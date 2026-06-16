Asediada por Claude y Gemini, ChatGPT baja por primera vez del 50% de cuota del mercado global

La competitividad entre los diferentes laboratorios de inteligencia artificial (IA) se empieza a intensificar y por primera vez ChatGPT ha bajado del 50 por ciento de cuota de mercado global ante la tracción que están ganando tanto Gemini de Google como Claude de Anthropic.

El reporte oficial de Sensor Tower sobre el Estado de la IA para 2026, al que se puede acceder desde su web, ha compartido las cifras del uso de las apps basadas en IA generativa en todo el planeta y revela que se está pasando a un escenario que está siendo ocupado por más actores.

Rivales de ChatGPT, como Claude o Gemini, han arañado cuota de mercado sobre el chatbot de OpenAI, incluso cuando este mes, según Sensor Tower, se confirmó que ha sido la aplicación más rápida de la historia en traspasar la barrera de los 1000 millones de usuarios mensuales.

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1100 millones de usuarios activos mensuales

Actualmente, sigue manteniéndose como el asistente más popular del mundo, con más de 1100 millones de usuarios activos mensuales. A pesar de la distancia, sus competidores ganan terreno, ya que Gemini de Google ya cuenta con 662 millones de usuarios y Claude de Anthropic llega a los 245 millones de usuarios.

Hasta enero de este año, el chatbot con IA de OpenAI contaba con más del 50 por ciento de cuota de mercado, pero para finales de mayo, ha caído ligeramente hasta el 46,4 por ciento debido al crecimiento de Gemini, con un 27,7 por ciento, sobre todo por la fuerte integración realizada por Google en Android y su ecosistema de servicios; y Claude, con un 10,3 por ciento, que se ha convertido en el competidor de más crecimiento en 2026 con un aumento del 452 por ciento interanual en mayo.

Uno de los motivos clave para que Claude haya pasado del 4,4 a casi el 14 por ciento en mercados clave como el de EE.UU. en el mismo periodo se debe al trasvase de usuarios que se produjo por la polémica alianza de OpenAI con el Departamento de Defensa de EE.UU. en febrero de este año, un movimiento que logró que las desinstalaciones de ChatGPT se disparasen.

El resto de asistentes, entre los que se incluyen DeepSeek, Grok, Perplexity o Meta AI, tiene menos del 5 por ciento de cuota de mercado cada uno y, en total, cubren el 15,6 por ciento restante del mercado.

Hay ciertos indicadores que muestran cómo el panorama actual de los chatbots con IA se está redibujando de un solo actor dominante a un escenario compartido por varios, conducido principalmente por el alcance estructural conseguido por Google con Gemini y la rápida adopción de Claude, potenciada principalmente por segmentos de usuarios profesionales y con alta intención de compra.

De hecho, el 13 por ciento de los usuarios de Anthropic están pagando una suscripción, un dato que pone de relieve la capacidad del laboratorio de IA para generar beneficios y el problema al que sigue enfrentándose OpenAI con ChatGPT que, aunque es la IA generalista con mayor número de usuarios, solo el 7 por ciento pagan por alguno de los planes, según Searchlab.

Hay otro dato que aporta Sensor Tower que amplía la perspectiva sobre el estado actual de los chatbots con IA y que tiene que ver con el engagement. El informe revela que, mientras ChatGPT lidera con 215 minutos por usuario al mes, Gemini ha sumado 14 minutos hasta alcanzar los 100 minutos actuales, mientras que Claude ha logrado un notable incremento de 40 minutos, y ya se sitúa en los 120 minutos.