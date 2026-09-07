Cómo saber si un vecino está usando tu Wi-Fi y echarlo en tres pasos

Detectar intrusos en la red doméstica es más simple de lo que parece, y no hace falta ser un experto en tecnología para lograrlo. Existen señales de alerta que pocos conocen y que permiten sospechar que alguien más está usando la conexión, además de herramientas gratuitas para confirmar quién está conectado a la red en cuestión de minutos.

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A continuación, un instructivo para saber cómo detectarlo y solucionarlo en tres pasos:

1 Prestar atención a las señales de alerta

Una velocidad de Internet mucho más lenta de lo habitual, el router con las luces de actividad parpadeando incluso cuando nadie de la casa está usando dispositivos, o cortes de conexión frecuentes son las primeras pistas de que podría haber usuarios no autorizados en la red.

2 Revisar los dispositivos conectados

Existen dos formas simples de chequear los dispositivos que están conectados a la red.

La primera es descargar una aplicación como Fing, disponible para Android e iOS, que escanea la red y muestra todos los dispositivos conectados con su dirección IP y MAC.

La segunda es ingresar directamente a la configuración del router desde una computadora, escribiendo su dirección IP (generalmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y revisando la sección de “dispositivos conectados”.

3 Identificar y bloquear al intruso

Una vez detectado un dispositivo desconocido, la mayoría de los routers permiten bloquearlo directamente desde su panel de administración, sin necesidad de cambiar toda la configuración de la red. Alcanza con seleccionar el dispositivo sospechoso y elegir la opción de bloqueo o expulsión.

4 Cambiar la contraseña como medida definitiva

Si el bloqueo puntual no alcanza o el intruso vuelve a conectarse, la solución más efectiva es cambiar la contraseña de la red Wi-Fi por una nueva, larga y con combinación de letras, números y símbolos. Esto obliga a reconectar a todos los dispositivos legítimos y deja afuera a cualquier intruso que no conozca la nueva clave.

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5 Reforzar la seguridad del router

Además de cambiar la contraseña, conviene actualizar el nombre de la red (SSID) para que no revele datos personales, activar el protocolo de seguridad WPA3 si el router lo permite y desactivar la función WPS, una vía de acceso que suele ser más vulnerable a los ataques.

6 Prevenir que vuelva a pasar

Para evitar tener que repetir todo este proceso, conviene activar una red de invitados separada de la principal para visitas ocasionales, mantener el firmware del router actualizado a la última versión disponible y desactivar el acceso remoto a la administración del router si no se usa, ya que es una de las puertas de entrada más comunes para intrusos.

Por qué conviene revisar la red de vez en cuando

Un usuario no autorizado no solo hace más lenta la conexión: también representa un riesgo de seguridad, ya que podría acceder a dispositivos conectados a la misma red doméstica, como cámaras de seguridad, computadoras con archivos personales o incluso electrodomésticos inteligentes.

Revisar los dispositivos conectados una vez al mes es un hábito simple que ayuda a mantener la red bajo control y a detectar a tiempo cualquier situación fuera de lo normal, antes de que se convierta en un problema más serio.

Se recomienda revisar los dispositivos conectados una vez al mes Shutterstock

Una revisión rápida que vale la pena hacer

Detectar y expulsar a un vecino que usa la red sin permiso lleva apenas unos minutos, pero puede marcar una diferencia notable en la velocidad de la conexión y en la tranquilidad de saber quién tiene acceso a la red del hogar.

Sumar este chequeo a la rutina de mantenimiento del hogar, aunque sea una vez cada tanto, ayuda a mantener la red bajo control y evita sorpresas en la factura de Internet.

Además, con cada dispositivo nuevo que se suma a la casa —una smart TV, un asistente virtual, una consola— conviene revisar que todos estén identificados correctamente en la lista de conectados, para no confundir un equipo propio con un intruso real.