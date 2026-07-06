Probamos el smartphone Xiaomi 17T Pro, que sorprende con su batería y sus cámaras y ya se vende en el país

Hace unos años uno sabía claramente las gamas de los smartphones. Tenías los gama baja, para salir del paso, trabajar y hablar; los gama media que rendían en casi todo, pero sin romper la billetera; y los gama alta, para los que querían las mejores cámaras y poder correr todo como una PC repleta de potencia.

Pero esto cambió lentamente; de a poco, los fabricantes empezaron a sumar más y más variaciones en sus líneas de productos y tal es así que esas tres gamas se fueron difuminando, como pasa con la serie T de Xiaomi. En este caso pudimos probar varios días antes de su lanzamiento el Xiaomi 17T Pro, que presentó a nivel internacional en mayo último.

Un equipo que en la mano se ve y se siente como un iPhone gracias a su diseño bastante similar, y que al agarrarlo, con su peso sustancial (219g) y sus materiales premium como aluminio y vidrio, da sensación de gama alta. Pero acá está el truco: Xiaomi ya tiene su gama premium con los 17 Ultra. Este nuevo equipo mete una T en el medio y te da casi los mismos resultados en muchísimos aspectos, pero ahorrando en procesador y otros detalles.

Las características principales del Xiaomi 17T Pro

Esto no quiere decir que el 17T Pro tenga un mal procesador, para nada. Viene con un Mediatek Dimensity 9500 que, salvo que lo exijas a niveles desconocidos con benchmarks, no vas a notar la diferencia en el uso diario con los Snapdragon 8 Gen 5. Inclusive algunos benchmarks le dan mejor rendimiento en juegos, aunque en general, está un pasito por debajo.

Ese es el punto donde más “ahorra” si le podemos decir, en referencia a los gama premium, porque después, como te vamos a contar tiene varios detalles sobresalientes, empezando por su batería.

La bomba: 7000 mAh de batería

Con 7000 mAh de batería de silicio-carbono, rinde muchísimo en conjunto con sus 12GB de RAM y sus 512GB de almacenamiento UFS 4.1 (buena combinación, pero no la mejor posible). Los 7000 miliamperios, que son el doble que los que trae un iPhone, sorprenden por la cantidad de horas que da en uso normal; pasa el día y puede llegar a dos si no le das muy duro con video o juegos. Obviamente, el número no es lo único, porque iPhone maneja otro procesador y otra optimización. Pero sí es destacable la cantidad de jugo que le pudieron meter en un diseño prácticamente con el mismo tamaño que sus competidores, que de yapa, carga el 40% en 15 minutos y el 100% en 44 minutos con el cargador de 100 Watts incluido en la caja. Esa caja además trae una funda (que lamentablemente es negra y le quita todo el brillo a los lindos colores del equipo violeta, azul y negro) y vidrio templado.

El Xiaomi 17T Pro tiene una pantalla de 6,78 pulgadas, tasa de refresco a 144 Hz y un marco muy delgado

Este punto es otro fuerte, ya que el cargador de 100W no es para nada barato si tenés que comprarlo aparte; también admite 50W de carga inalámbrica, algo muy alto, junto con 22,5 Watts de carga inversa para cargar otros dispositivos.

También su pantalla se destaca, porque trae un panel AMOLED de 6,83 pulgadas (un tamaño ancho, muy distinto si venís de un Motorola, por ejemplo) con resolución 2772 x 1280 píxeles (447 ppi), 10 bits de profundidad de color, 100% de gama DCI-P3 y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Tiene un muy buen brillo en exteriores (3500 nits declara Xiaomi) y una tasa de refresco de 144hz, lo mejorcito que hay en celus e ideal para correr juegos FPS a 120FPS.

Además, suma el “modo cuidado Vision Care”, que limita la luz azul, siempre bienvenido. Además del hardware, algo muy notorio es que trae biseles super delgados, totalmente prémium no tener casi nada de borde negro arriba, abajo y a los costados. Otro punto alto. Ah y no debemos olvidar que tiene IP68 con resistencia al agua y polvo y protección contra golpes Gorilla Glass 7i.

Tres pruebas de zoom con la cámara del Xiaomi 17T Pro

Las cámaras, otro punto positivo

Pero hablemos de la cámara, la que lo pone a la altura de muchos equipos quizás más caros. Acá tenemos una colaboración con Leica, la renombrada marca de cámaras y lentes, para perfeccionar y “tunear” el proceso de imágenes. Tenemos una principal de 50 MP con sensor Light Fusion 950 (sensor de 1/1,31″, apertura f/1.67, OIS), que maneja muy bien luces y sombras. Se ven muy bien las fotos sin forzarlas ni prepararlas demasiado; además, se defiende muy bien en tomas de noche. Esto trae también dos modos Leica: auténtico y “vibrante”, que cambia el HDR y te da dos opciones totalmente distintas de la misma toma sin tener que configurar nada.

Después, trae un telefoto periscópico de 50 MP con zoom óptico real de 5x (y hasta 120x asistido por IA, aunque en el máximo pierde calidad, pero aún así sorprende como en nuestras fotos); y una ultra angular de 12 MP, la más floja del trío, que sin autofoco pierde definición. La cámara selfie es de 32 megapixeles, con un modo retrato bueno (sin autofoco), aunque no como los que vemos en las gamas premium.

En cuanto al video, tenemos la posibilidad de ir hasta a 8K con 30FPS y a 120 FPS en 4K, con buenos resultados, pero quizás donde le falta un poco es en la estabilización de imagen en comparación con otros sets de cámaras de equipos más caros. Dicho esto, las imágenes que crea el 17T Pro están para competirle a cualquiera, y es sobresaliente para uso diario, pymes, o quien sea un fanático de las fotos.

El Xiaomi 17T Pro tene una batería de 7000 mAh dentro del cuerpo del equipo, con triple cámara trasera

El Xiaomi 17T Pro viene además con el último Android 16 instalado (y se actualiza a Android 17), junto con la capa de personalización HyperOs le suma varios detalles con IA, como fondos dinámicos, traducción, redacción y la integración de Gemini y Circle to Search de Google… junto con alguno que otro agregado molesto del OS que podría evitarse. Además, viene con todo: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM y emisor infrarrojo (IR) para usar como control de una tele y otros electrodomésticos

El precio en Argentina, el punto más complicado

Este equipo es realmente bueno en muchísimos aspectos. Están muy bien elegidos los puntos donde afloja, y en donde acelera; se destaca por su batería y su cámara. Pero a nuestro país llegará a un precio oficial de 2.500.000 de pesos en los Xiaomi Stores con service y garantía, que si bien no es tan alto como el precio de los premium como S26 Ultra, iPhone 17 Pro o el mismísimo Xiaomi 17 Ultra, está bastante por arriba de su precio internacional de 900 euros (pero esto no es una novedad para nuestro país).

Dicho esto, si lo comprás en las tiendas oficiales, tenés 24 meses de garantía y un reemplazo de pantalla gratis dentro de los primeros 6 meses, con 4 meses de Spotify Premium, 3 meses de acceso avanzado a Google AI y 5TB de almacenamiento en la nube junto con 3 meses de acceso a YouTube Premium. Ah, y obviamente el cargador de 100 watts en la caja, la funda de silicona y el vidrio protector ya instalado.