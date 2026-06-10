La empresa que creó una plataforma de IA en la Argentina y fue elegida como la más escalable

La innovación argentina volvió a destacarse en el escenario internacional. La startup cordobesa Wise CX obtuvo un doble reconocimiento en South Summit Madrid 2026, el encuentro de innovación y emprendimiento coorganizado por IE University que reunió a startups, inversores y empresas de todo el mundo.

La empresa fue premiada en el marco de la Startup Competition, uno de los espacios más relevantes del evento. Allí fue elegida como la startup Más Escalable, uno de los cuatro máximos reconocimientos de la competencia, y además se consagró ganadora del vertical Enterprise Solutions.

Wise CX se destacó entre 100 startups finalistas seleccionadas entre más de 4500 postulaciones provenientes de 110 países. Además, fue la única compañía latinoamericana en obtener dos premios en esta edición.

Fundada hace ocho años en Córdoba, Wise CX desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite a las empresas gestionar, automatizar y analizar conversaciones con clientes a través de múltiples canales de comunicación. La tecnología también genera información estratégica sobre el comportamiento de los usuarios, ayudando a las organizaciones a personalizar la atención y optimizar la toma de decisiones comerciales.

Actualmente, la compañía opera en nueve países de Iberoamérica y cuenta con el respaldo estratégico de Wayra Global, el brazo de innovación abierta de Telefónica, y Ewa Capital. Además, trabaja junto a seis operadores de telecomunicaciones de la región, entre ellos Telefónica España.

South Summit 2026

Según destacaron desde South Summit, el jurado valoró tres ventajas competitivas que explican la escalabilidad del modelo de Wise CX. La primera es una capa de ejecución de inteligencia artificial diseñada para generar resultados concretos de negocio, enfocada en outcomes y no solo en insights. La segunda son los efectos de red construidos a partir de más de 500 millones de conversaciones procesadas, que vuelven al sistema cada vez más inteligente. Y la tercera es una sólida infraestructura comercial integrada por alianzas estratégicas, más de 20 integraciones nativas y una presencia regional consolidada, una ventaja difícil de replicar para nuevos competidores.

“La IA no es una narrativa, es revenue real”

En diálogo con LA NACION, David Cabrera, CEO de Wise CX, aseguró que el reconocimiento internacional valida la propuesta de valor que vienen desarrollando desde la Argentina. “Creo que se destacó nuestro nivel de innovación y la forma en que resolvemos un problema global. La gestión y automatización de conversaciones con clientes es una necesidad que tienen empresas de todo el mundo”, explicó.

Durante su presentación en South Summit, Cabrera compartió un dato clave: menos del 20% de las conversaciones que las compañías mantienen con sus clientes terminan convirtiéndose en una venta. El resto se pierde en forma de ingresos potenciales, información valiosa y oportunidades comerciales desaprovechadas.

“Wise CX existe para cambiar esa realidad. Llevamos 18 meses demostrando que la inteligencia artificial no es una narrativa, sino una fuente real de generación de ingresos. Ganar en South Summit frente a startups de todo el mundo confirma que el modelo que construimos tiene escala global y que Iberoamérica puede liderar la próxima generación de infraestructura empresarial basada en IA”, sostuvo.

Para Alejandro Santos, country manager de Wise CX en España, la posibilidad de expandirse al mercado global estuvo presente desde el inicio. “Cuando comenzamos a comercializar nuestras soluciones en la Argentina entendimos que nuestros clientes potenciales podían estar en cualquier parte del mundo. Nacimos como una compañía SaaS (software que se utiliza a través de Internet mediante una suscripción), por lo que no existían fronteras reales para vender el producto. Primero crecimos en Latinoamérica y luego avanzamos hacia Europa”, explicó.

La inteligencia artificial como eje de cambio

La edición 2026 de South Summit tuvo como eje central el concepto de AI Convergence, reflejando el impacto creciente de la inteligencia artificial en todas las industrias.

"Los argentinos tenemos un empuje que en otras sociedades no se ve tan claro"

Para Santos, la transformación ya es evidente. “La irrupción de la IA cambió las reglas del juego. Hoy los clientes exigen mayor velocidad, más versatilidad y una capacidad de innovación permanente. Estamos frente a un cambio de paradigma que impacta directamente en la automatización de procesos y en el desarrollo de nuevas soluciones”, afirmó.

Consultado sobre el futuro del trabajo, consideró que la IA potenciará la productividad de las personas al asumir tareas repetitivas y de bajo valor agregado. “Como ocurrió con otras revoluciones tecnológicas, al principio genera incertidumbre, pero después permite trabajar mejor. Muchas tareas monótonas podrán ser delegadas a sistemas de inteligencia artificial, liberando tiempo para actividades de mayor valor”, concluyó.