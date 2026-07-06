Así es Malvina, la IA fueguina que enseña sobre la guerra de 1982

Mientras muchos países se debaten sobre el uso o no de la tecnología y dispositivos dentro de las aulas, localmente la Agencia de Innovación fueguina junto a veteranos de guerra y la startup argentina Alkemy lanzaron “EstudIA con Malvinas”, una iniciativa novedosa que ejemplifica una buena aplicación de las herramientas digitales.

Se trata de un avatar educativo basado en IA diseñado para acercar la causa Malvinas a estudiantes de todo el país mediante experiencias interactivas y pedagógicas.

Lo interesante fue que el desarrollo contó con la participación de integrantes de los Centros de Veteranos de Guerra de Tierra del Fuego, quienes colaboraron en la validación y construcción de contenidos vinculados a la gesta de Malvinas.

Desde el gobierno fueguino explican que el proyecto forma parte del proceso de transformación educativa impulsado por su provincia y busca combinar tecnología, memoria, soberanía e innovación en entornos educativos reales.

“Concebimos a la tecnología desde una mirada profundamente humanista. ‘Malvina’ no viene a reemplazar la palabra de nuestros héroes, sino a potenciarla y democratizarla. Es un desarrollo pensado para que la memoria viva de nuestros veteranos llegue a cada aula fueguina y del país hablando el lenguaje de las nuevas generaciones, pero respetando la verdad histórica”, señala Analía Cubino, presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego.

Homenaje a los veteranos y los caídos en Malvinas en Ushuaia Mariano Sanda / PBA

¿Cómo funciona? El agente de IA es un tutor conversacional que responde preguntas en tiempo real, adapta el lenguaje según la edad de los estudiantes y acompaña el aprendizaje mediante dinámicas interactivas. “La herramienta fue pensada para complementar el trabajo docente y generar nuevas formas de acceso a contenidos históricos desde una experiencia más cercana para las nuevas generaciones”, detalla Jean Pierre Saint-Hubert, director de marketing y cofundador de Alkemy.

Justamente, uno de los diferenciales centrales del proyecto con respecto a otros desarrollos es que cuenta con una curaduría específica sobre Malvinas, construida junto a referentes institucionales y excombatientes garantizando, de esta manera, que los contenidos estén alineados con la perspectiva argentina sobre las Malvinas.

Federico Repetto, CEO y fundador de Alkemy, asegura que este proyecto representa una evolución en la forma de pensar la inteligencia artificial aplicada a la educación. “Entendemos que la IA tiene que servir para ampliar el acceso al conocimiento y generar experiencias de aprendizaje más significativas. En este proyecto, además, existe un componente profundamente humano y simbólico: usar tecnología para acercar la causa Malvinas a nuevas generaciones desde una perspectiva pedagógica y federal”, sostiene.

Sobre “Malvina”

Se trata de una plataforma alojada 100% en la nube, que no requiere de que los usuarios descarguen la aplicación; en otras palabras, tanto chicos como docentes ingresan directamente desde el navegador de cualquier computadora o dispositivo para empezar a utilizarla. “Lo interesante es que ‘Malvina’ no responde de forma genérica. Hicimos un trabajo minucioso de carga y curaduría del diseño curricular de la provincia. Así, la IA contesta con los ejemplos concretos, la bibliografía y los libros exactos que los chicos utilizan en el aula”, revela Saint-Hubert.

Según el CEO de Alkemy la dinámica de esta solución funciona en dos niveles: por un lado, las interacciones pedagógicas preconstruidas por el equipo científico y educativo; y por otro, a través de propuestas personalizadas por el docente, quien puede configurar la IA para que guíe a los alumnos en una tarea específica o en el repaso de un tema. “Estamos dando los primeros pasos en las escuelas, pero el camino apunta a transformar el aula”, suma Repetto.

La plataforma está desarrollada para la escuela primaria y está pensada para ser un recurso de soporte continuo durante todo el año escolar, tanto para el trabajo en clase como para el seguimiento en el hogar.

Fase del proyecto

“EstudIA con Malvinas” ya se está utilizando en los Polos Creativos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, en articulación entre sector público y privado. “Estamos en una fase de validación muy exitosa. Esto nos permite terminar de pulir la experiencia de cara al desembarco masivo en las escuelas públicas y privadas, programado para el segundo semestre de este año”, adelanta Repetto.

Además de responder consultas y acompañar contenidos curriculares, el sistema permite generar trazabilidad sobre la interacción de los estudiantes, identificando intereses, temas de mayor participación y dinámicas de aprendizaje.

Sobre el futuro de este desarrollo, desde Alkemy adelantan que actualmente se encuentran en conversaciones para implementarla en otras provincias durante este año. “La tecnología se puede adaptar a los requerimientos de cada una de las provincias o municipios”, aclara Repetto.

“Malvina” ya cuenta con 500 usuarios activos en su etapa de despliegue inicial. Y, aunque el plan de los desarrolladores es que a mediano plazo la plataforma se utilice también en el nivel secundario, actualmente el foco está puesto en la escuela primaria. “Una de sus mayores virtudes es la personalización: la IA se adapta 100% al ritmo de cada alumno y posee memoria por usuario, lo que le permite recordar el progreso de cada chico, sus dificultades y sus logros para ofrecer un acompañamiento verdaderamente a medida”, agrega el CEO de Alkemy.