacionarnos con otros personajes, historias secundarias, y todo un modo de creación para nuestra nave. Lo de los planetas es claro, no todos tendrán algo para hacer, pero que están… están. Si bien aún no lo pudimos explorar a fondo, decenas de planetas tienen actividades, misiones y hasta su propio ecosistema.

En el juego, una vez que decidamos cómo nos vemos y hasta que pasó en nuestro pasado, vamos a unirnos a Constelación, un grupo de exploradores que tienen como objetivo encontrar artefactos que tendrán un gran impacto en la historia. De esta manera vamos a hacer nuestro camino con nuestras propias naves, compañías y hasta romances. Todo esto tomando las decisiones que pueden cambiar el futuro y el desarrollo de la historia.

Una vista de Starfield, uno de los juegos que están marcando este 2023

Además, Starfield apunta a que pasemos una vida digital dentro de él, no solo siguiendo la historia principal, sino también creando nuestro propio ser digital de la próxima era para desarrollar nuestra vida en el espacio.

De la mano de Bethesda, pero exclusivo de Xbox

Los miembros de la empresa aseguran que el juego estaba en preproducción, por lo menos de manera mínima, desde 2013. El mismísimo Todd Howard (productor ejecutivo de Bethesda) contó que esta idea siempre era uno de sus más grandes objetivos. Crear un juego que nos dé la libertad de explorar el universo como queramos.

Starfield, de alguna manera, es eso. Una historia espacial, donde podremos desarrollar a nuestro protagonista, explorar cientos de planetas, relacionarnos con otros, conseguir y crear naves, armas, mejoras y hasta nuestro hábitat. El juego es tan ambicioso como suena, y con esa ambición también pueden llegar algunos problemas como bugs y, por qué, hacer realidad el dicho de que el que mucho abarca, poco aprieta. En nuestro caso, llevamos unas horas jugándolo, y su historia central, si bien se puede completar en algo cercano a las 50 horas, se complementa con las historias laterales, la exploración y todo lo que ofrece, lo que lo transformaren un juego de más de 100 horas jugables de base, por lo que no podemos realmente estar aún de acuerdo o no con las reseñas positivas, aunque en algunos casos no definitivas, que recibió el título en su día de pre-lanzamiento.

Una vista de Starfield, uno de los juegos que están marcando este 2023

Algunos lo tildan de obra maestra, otros de carecer de profundidad a pesar de su extenso universo, y otros simplemente lo llaman un buen RPG, como lo era Skyrim, pero en el espacio.

Luego de varios meses de lucha y exposición pública de los cruces entre PlayStation y Xbox por las negativas a la otra gran adquisición de Microsoft, Activision, también era de esperarse el coletazo de la “futbolización” del gaming, cada uno alentando a sus colores, lo que puede nublar parcialmente una opinión objetiva a la hora de leer sitios que compilan críticas y puntajes.

Pero dejando esto de lado, Starfiled es sin dudas uno de los juegos del año, que puede o no ser lo mejor para algunos u otros, pero sí llega como uno de los primeros intentos de Xbox de crear algo nuevo y exclusivo por fuera de sus Halo, Forza y Gears, de la mano de Bethesda, que en este caso vuelve a hacer lo que más sabe, un RPG single player.

El primer gran título que Bethesda desarrolla bajo el ala de Xbox apunta a ser un éxito no solo en jugadores y usuarios, sino también en merchandising del cual hay prácticamente de todo, desde fundas para consolas, auriculares y controles, hasta coleccionables, comida o… tablas de skate.

Microsoft lanzó una línea de merchandising de Starfield que incluye hasta una patineta

¿Cómo jugarlo en Argentina y cuánto cuesta es pesos?

Para jugar Starfield hay varias opciones. La primera, claro, es comprarlo. Su versión regular para PC cuesta 11.999 pesos en Steam y en Microsoft Store, mientras que la Premium, que te deja jugar hoy mismo, está 16.999 pesos. Cabe aclarar que a esto hay que sumarle el impuesto digital y solidario que llevan los valores al día de hoy a 20.998,25 y 29.748.25 pesos, respectivamente.

Pero quizás la mejor manera de jugar Starfield es mediante Game Pass. Este servicio de suscripción permite usar el catálogo completo de juegos de Xbox junto con algunos de EA y Ubisoft por un precio fijo por mes. La diferencia es que no sos el “dueño” de los juegos, sino que están incluidos en el catálogo como si fuese una película de Netflix. Esto quiere decir que algún día puede dejar de estar disponible, y que sólo lo podremos jugar si pagamos por él.

Es uno de los personajes que te guía en el inicio de Starfield, pero bien podría ser el "Dibu" Martínez

Pero económicamente tiene sentido. Game Pass tiene tres niveles, uno que te deja jugar juegos solo en PC, otro que solo juegos en Xbox y valen $ 1199 por mes más impuestos ($ 2099). Pero existe otro plan, que se llama Ultimate, con un precio de $ 1449 por mes (queda a 2535 pesos con impuestos) que te permite jugar en PC, en Consolas, incluye el acceso online para consolas y te permite jugar en la nube desde celulares y dispositivos como tablets o laptops sin descargar los juegos. Y Starfield está incluido en la oferta de juegos, y podés comenzar a jugarlo en la consola e irte y seguir jugándolo en tu celular mientras tengas conexión.

Para los más ansiosos, hay un “truquito” para poder jugar la versión premium sin pagar los 29.000 pesos. Y es que si se contrata el plan de Game Pass, Microsoft da la oportunidad de hacer un upgrade a esa versión pagando solo $ 4000 (además del abono mensual). Esto te da acceso hoy mismo y con los beneficios premium que incluyen en el juego.

Starfield ya apunta a ser un éxito de Xbox; no necesariamente como el mejor juego del año para ganar en los Video Game Awards, sino por la cantidad de jugadores que se acerquen a probarlo. Hoy, a pesar de no estar lanzando totalmente y solo jugable mediante la versión “premium”, ya tiene 230.000 usuarios activos solamente en Steam, sin contar los que se sumen con la consola y los de PC que compraron el juego en la tienda de Microsoft.

