Javier Milei anunció el “gemelo digital social”: una herramienta impulsada por IA para mejorar las políticas públicas

El Ministerio de Capital Humano lanzó el proyecto “Gemelo Digital Social”, un sistema que integra datos para simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real para mejorar las políticas públicas.

Tal como asegura el video de lanzamiento, el sistema integra información de múltiples fuentes en una base unificada de datos. Mediante inteligencia artificial, permite “identificar lo relevante y proyectar escenarios posibles, para así generar políticas basadas en evidencia”.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq — Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026

Detalla que convocaron a los “principales actores del mundo” para construir “el primer modelo global” y que “convierte la experiencia social en inteligencia pública”. El video agrega que, por primera vez, es posible entender cómo se construye el capital humano de una sociedad y cómo cada decisión impacta en el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida.

“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera”, indicó Milei en el posteo donde anunció la iniciativa. “Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social”, dijo al compartir el video, donde se subraya que este será el “primer sistema que ayuda a predicir (sic) el futuro”.

¿De qué se trata el proyecto?

Desde hace un tiempo se han incorporado en distintas industrias los gemelos digitales: modelos virtuales de objetos físicos, que permiten reflejar sistemas con precisión y supervisar su rendimiento frente a distintas situaciones. Según explica la compañía IBM, un gemelo digital puede ejecutar cualquier número de simulaciones útiles para estudiar múltiples procesos. Esto abarca una amplia variedad de ámbitos, desde la salud, al tránsito y la movilidad, la logística e infraestructura, entre otras. La NASA fue pionera en este ámbito, en la década de 1960, durante sus misiones de exploración “cuando cada nave espacial en viaje se replicaba exactamente en una versión terrestre, que el personal de la NASA que formaba parte de las tripulaciones de vuelo utilizaba con fines de estudio y simulación”.

“Los gemelos digitales representan una evolución muy significativa en la forma en que se diseñan y desarrollan los ensayos clínicos. A través de modelos computacionales que integran datos biológicos, clínicos y poblacionales, hoy es posible disminuir la incertidumbre simulando escenarios terapéuticos con un nivel de precisión cada vez mayor”, explica Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), conformada por las compañías farmacéuticas líderes a nivel global que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país. Detalla que esto permite optimizar los protocolos, reducir instancias innecesarias y enfocar mejor los estudios en los pacientes que realmente pueden beneficiarse, acortando los tiempos para que los tratamientos lleguen al paciente cuando los necesita.

Los gemelos digitales representan una evolución muy significativa en la forma en que se diseñan y desarrollan los ensayos clínicos Gorodenkoff - Shutterstock

Ahora bien, cuando esta tecnología se cruza con la inteligencia artificial, empieza a jugar en otra liga dentro de la salud. “Los gemelos digitales que incorporan inteligencia artificial permiten no solo planificar un tratamiento, sino que, con el soporte de la IA, se pueden identificar automáticamente posibles hallazgos que se encuentren en la región anatómica, como por ejemplo, un nódulo pulmonar o una lesión en la próstata, que podría ser un indicio de cáncer”, explica Mario Amadio, director de Siemens Healthineers Argentina.

En conversación con LA NACION, el Ministerio de Capital Humano brindó los detalles para este caso espcífico de gemelo digital. Explicó que la idea central del proyecto es que, a partir de grandes volúmenes de información provenientes de distintas áreas del Estado y del sector privado -social, educativa, laboral y territorial-, el modelo pueda responder preguntas como “¿qué podría ocurrir si se implementa determinada política?, ¿qué impacto tendría una intervención específica?“. En definitiva, que pueda analizar dinámicas sociales complejas, comprender patrones, detectar riesgos, simular políticas públicas y proyectar escenarios futuros.

“Es la primera vez que una arquitectura de este tipo se orienta específicamente a la generación de Capital Humano y al diseño predictivo de políticas sociales”, agregan desde el ministerio y detallan que, de esta forma, buscan “evolucionar hacia un Estado predictivo, un Estado que no solamente observe la realidad una vez que los problemas ya ocurrieron, sino que tenga capacidad de anticipación, simulación y prevención”.

Cuando los gemelos digitales incorporan inteligencia artificial, mejoran su productividad Kitreel - Shutterstock

Su objetivo es el de “optimizar la generación de capital humano” y detallan que con capital humano se refieren al proceso acumulativo mediante el cual una persona desarrolla conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, autonomía económica e integración social sostenida.

Detallan que la primera fase del proyecto contempla la conformación de una mesa de trabajo con especialistas del sector público, privado, académico y tecnológico, con el objetivo de darle volumen institucional e internacional al desarrollo. El proyecto se apoyará sobre bases de datos provenientes de distintas áreas del Gobierno Nacional.

En una segunda fase, convocarán a actores estratégicos, harán la presentación formal del proyecto, definirán objetivos e identificarán casos de uso prioritarios. La tercera etapa implicará el acuerdo de interoperabilidad entre áreas, la definición de protocolos de acceso a datos y del stack tecnológico. También el desarrollo conceptual de las primeras variables del modelo.

Por último, la cuarta fase constará de una segunda mesa de trabajo, de la presentación de la arquitectura técnica y de un debate sobre la privacidad, la ética algorítmica, la gobernanza del dato y los marcos legales aplicables.