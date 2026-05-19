Revelan un nuevo método para bloquear las llamadas spam: no requiere ningún registro
El uso de una frase directa permite exigir a las compañías el cese inmediato de las comunicaciones comerciales; esta técnica sencilla prescinde de trámites burocráticos y plataformas oficiales
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El hostigamiento telefónico se transformó en una preocupación constante para los usuarios de telefonía móvil. Ante la ineficacia de los filtros automáticos y el constante cambio de numeración por parte de las empresas de marketing, especialistas y plataformas tecnológicas advirtieron sobre un mecanismo directo y de aplicación inmediata: solicitar la exclusión de los datos personales a través de una frase precisa durante la llamada.
La estrategia consiste en responder con determinación ante el operador: “No deseo recibir más llamadas y solicito que retiren mi número de sus registros”. Este pedido no es solo una exhortación, sino que obliga legalmente a las empresas a suprimir la información de sus bases de datos comerciales. Aunque el método puede parecer simple, su efectividad radica en la firmeza con la que el titular de la línea hace valer su derecho de supresión de datos frente al call center.
No obstante, los expertos subrayan que esta acción debe combinarse con otras medidas preventivas, dado que muchas organizaciones operan con múltiples líneas para evadir bloqueos individuales. La tecnología, si bien es una herramienta de auxilio, presenta limitaciones, ya que los emisores de spam modifican con frecuencia sus números de contacto para sortear los sistemas de detección automática integrados en los dispositivos Android e iOS.
En este sentido, la ciberseguridad exige mayor prudencia. Es fundamental no pronunciar el “¿Sí?” al atender un número desconocido, ya que los sistemas de marcado predictivo de los call centers utilizan estas llamadas breves para validar si la línea está activa y en qué franjas horarias responde el usuario. En el peor de los casos, esta información es comercializada o utilizada para organizar futuros fraudes telefónicos. De igual modo, las autoridades recomiendan jamás proporcionar datos sensibles a desconocidos y cortar el contacto ante cualquier pedido de información sospechoso.
Para profundizar la protección, aunque el nuevo método es independiente de registros, se puede complementar con el Registro Nacional No Llame, un servicio gratuito del gobierno nacional que prohíbe el marketing telefónico para los usuarios inscriptos, cuyo trámite requiere DNI y correo electrónico. Combinar la frase clave con el bloqueo manual desde la configuración del teléfono, además de la inscripción en el registro oficial, constituye hoy la defensa más robusta frente al acoso publicitario y las potenciales estafas que buscan captar información personal en el entorno digital actual.
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