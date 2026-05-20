Google presentó los anteojos inteligentes hechos con Samsung para asediar el imperio de Meta y Ray-ban

Este martes, en la conferencia inaugural de I/O 2026, su evento anual para desarrolladores, Google anunció novedades para su buscador y para su inteligencia artificial Gemini. Y también presentó sus nuevos anteojos inteligentes, que saldrán a la venta en los próximos meses y con los que busca desafiar al inesperado imperio que Meta construye en sociedad con Ray-ban desde 2023.

Y lo hace con varios socios, con los que trabaja desde el año pasado: Samsung para la parte tecnológica; Gentle Monster y Warby Parker para la parte estética.

Como los de Meta, los anteojos inteligentes de Google tienen el aspecto de un par de anteojos convencionales, con al menos dos diseños (uno más masculino, otro más femenino) y los mismos componentes básicos: al menos una cámara frontal y micrófonos en la montura, y parlantes escondidos en la patilla, además del hardware -provisto por Qualcomm- para esconder dentro de los anteojos un procesador, una antena Wi-Fi y Bluetooth, y una batería.

Los anteojos inteligentes de Google y Samsung sobre armazones de Warby Parker y Gentle Monster

Google los llama “anteojos de audio” (audio glasses, en inglés) para diferenciarlos de otros miembros de la plataforma Android XR, más ambiciosa, que integrará también pantallas en los cristales, al estilo de los Meta Ray-ban Display.

Qué se puede hacer con los anteojos de Google y Samsung

La idea de estos anteojos es permitirle a quien los usa dialogar con la IA Gemini (como hace Meta con Meta AI en sus diseños), aprovechando la sofisticación del nuevo modelo de IA anunciado ayer (Gemini 3.5) capaz de entender consultas concatenadas, accionar sobre ellas y reportar el resultado.

Los dos diseños de anteojos con Gemini integrado que mostraron Google y Samsung

Además, estos anteojos podrán interactuar con un smartphone con Android, con sus aplicaciones, y con otros dispositivos, como un reloj inteligente. En la demo de ayer, por ejemplo, una ejecutiva de Google activó Gemini con una presión sobre una patilla, tomó una foto con sus anteojos, y le pidió a la IA que la intervenga y la envíe a su reloj, algo que el sistema resolvió en segundos. En otro momento, la ejecutiva le ordenó a Gemini que compre un café en un bar que tiene compra online, y luego le pidió que la oriente para llegar a buscarlo. Esto es gracias a las capacidades agénticas de Gemini, que puede interactuar con apps y servicios online tras bambalinas, y sin que la persona tenga que manipular una pantalla.

Google I/O 2026: así son los nuevos anteojos inteligentes diseñados con Samsung

¿Qué podrán hacer estos anteojos, en concreto? Según Samsung, “comprender el mundo junto a los usuarios en tiempo real, las nuevas gafas inteligentes brindan asistencia diaria, manteniendo a los usuarios con las manos libres y la vista fija en el entorno. Los usuarios pueden acceder a la asistencia de navegación simplemente pidiéndoselo a Gemini con su voz, recibir sugerencias personalizadas, como una cafetería cercana en su ruta, o incluso realizar un pedido para recoger en el camino. También pueden recibir notificaciones resumidas de mensajes importantes y agregar eventos a sus calendarios. Otras funciones incluyen traducciones en tiempo real con audio que coincide con la voz del hablante, así como la capacidad de traducir texto en menús o letreros que estén en el campo de visión del usuario.”

Aunque falta probarlos para ver si cumplen lo prometido, los anteojos de Google y Samsung prometen funciones más sofisticadas que las de Meta, en buena medida por la mayor capacidad de Gemini, pero tendrán que lidiar con la misma desconfianza social: por un lado, la incomodidad de hablarle en voz alta a un interlocutor ausente (Gemini), algo que puede generar equívocos si hay más personas cerca; por otro, las quejas que han surgido en los últimos tiempos por el temor al uso de estos dispositivos para espiar a otras personas con su cámara integrada. En los de Meta, una pequeña luz testigo avisa que la cámara está encendida, pero igual son vistos como una invasión a la privacidad.

Tendremos más detalles concretos, incluyendo el precio (los de Ray-ban rondan los 300 dólares) y su autonomía cuando salgan a la venta, en el tercer trimestre del año.