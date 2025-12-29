Así es Boomerang, el nuevo servicio para enviar archivos grandes del cofundador de WeTransfer

El cofundador de WeTransfer ha lanzado un servicio de transferencia de archivos alternativo con el que busca ofrecer una herramienta sencilla y enfocada en la privacidad que puede usarse de manera gratuita y sin necesidad de iniciar sesión.

Nalden, uno de los cofundadores de WeTransfer, ha lanzado Boomerang, un nuevo servicio de transferencia de archivos que no necesitará de inicio de sesión para su uso para facilitar los envíos rápidamente.

Este nuevo servicio, que está disponible en la web y llegará pronto a Mac, como ya ha anticipado en la red social X, pretende recuperar la simplicidad que caracterizó en sus inicios a WeTransfer. “Es la simplicidad de compartir algo rápidamente, lo que ahorra tiempo. No necesitas registrarte ni verificar tu correo electrónico”, ha explicado Nalden a TechCrunch y recoge Europa Press.

Los planes posibles de Boomerang, el servicio de transferencia de archivos creado por uno de los fundadores de WeTransfer

El nuevo servicio ofrecerá hasta 1GB de almacenamiento a los usuarios que no inicien sesión de manera gratuita, y admitirá el envío de archivos de hasta 1GB con un tiempo de expiración de siete días. Sin embargo, ofrecerá también dos modalidades de cuenta con inicio de sesión.

Por un lado, una cuenta gratuita, que elevará la capacidad de almacenamiento a 3GB y admitirá archivos de hasta 3GB. También ofrecerá ventajas adicionales como la posibilidad de añadir y eliminar archivos en cualquier momento, un historial de archivos subidos y personalización de emojis.

Por otro, una cuenta de pago que, por 6,99 dólares al mes, ofrece una capacidad total de hasta 500GB y la posibilidad de enviar archivos que pesen hasta 5GB que expirarán a los 90 días, junto con opciones avanzadas como la posibilidad de colaborar, de contar con protección para la contraseña e invitar a otros usuarios de manera ilimitada.

En septiembre, Boomerang ya compartió su enfoque con la privacidad, asegurando que los archivos se eliminan automáticamente cuando se cumple el periodo de expiración y que no analizan lo que comparten los usuarios ni lo usan para rastrearlos ni crear un perfil de comportamiento. Tampoco venden ni comparten estos datos a empresas terceras.

La compañía responsable de este servicio incide también en que no usarán el contenido subido por los usuarios para entrenar modelos de inteligencia artificial ni ofrecerán publicidad.

Esta postura con la privacidad choca con la que ha promovido recientemente WeTransfer, especialmente tras su adquisición por la italiana Bending Spoons el año pasado, con la que Nalden no parece estar conforme.

Además de una reorganización y ampliación de los planes de suscripción, implementó cambios en los enlaces de transferencia y anunció el uso de los archivos de los usuarios para entrenar la IA, aunque finalmente se retractó de esta decisión. También despidió al 75 por ciento de la plantilla.

“A Bending Spoons no le importa la gente. Aunque entiendo que es su estrategia de capital privado, he notado que desde que dejé WeTransfer en 2019 hubo muchas actualizaciones que, en mi opinión, estaban arruinando el producto”, ha valorado en declaraciones al medio citado.