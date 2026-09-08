Así es el nuevo ChatGPT Images 2.5, y esto es todo lo que podés hacer con él

OpenAI anunció hoy la disponibilidad inmediata de su nuevo motor para crear imágenes, ChatGPT Images 2.5. Apenas cinco meses después del debut de la versión 2.0 en abril pasado, la compañía liderada por Sam Altman presenta una actualización que no solo promete mejores resultados visuales, sino que redefine cómo editamos y controlamos el diseño digital en el día a día.

Con un volumen masivo de más de 3000 millones de imágenes generadas semanalmente en sus servidores, OpenAI logró optimizar la eficiencia de sus sistemas y reducir el tiempo de generación (latencia) en ChatGPT Images 2.5 hasta en un 50% en comparación con la versión 2.0. Además, el nuevo motor ofrece iluminación mucho más natural, texturas realistas y un rendimiento superior al preservar las características de los sujetos en fotos de referencia.

Ya está disponible el nuevo ChatGPT Images 2.5

Edición quirúrgica sobre los detalles

La estrella de esta entrega es la precisión de su nueva barra de herramientas de edición. Ahora es posible hacer clic o tocar elementos específicos de una imagen generada para modificarlos de forma localizada.

Las funciones destacadas incluyen:

Remove BG (Eliminar fondo): Conserva los elementos del primer plano y borra el fondo, exportando un archivo PNG transparente listo para usar en presentaciones.

Conserva los elementos del primer plano y borra el fondo, exportando un archivo PNG transparente listo para usar en presentaciones. Erase (Borrador): Permite pasar un pincel sobre cualquier objeto molesto para que ChatGPT lo elimine por completo.

Permite pasar un pincel sobre cualquier objeto molesto para que ChatGPT lo elimine por completo. Comments (Comentarios activos): Podés hacer clic en un punto de la imagen, escribir, por ejemplo, “cambiá esto a azul”, y la IA aplicará la orden exactamente en esa zona, sin alterar el resto de la composición.

Bocetar y crear: de un garabato a una obra de arte

ChatGPT Images 2.5 tiene una función para dibujar con el dedo

Si te cuesta describir una idea con palabras, podés dibujar un boceto rápido con el dedo o el mouse en una interfaz que recuerda al clásico MS Paint y que la compañía llama Sketch, es decir, boceto, o borrador. Luego, ChatGPT interpretará tu trazo como guía espacial para generar una imagen terminada y profesional; si el boceto era de un personaje o elemento, mantendrá su aspecto en imágenes sucesivas.

Por otro lado, debutan las Templates (plantillas dinámicas), diseñadas para formatos populares como flyers publicitarios o fotos de producto. La IA te guiará paso a paso, haciéndote preguntas sobre el estilo (estudio, lifestyle, editorial) para afinar el resultado.

Disponibilidad de ChatGPT Images 2.5

La actualización ya se está desplegando para usuarios de ChatGPT, ChatGPT Work y Codex tanto en web como en dispositivos móviles y de escritorio. Pensando en los desarrolladores, OpenAI liberó dos nuevos modelos en su API. El primero es GPT-Image-2.5 Flare, que prioriza la velocidad y reduce la latencia a la mitad. El segundo es GPT-Image-2.5 Sunburst, enfocado en flujos de trabajo premium que requieren un control extremadamente minucioso en las ediciones.

Con salvaguardas reforzadas, marcas de agua invisibles y metadatos C2PA para garantizar la transparencia, OpenAI demuestra que el futuro del diseño ya no es exclusivo de los expertos.