Así es BallHA9, el cómic digital interactivo que presentó el Kun Agüero

El metaverso, la interactividad, los cómics y los juegos se conjugan en BallHA9, una propuesta que presentó KRÜ, la compañía de esports de Sergio “Kun” Agüero con Chromic, el estudio creativo transmedia de Mario Sgromo.

Esta alianza dio origen a un innovador universo narrativo: un cómic digital expandido, interactivo y emocional. “Se trata de un cómic digital que no solo se lee: se vive”, explican desde Chromic.

Con BallHA9 , los lectores no solo van leyendo la historia, sino que también desbloquean rutas, expresan sus opiniones y dejan huella en el canon. La plataforma incluye capítulos mensuales y actividades interactivas semanales, foros, retos creativos, cartas y coleccionables 3D, sumando herramientas para fan art y fan fiction. Cada interacción del usuario contribuye con el universo narrativo y genera recompensas.

Una viñeta de BallHA9, un cómic digital interactivo desarrollado por Chromic y Krü Gentileza Chromic

El origen de BallHA9

Desde Chromic comentan que BallHA9 surgió de la búsqueda de extender la narrativa más allá de una lectura tradicional, permitiendo que los lectores se sumerjan en una historia y que continúen explorándola, enriqueciéndola y participando activamente en su desarrollo.

“BallHA9 plantea extensiones narrativas auténticas en las que la audiencia expresa emociones, comparte interpretaciones, produce fan art, relatos y teorías, y colabora con otros para enriquecer el universo. Esta filosofía no responde a una lógica promocional, sino a una convicción creativa: los mundos narrativos más potentes son aquellos que invitan a ser habitados, transformados y compartidos”, explica Mario Sgromo, líder de Chromic.

Una viñeta de BallHA9, un cómic digital interactivo desarrollado por Chromic y Krü Gentileza Chromic

Lejos de replicar fórmulas del cómic tradicional occidental centrado en superhéroes o de limitarse al formato más simple del webcomic, BallHA9 propone un cómic digital expandido, artesanal y que se posiciona como una obra narrativa pensada desde el origen como experiencia inmersiva.

“Cada viñeta es trabajada por artistas profesionales con un nivel de detalle y cuidado donde nada se resuelve con prisa ni fórmula. Los trazos, los colores, los silencios entre cuadros, todo está al servicio del ritmo emocional. Se dibuja a conciencia, no a producción. La estética es parte de la narrativa. El cómic no solo se lee: se habita”, resume Sgromo.

¿Qué pueden hacer los usuarios de esta plataforma?

Leer los capítulos del cómic con lanzamientos quincenales.

Acceder a rutas narrativas adicionales luego de la lectura del cómic, mediante la participación que permiten al lector conocer más detalles, explorar más de los personajes y descubrir finales alternativos.

También pueden comprar artefactos digitales (personajes, escenarios, objetos) no solo por el placer de coleccionar, sino también para descubrir historias ocultas, anotaciones íntimas y claves para entender mejor el universo.

Desbloquear desafíos especiales, juegos narrativos y eventos que afectan la historia.

Crear y compartir contenido original como fan art, fan fiction, teorías y reinterpretaciones dentro de una comunidad guiada por curaduría y cuidado narrativo.

Participar en sorteos y misiones temáticas que conectan lo que sucede dentro del cómic con acciones en el mundo real como retos, actividades y dinámicas sociales.

BallHA9 es un cómic digital interactivo desarrollado por el estudio Chromic, fundado por Mario Sgromo, y Krü, la plataforma de esports del Kun Agüero Gentileza Chromic

“El lector ya no es pasivo, es parte de un engranaje donde leer también es crear, jugar, elegir, compartir y construir con otros. Así, BallHA9 no solo ofrece un cómic, sino que propone una forma nueva de ser parte de una historia. Pero lo que verdaderamente distingue a BallHA9 es el pulso emocional que atraviesa cada línea. Axl, el protagonista, no es un héroe tradicional, es un adolescente roto que busca consuelo en la música y sobrevive a la hostilidad de su entorno escolar mientras arrastra el peso de una pérdida familiar”, revela Sgromo.

Pero Axl no es el único: todos los personajes de este universo llevan una herida abierta. “Hay quienes se aíslan detrás de rutinas inquebrantables, otros que encuentran en la ternura una forma de defensa, y otros que convierten el dolor en furia. Otro punto importante es que nadie está muy lejos otro. De eso se trata la historia: estamos conectados por las emociones, por el amor. Independientemente del estrato social y las diferencias del pensamiento. Además, cómo dice el capítulo 1: ‘Nadie llega solo‘”, reflexiona el líder de Chromic.

Los creadores destacan que BallHA9 no etiqueta ni juzga. Permite habitar la complejidad emocional de cada personaje sin señalar culpables ni ofrecer redenciones inmediatas. “Es un universo narrativo que no se impone con moralejas, sino que invita a mirar desde otro ángulo, uno donde crecer no es superar, sino aceptar y transformar. BallHA9 enseña desde la experiencia. Es que no se trata de personajes correctos, sino reales. Es un relato acerca de crecer, aunque duela. Sobre encontrar un lugar, aunque se derrumbe. Sobre la idea de que, para pertenecer, primero hay que animarse a no encajar”, resume Sgromo.

Una viñeta de BallHA9, un cómic digital interactivo desarrollado por Chromic y Krü Gentileza Chromic

Cómo funciona la plataforma

El ingreso a BallHA9 es abierto y gratuito. Los dos primeros capítulos del cómic digital están disponibles sin costo para que cualquier persona pueda conocer este universo, sus personajes y su propuesta estética y emocional. “A partir del capítulo tres el cómic estará disponible bajo modalidad de acceso pago, con formatos simples y precios pensados para que nadie se quede afuera. Esta decisión responde no solo a la necesidad de sostenibilidad sino también a una filosofía creativa, ya que el trabajo narrativo, artístico y de programación que sostiene el mundo de BallHA9 es de una calidad excepcional, fruto de equipos humanos comprometidos con crear experiencias únicas, lejos de los automatismos del contenido industrial. Cada detalle está pensado, ilustrado, escrito y curado con tiempo, sensibilidad y propósito. Por eso, apoyar el proyecto también es una forma de valorar ese proceso y habilitar su expansión”, señalan desde Chromic.

Además, en esta plataforma encontrarán coleccionables digitales. Se trata de ítems como artefactos, personajes, escenarios y objetos clave que funcionan como trofeos estéticos para aquellos que gustan coleccionarlos, pero también cumplen su rol como artefactos narrativos. Cada uno contiene capas ocultas de narrativa como grabaciones, escenas del pasado, pensamientos privados y detalles que expanden el mundo y aportan nuevas formas de habitarlo. Comprar uno de estos ítems no solo activa su visualización, sino también su historia, la cual puede cambiar.

Al mismo tiempo, a partir del capítulo tres se introducen “las trading cards”, un sistema de cartas digitales que será parte de un juego digital, narrativo y estratégico en el que cada carta contiene fragmentos del universo y habilita nuevas experiencias dentro y fuera de la historia, según explican los desarrolladores. “Cada carta presenta habilidades, roles, atributos o elementos del universo. Para garantizar la inclusión, todos los lectores reciben un set con tres o cuatro cartas gratuitas por capítulo, para que puedan empezar a jugar, coleccionar y aprender con un training deck digital gratuito. Las cartas más raras, limitadas o con funciones especiales podrán adquirirse más adelante, y también incluirán contenido narrativo exclusivo”, suman desde Chromic.

El TCG (Trading Cards Game en sus siglas en inglés para juego de cartas coleccionables) busca articular juego y relato, entretenimiento y simbolismo, incorporando dinámicas que dialogan con la tradición de los trading card games más emblemáticos como Magic: The Gathering o Pokémon TCG, pero con un enfoque narrativo de autor y con una identidad propia. En este caso integran mecánicas narrativas con estética de cómic, diseño editorial de lujo y una fuerte carga emocional.

Pero la plataforma seguirá evolucionando, Sgromo adelanta que ya están preparando el lanzamiento de nuevas líneas de coleccionables digitales, incorporarán campañas temáticas junto a marcas y creadores; además abrirán espacios de participación para la comunidad; y desarrollarán de contenido audiovisual original en formato de audio serie, animación y gaming. “Cada uno de estos pasos responde a una estrategia: construir un universo vivo, donde cada lector pueda acceder desde distintos lenguajes —visual, lúdico, emocional— y permanecer en él a través del tiempo”, revela.

Los creadores sostienen que BallHA9 representa, para Chromic y KRÜ, el inicio de una nueva forma de construir universos narrativos: una plataforma en expansión que redefine cómo se conciben, se comparten y se habitan las historias en la era digital.

Sgromo destaca que BallHA9 es un punto de inflexión para la narrativa gráfica en Latinoamérica. “BALLHA9 rompe la pared entre autor y lector: la innovación no es solo narrativa, es experiencial. Nuestra plataforma se concibe como un universo, donde el lector deja de ser espectador y pasa a ser protagonista”, concluye Sgromo.

“Queremos construir mundos que existan más allá de la pantalla y donde el fan sea protagonista”, resume Sergio “Kun” Agüero, fundador de KRÜ.