Así es Mistral Large 4, la IA con la que Europa busca competir entre los grandes

La empresa francesa Mistral anunció el martes el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial con el que pretende competir con los gigantes mundiales del sector, estadounidenses y chinos, creadores de ChatGPT, Claude o DeepSeek.

Este modelo Mistral Large 4 (ML4) es de tipo “open weight”, es decir, que los parámetros y la arquitectura se harán públicos, y la compañía asegura que se sitúa “entre los mejores” de su categoría en términos de rendimiento, según un comunicado.

La empresa, fundada hace tres años y considerada por muchos como el principal rival europeo de los ​competidores estadounidenses y ⁠chinos en ⁠el ámbito de la IA, no había lanzado ningún modelo nuevo desde mayo. En agosto, comenzó a ofrecer ​a sus clientes modelos de terceros, empezando por el GLM 5.3 de la empresa Z.ai, con sede en ‌Pekín.

“El modelo que anunciamos hoy supera, de hecho, a los modelos ​chinos en ciertos aspectos, incluida la ciberseguridad. Por ​lo tanto, la idea de que Europa no puede competir es falsa”, dijo el presidente ejecutivo, Artur Mensch, en un acto de presentación celebrado en Abu Dabi, sin especificar a qué modelos chinos o pruebas de rendimiento se refería.

Creado en Europa, el ML4 (también conocido informalmente como Le Chonk) puede analizar texto e imágenes y fue entrenado durante dos meses en los centros de datos europeos de Mistral, en más de 160 idiomas, añade el texto.

Meet Mistral Large 4, aka Le Chonk.



• 1T parameters, natively multimodal. 49B active.

It is the best open weights model from US or Europe on aggregated benchmarks.

• State-of-the-art on critical workloads, including cyber defense, manufacturing and finance and it surpasses… pic.twitter.com/Jr5Z11mxEv — Mistral AI (@MistralAI) October 6, 2026

Por ahora, el ML4 está disponible como una versión preliminar para que desarrolladores y autoridades gubernamentales lo prueben, antes de que sus parámetros se publiquen el 27 de octubre.

Actualmente, las IA más avanzadas son estadounidenses o chinas, ya sean modelos abiertos (“open source” u “open weight”), es decir, gratuitos, descargables y modificables, o bien versiones cerradas (no modificables), como las de Anthropic, OpenAI o Google.

El anuncio de Mistral llega menos de un mes después de que la empresa se revalorizara en más de 21.000 millones de euros tras recaudar 3000 millones de euros, principalmente del gigante surcoreano Samsung, para desarrollar su infraestructura e investigación.

Aunque la recaudación fue significativa, resulta modesta en comparación con los gigantes estadounidenses del sector. OpenAI, creador de ChatGPT, obtuvo más de 100.000 millones de dólares en inversión a principios de año.

El modelo de Mistral intentó salir de su entorno de pruebas, según la compañía, que considera que esto era esperable. OpenAI y Anthropic, cuyos modelos más avanzados han mostrado un ‌comportamiento similar en las pruebas, han restringido el acceso a sus sistemas con mayor capacidad cibernética.

Después de que los directivos ⁠de las empresas estadounidenses de IA advirtieron el mes pasado de que la IA podría suponer una amenaza ‌existencial para la humanidad, Mensch desestimó esos argumentos calificándolos de interesados.

AFP y Reuters