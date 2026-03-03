¿Respuesta a Trump? Por qué aumentaron un 295% las desinstalaciones de ChatGPT

La reconocida herramienta de inteligencia artificial, utilizada en todo el mundo y por muchos argentinos para resolver problemas de la vida diaria, está cayendo abruptamente en su cantidad de usuarios. Las bajas coinciden con el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con la orden de Trump de que las agencias federales del Gobierno dejen de usar Anthropic y con el nuevo acuerdo del Departamento de Defensa con ChatGPT.

Tal como informó el medio Tech Crunch, que cita datos de Sensor Tower, proveedor de inteligencia de mercado, las desinstalaciones de la aplicación móvil ChatGPT en EE. UU. aumentaron un 295% desde el sábado 28 de febrero. El medio también indicó que este porcentaje representa un aumento importante, si se tiene en cuenta que la tasa de desinstalación diaria típica de ChatGPT es del 9%, según lo medido durante los últimos 30 días.

Del otro lado, las descargas en Estados Unidos de inteligencias artificiales como Claude, de Anthropic, aumentaron un 51% el sábado 28 de febrero (cuando comenzó el conflicto bélico) y un 37% interanual el viernes 27 de febrero. Además, en la App Store de EE. UU., la aplicación alcanzó el puesto número 1 el sábado, lo que habla de un salto en el ranking de más de 20 puestos en relación a aproximadamente una semana antes (22 de febrero de 2026).

Las desinstalaciones de la aplicación móvil ChatGPT en EE. UU. aumentaron un 295% desde el sábado 28 de febrero Shutterstock - Shutterstock

Las reseñas de los usuarios también dan de qué hablar: tal como señaló Tech Crunch, las puntuaciones de 1 estrella para ChatGPT aumentaron un 775% el sábado y un 100% interanual el domingo, según datos de Sensor Tower.

¿Respuesta a Trump?

Aunque no hay claridad sobre las razones de estos movimientos de los usuarios, las desinstalaciones coinciden temporalmente con la crisis entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el gigante tecnológico de la IA, Anthropic. Además, coexisten con el nuevo acuerdo del Departamento de Defensa de EE. UU., en el que fijó con sus competidores, OpenAI, creador de ChatGPT, y xAI de Elon Musk, utilizar sus inteligencias artificiales en entornos clasificados.

¿Qué ocurrió antes? Anthropic había firmado en julio del año pasado un contrato de 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa de EE. UU., para desarrollar “prototipos de capacidades de IA de vanguardia que impulsen la seguridad nacional de EE. UU.”, tal como describió el anuncio publicado en la página oficial de Anthropic en su momento.

Recientemente, el Departamento de Defensa solicitó acceso a esta herramienta de IA para “todo uso legal”. La compañía aceptó, exceptuando dos usos: por un lado, pidiendo que no tuviera vigilancia masiva (es decir, que no se utilice para vigilar de forma masiva a personas en el ámbito doméstico) y, por otro lado, impidiendo su implementación en el uso de armas autónomas.

Según detalló el medio CNBC, el Pentágono se resistió a esa solicitud y estableció como plazo límite las 5:01 p.m. ET del viernes 27 de febrero, para que Anthropic aceptara su demanda. Cuando el plazo llegó a su fin aparecieron declaraciones de políticos de EE. UU. en redes, como el mensaje de Trump publicado en su red social Truth, en el que ordenó a todas las Agencias Federales del Gobierno de los Estados Unidos que cesen inmediatamente todo uso de la tecnología de Anthropic: “Los locos de izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al intentar forzar al Departamento de Defensa y obligarlos a obedecer sus Términos de Servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo vidas estadounidenses en riesgo, a nuestras Tropas en peligro y a nuestra Seguridad Nacional en peligro”.

Pocas horas después, tuvieron lugar los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán y, curiosamente, la tecnología empleada fue la misma que el presidente había prohibido. Según fuentes consultadas por The Wall Street Journal -entre las que se incluyen funcionarios de defensa-, Claude, la IA de Anthropic, fue utilizada por el Pentágono para hacer evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de batalla. Vale aclarar que el presidente señalaba en su publicación en redes que harían una transición lenta, hasta definitivamente dejar de utilizar esta tecnología: “Habrá un período de eliminación gradual de seis meses para Agencias como el Departamento de Guerra que estén utilizando los productos de Anthropic, en varios niveles”.

Luego de días de tensión entre el jugador tecnológico y el gobierno estadounidense, la relación terminó en una ruptura el mismo 27 de febrero; al día siguiente empezaron a caer las desinstalaciones de ChatGPT.

No faltaron las novedades, ya que, enseguida el Departamento de Defensa llegó a acuerdos para utilizar a sus competidores, OpenAI, creador de ChatGPT, y xAI de Elon Musk, en entornos clasificados. La noticia fue confirmada por OpenAI, que publicó un anuncio en su web oficial: “Ayer llegamos a un acuerdo con el Pentágono para desplegar sistemas avanzados de IA en entornos clasificados, y solicitamos que también los pongan a disposición de todas las empresas de IA”. Aclararon que su tecnología no se utilizará para la vigilancia doméstica masiva, para dirigir sistemas de armas autónomos ni para decisiones automatizadas de alto riesgo.